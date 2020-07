En Petare los comerciantes informales deben enfrentar día a día la violencia de las calles. Aunado a eso, tienen que esquivar los controles policiales en los que incluso pueden perder la mercancía, que con tanto sacrificio, intentan vender.

Ana Rodríguez, quien vende ajos frente al Puente Baloa, denuncia a Caraota Digital que constantemente los funcionarios la agreden y hasta llegan al punto de quitarle su mercancía. "A una compañera, hace tan solo unos días, la agredieron los policías. Solo por querer vender sus productos", detalla.

Además, Rodríguez indica que lo poco que vende en Petare lo utiliza para comprar comida y mantener a su familia. Por lo tanto, cuando le quitan su mercancía, el sustento de su hogar queda a la deriva.

Otro buhonero de Petare, Antonio Jovay, denuncia que el maltrato que sufren los comerciantes informales por las fuerzas de seguridad va desde la confiscación de su mercancía hasta los abusos verbales. "A mi casi todos los días me insultan. Nos gritan, a unos los golpean y a otros se los llevan detenidos. Luego los sueltan, pero pasan un mal rato", lamenta.

Para el año 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que más de 140 millones de latinoamericanos se dedican a la economía informal. En Venezuela, muchos ciudadanos ven en este negocio su forma de salir adelante, en medio de la peor crisis económica que ha sufrido el país en su historia.

Actualmente, el salario mínimo de un venezolano ronda los Bs.400.000. Tomando esta cifra con la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV), un ciudadano percibe tan solo dos dólares al mes.

"No somos delincuentes, pero nos tratan como unos. Si me quitan la mercancía no como", señala buhonera de Petare