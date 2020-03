Los venezolanos están dispersos por todas partes del mundo. Por una u otra razón, han hecho sus vidas en otro lugar. Hoy, afrontan otro reto: vencer al Coronavirus.

Ante el brote del Coronavirus, del cual nadie ha estado exento en el planeta, un venezolano (que opta mantener el anonimato, quien vivió en Caracas la mayor parte de su vida) que reside actualmente en la capital española, Madrid, en exclusiva para Caraota Digital, confesó cómo ha sido afrontar una situación sin precedente alguno para los habitantes del mundo actual.

P: ¿Qué se observa a simple vista en las calles de Madrid?

R: «En la ciudad se ven policías, militares, hasta drones por las calles. Solo se permite la circulación de personas que van a abastecerse en sus casas o que van a la farmacia. De resto, lo demás solo trabajan los del sector salud y alimentación, salvo personas que tengan un salvoconducto que debe estar autorizado por la policía».

P: ¿Qué consecuencias, económicamente hablando, encara la Comunidad de Madrid?

R: «Es difícil descifrarlo, pero es incalculable hasta ahora. Hay gente que se van a quedar o ya se quedó sin empleo. El gobierno está hablando de congelar las hipotecas, y de quizás las cuotas a los autónomos que son personas que trabajan de forma independiente.

No se habla, por el momento, de congelar los alquileres. Sin embargo, hay gente que en España labora bajo la modalidad de «teletrabajo». El virus acá está mutando y no se ven esperanzas -al menos aquí- que haya cura, ni vacunas. Se habla de medicamentos que se usan para combatir el cáncer que pueden servir, más no han hecho pruebas en humanos«.

P: La dinámica de esta Pandemia ha tenido que manejarse día a día. ¿Cuál es el «modus operandi» para manejar la incertidumbre en la ciudad, por parte de las autoridades?

R: «Al principio se planteó de 15 días. Al ver todo lo que ha pasado, van a extender el estado de emergencia, posiblemente, por más tiempo. Las fronteras están cerradas, y sólo se permite el paso a los transporte de alimentos, medicinas, entrada a españoles, residentes y personal diplomático».

P: ¿Qué se dice acerca de los múltiples fallecimientos en la región y cómo tratan a los infectados?

R: «Un infectado puede seguir contagiando luego de curarse, es la información que indica permanentemente el Ministerio de Salud. Alertan que el virus puede estar vivo hasta 12 horas. Los mensajes que se emiten a modo de prevención están siendo cumplidos por todos en la ciudad».

P: ¿Hay acciones legales para aquellos que infrinjan estas medidas?

R: «En los supermercados hay controles para evitar aglomeraciones de gente. Hay farmacias que sólo dejan entrar a 1 persona en el local. De no seguir las órdenes, hay gente que ha sido multada e incluso, llevadas a la cárcel. Aunque el porcentaje de muerte es muy bajo en Madrid, la cantidad de contagiados puede atacar a más personas, sobretodo a quienes tienen problemas cardiacos. Son estrictos en este aspecto».

P: Como venezolano en el exterior, ¿Qué infieres de esta Pandemia?

R: «Eso ya no depende de dónde vengas. Nosotros, los venezolanos, hemos pasado otros tipos de crisis y todos sabemos cuáles son. Como esposo, trato de mantener la calma delante de mi mujer para ser el pilar de nuestro hogar. Si ambos estamos mal, no sobreviviremos. Como ser humano, he aprendido a mirar las catástrofes como parte de la vida, entender como sea que tengo ser fuerte… Que todo pasa.