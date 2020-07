"Vivir sin gas es imposible": vecinos de La Yaguara hacen llamado a las autoridades

A pesar de que Venezuela ocupa el octavo lugar en las reservas de gas más grandes del planeta, esto no significa que los ciudadanos tengan acceso constante al gas doméstico, como sucede en el edificio Sandal de La Yaguara, al oeste de Caracas.

En el edificio Sandal, actualmente ocupado por personas que no tenían hogar, en ocasiones el camión de gas tarda hasta un mes en pasar, denuncian sus vecinos Caraota Digital.

Jackeline Bueno, quien lleva ya 15 años en el edificio Sandal, detalla que la comunidad hace milagros para poder tener gas en La Yaguara. "Tengamos o no tengamos, tenemos que salir a buscar los instrumentos para cocinar. Acá viven muchos niños, no podemos correr el riesgo de cocinar a leña", detalla.

Bueno ha tenido que ir al mercado negro cuando no pasa el camión de gas. Sin embargo, el costo es muy superior al subsidiado por el Estado. "He tenido que pagar hasta cinco dólares en una bombona de gas. En una sola, que no dura mucho tiempo", lamenta.

Delma Gutiérrez, también vecina del edificio Sandal, se ve en la misma situación que Bueno. "En otros sitios venden la bombona hasta en siete dólares. Imagínate, ¿cómo hace uno para comprarla?", insiste Delma, de bajos recursos económicos.

No solo falta el gas en La Yaguara: mercado negro crece sin frenos ante la escasez

Al acercarse el equipo de Caraota Digital a la avenida Morán de La Paz, donde según vecinos del edificio Sandal hay muchos revendedores, se pudo constatar que una bombona puede llegar hasta los cinco dólares, negocio muy lucrativo para quienes tienen acceso a este servicio subsidiado.

Un vendedor de gas, cuya identidad Caraota Digital mantiene en resguardo, señala que las ventas se han disparado gracias a la escasez de gas en las comunidades.

"Si no es por la escasez, este negocio no surge. Pero nosotros también tenemos que reinventarnos, porque si nos ve la policía, nos decomisa toda la mercancía", detalla el vendedor de gas, con una bombona en mano.

Desde hace varios años, Venezuela atraviesa una crisis económica, política y social que ha provocado una migración sin precedentes en la historia del país. Cifras de las Naciones Unidas señalan que más de cuatro millones de venezolanos abandonaron el país, buscando mejores condiciones de vida.