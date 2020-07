Los médicos del Hospital Ruíz y Páez en Ciudad Bolívar le exigieron al régimen de Nicolás Maduro este sábado condiciones mínimas para combatir el COVID-19.

La información la publicó Jorge Francisco Sambrano, dirigente de Voluntad Popular (VP), en su cuenta de Twitter (@JorgeFSambrano).

Manifestó que los trabajadores de la salud denunciaban que el régimen les exigía trabajar, pero no los dotaba de instrumentos de protección.

Además, aseguraron que el recinto hospitalario se estaba cayendo a pedazos.

Nuestros médicos del Hospital Ruiz y Páez en #CiudadBolívar alzan su voz y exigen condiciones mínimas para combatir el #Covid_19 . El régimen les exige trabajar, pero no los dota de instrumentos de protección, además que el recinto hospitalario está cayéndose a pedazos. pic.twitter.com/rfBdzeqq1Y

En la grabación, se podía escuchar al vocero, un doctor que no se identificó, rechazar que el hospital no tenga un área definida para los pacientes con COVID.19.

Por lo tanto, el doctor precisó que ni él, ni sus residentes, bajarán a emergencia hasta que se defina las zonas específicas para atender a pacientes con coronavirus.

"Me ha tocado a mi y a mis residentes, bajar, y al lado de mi paciente, hay un paciente asintomático. No vamos a bajar a emergencia a ver a ningún paciente hasta que no hagan una partición formal. Asintomáticos y respiratorios en una zona; politraumatizado y dolor abdominal en otra zona", destacó.