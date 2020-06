Venezolanos en todo el mundo celebran la beatificación de José Gregorio Hernández (Video+testimonios )

La beatificación del Dr. José Gregorio Hernández podría representar un impulso para la unión de los venezolanos en medio de tantas malas noticias debido a la pandemia del coronavirus y la crisis humanitaria que atraviesa el país

José Gregorio Hernández falleció atropellado en Caracas el 29 de junio de 1919 y desde entonces ha sido venerado por numerosos creyentes, principalmente en Latinoamérica, que le atribuyen la cura de enfermedades.

Luego de más de 100 años de la trágica muerte del Dr. Jose Gregorio Hernández, hoy los venezolanos en todo el mundo celebran la beatificación del doctor de los pobres.

José Gregorio Hernández, se convertirá en el primer beato laico de Venezuela luego de que este viernes El Vaticano oficializará su beatificación en un encuentro entre el Papa Francisco y el Cardenal Angelo Becciu.

Caraota Digital logró contactar a Daniel Diaz Vizzi, periodista Venezolano en Roma quien nos habló de la importancia de esta noticia que ha alegrado los corazones de venezolanos en todo el mundo.

‘’Durante mucho tiempo he querido dar esta noticia que es un motivo de alegría para todos los venezolanos y que llega en un momento histórico bastante particular, en medio de una pandemia y en el caso particular de Venezuela, una emergencia humanitaria’’ Señalo Vizzi desde Roma.