El más malo entre los malos: Venezuela de primera entre países con regímenes que gobiernan para élites

La revista Financial Times calificó a Venezuela como el país un régimen que gobierna para una cúpula política y no para sus ciudadanos.

El chavismo arribó al poder Ejecutivo en el 99 e inmediatamente se propuso conformar una Asamblea Constituyente para reformar al Estado, y lo hicieron.

El entonces presidente Hugo Chávez consiguió consolidar su poder e influencia en los demás poderes del Estado gracias a un músculo financiero, PDVSA, que se alimentó de los elevados precios del petróleo.

Además, los ciudadanos legitimaron con votos la gestión socialista pero tras la muerte de su líder en marzo de 2013, el panorama cambio.

El zar del petróleo, Rafael Ramírez, dijo a DW que cuando estuvo al frente de PDVSA el 30% de los ingresos se fueron en la "corrupción".

El dominio gubernamental paso a manos de Nicolás Maduro pero para cuando los venezolanos decidieron disentir a través de sus votos en 2015, la voluntad popular fue burlada.

De labios para afuera se reconoció al Parlamento opositor pero se bloqueó un referéndum revocatorio en 2016; se creó un órgano paralelo en 2017: la ANC; se adelantó, por meses, la elección presidencial en 2018.

Pero la Asamblea Nacional desconoció el segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro y votó a favor de la designación de un gobierno interino presidido por Juan Guaidó.

Para junio de 2020, el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia ha procedido a anular directivas de partidos políticos para derivar en la convocatoria de una elección legislativa.

Hoy la Asamblea Nacional es la única oposición latente contra la administración Maduro. ¿Democracia?.

Sin embargo, el poder Legislativo -elegido por los venezolanos en 2015- ha conseguido bloquear al régimen de Nicolás Maduro de acceso financiero internacional.

Venezuela is the world’s champion! Ranks at the top of the list of countries in which governments are perceived to only serve a small elite. Via ⁦@FT⁩ pic.twitter.com/jASBQO4xB3

— Moisés Naím (@MoisesNaim) June 17, 2020