Lapidaria, así fue la respuesta dada por Emily Revelo, una de las concesionarias del Muelle Pesquero de La Guaira, conocido como “El Mosquero”, cuando se le preguntó si la pandemia había afectado las ventas. “Uy, en más de 90 %”.

La encargada de la Pescadería Nancy Mar explicó que venían de fechas malas como lo es el último trimestre del año, debido a que la gente no consume pescado. “De por sí ya las ventas habían bajado muchísimo por la economía, que no es la misma de antes”.

“Sí nos afectó mucho porque la gente no venía. Nosotros dependemos del caraqueño y si él no puede bajar no tenemos muchos consumidores. Aquí el guaireño puede consumir, pero los pescados que entran en la cesta básica; no aquellos que realmente te generan para que cubras los costos del establecimiento. Sí nos afectó muchísimo”, reiteró.

Revelo contó que algunos locales debieron reducir su personal ante la imposibilidad de poder cubrir los gastos. “Hubo quienes se desprendieron de uno o dos trabajadores, porque los números no daban”.

Aunque mencionó que ningún local cerró, sí reconoció que fueron meses muy duros en los que muchas veces iban al local a jugar cartas.

Sostuvo que mientras un comprador caraqueño se lleva pargo, medregal, róbalo y mero, un consumidor local compra sardina y corocoro.

“Hemos visto un poquito de luz a partir de enero y febrero, y aunque pensábamos que Carnaval iba a ayudarnos a levantarnos de todos los golpes que teníamos, ahora tenemos nuevamente la cuarentena radical y por eso esta semana ha sido patética, como ocurrió al principio de la pandemia”.

Comercio sobrevive porque han mutado

La catástrofe no ha sido tan grande en Vargas por el poder de inventiva que tiene el comerciante local, expresó Eduardo Quintana, presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira.

Señaló: “Después de casi un año del COVID-19 el estado Vargas ha tenido una enorme afectación, que es notoria porque no es solo el comercio regional, sino el internacional porque este pueblo de Vargas tiene el puerto más importante históricamente del país, donde la cantidad de buques que podían traer mercancía se agotó, y eso produjo una gran debilidad económica”.

Refirió que el desempeño económico de Vargas viene dado por su puerto, aeropuerto y sus aduanas, porque es lo que genera una actividad laboral. “Pero esta pandemia pronunció aún más el mal que venía desde el área política por una mala administración. El COVID-19 hizo su faena y le dio un poder de debilidad al gobierno”.

Quintana manifestó que con la fórmula del 7+7 aumentó todavía más la catástrofe, de la que dijo muchos han salido airosos porque las farmacias ahora parecen ferreterías, las ferreterías ahora venden comida y así casa sector ha ido mutando para poder mantenerse.