Vecchio asegura que están dadas todas las condiciones para lograr la libertad

El embajador de Venezuela en Estados Unidos (EE.UU), Carlos Vecchio, aseguró que están dadas todas las condiciones para lograr un cambio político en el país.

En una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, Vecchio manifestó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con lograr un cambio en Venezuela.

«Va a hacer todo lo necesario para lograrlo», puntualizó el embajador.

«EE.UU tiene muchos problemas delicados, caso de Corea del Norte e Irán. Venezuela está en ese nivel de prioridades para la administración», dijo en el programa La Entrevista, una coproducción entre Caraota Digital y Evtv Miami.

Además, explicó que en la Casa Blanca saben que hay una gran oportunidad para lograr el cambio e intentan avanzar en todos los escenarios.

«Hay que actuar rápido, tenemos una gran oportunidad para conseguir el cambio político en Venezuela. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Esto tiene un tiempo finito. Hay una gran oportunidad que ambos compartimos que hay que aprovecharla, por muchas de las informaciones que tenemos y cosas que están pasando», afirmó.

El diplomático señaló que hay un constante intercambio de información entre el gobierno de Juan Guaidó y la administración de Trump. Asimismo, apuntó que hay cosas que se hacen «detrás de cámaras» que también producen muy buenos resultados.

Vecchio recordó que ya son 59 los países que reconocen y respaldan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. «No existe ninguna coalición internacional de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la dimensión de lo que hemos logrado para organizar a todos estos países», dijo.

Por ende, Vecchio afirmó que la solución de la crisis venezolana radica en una elección presidencial libre y transparente, no unos comicios parlamentarios.

«Eso solo va a ocurrir cuando salga la dictadura y podemos establecer un gobierno de transición para llevar elecciones libre. No te la van a regalar porque es una dictadura criminal. Tiene que forzarlo a salir del poder y poder tener esas elecciones libre que nosotros merecemos», sentenció Vecchio.

Vuelven a sonar los teléfonos

Vecchio informó que los teléfonos del gobierno de Guaidó vuelven a sonar, porque los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro saben que no tienen futuro.

«Aquí saben que Maduro no tiene futuro, que no hay manera. Que entienda todo su circulo íntimo y la Fuerza Armada que esa manipulación que les dio Maduro es falsa, no sirve. Ellos al no tener esa garantía de futuro, deben buscarla en otro lado», explicó.

Así pues, puntualizó que el tiempo es finito, por lo que el momento de hacer pasos es ahora e instó a los funcionarios del régimen a tomar decisiones.

«Nosotros representamos el único espacio para poder generar las condiciones para que se produzca un cambio pacífico en Venezuela», dijo.

Trabajo por los migrantes venezolanos presos

Igualmente, Vecchio aseguró que siguen trabajando con organizaciones no gubernamentales (ONG) por los venezolanos que están detenidos por problemas migratorios en EE.UU. Previamente estaban 1.300 detenidos, pero lograron disminuir la cifra a 800, de los que han manejado por lo menos 500 casos.

Vecchio negó las acusaciones de negocios con el dinero incautado y en control del gobierno de Guaidó. Aseguró que han trabajado con transparencia y rectitud la operación de la compañía petrolera Citgo.