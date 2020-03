Los vecinos del municipio Chacao afrontan la pandemia del Covid-19 totalmente secos. Desde hace más de una semana no reciben el constante suministro de agua, lo que los pone en una situación vulnerable al no poder cumplir con las necesidades de higiene básicas.

La falta de agua en Chacao ha provocado que los vecinos le exijan al alcalde Gustavo Duque que, junto a Hidrocapital, busquen la manera más rápida de que las tuberías vuelvan a tener el vital líquido.

Elis Hernández, vecina del municipio Chacao, denunció que el alcalde busca solucionar la falta de agua colocando cisternas. Sin embargo, acotó que no es suficiente.

«Acá hay mucha población de la tercera edad. Un señor mayor no puede subir un botellón de agua varios pisos», aseguró Hernández.

Nidia Rojas, otra vecina del municipio Chacao, lamentó que ante la llegada del Covid-19 al país, su apartamento no tenga agua. Además, señaló que esta es una situación constante desde hace seis años.

«El racionamiento comenzó hace seis años. No puede seguir, a nosotros nos mandan a lavarnos las manos constantemente para prevenir el contagio del coronavirus y no tenemos agua», indicó Rojas.

Sectores populares denuncian discriminación

En el barrio La Cruz, un sector popular del municipio Chacao, los vecinos se sienten olvidados. Señalan que para allá no van las cisternas, por lo que deben caminar hasta cuatro kilómetros para recoger agua desde una tubería en la autopista Francisco Fajardo.

«Cuando no hay agua hay que ir a la autopista a buscarla. Acá no hemos visto ningún cisterna, eso no llega al barrio», aseguró José Patiño.

Teresa Miranda, vecina de esta barriada, aseguró que desde la alcaldía «hay excepción de personas» en el tema de las cisternas.

«Yo sin agua me siento vulnerable. Sin agua, no tengo vida», lamentó Miranda, sexagenaria.

Los habitantes del municipio Chacao imploran a las autoridades que esta situación cambie. Sobre todo en estos momentos de cuarentena, en el que la higiene es de suma importancia para prevenir el contagio del Covid-19, que tiene 84 casos confirmados en todo el país.