«Yo no ando llorando, yo exijo la plata que le toca al Táchira», se defiende gobernadora Laidy Gómez

Diario La Nación reseña que la gobernadora del estado, Laidy Gómez, respondió a los señalamientos realizados por el diputado Freddy Bernal, quien la semana pasada la llamó «llorona» y la instó a trabajar por el Táchira.

«Déjeme trabajar tranquila y no se meta conmigo, porque yo ando en la calle, ayudando al pueblo; yo no ando llorando, yo ando exigiendo la plata que le toca al Táchira», respondió.

Asimismo, lo acusó de valerse de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para montar «negocios en las trochas», para beneficio propio.

«Usted no llora porque lo que me llega a mí por situado no es ni el 1 % de lo que usted recibe por las trochas», comentó.

Aseguró que el denominado protector del Táchira cobra una comisión del 8 % sobre todo lo que pasa por las trochas de la frontera colombo-venezolana, dinero que va a las arcas de él y de las FAES.

En ese sentido, le exhortó a que destine esos recursos a la salud del pueblo tachirense, en especial para la lucha contra el covid.

«Yo todavía no he visto que usted, con la plata que cobra en las trochas, lleve medicinas para un hospital; yo no he visto que usted, con la plata que cobra en las trochas, lleve medicinas para el pueblo, y la pintura que usted hace por ahí en la calle de parapeto, la paga con la gasolina, el gasoil y el gas, que le vende al pueblo en dólares», enfatizó.

Alegó que ella es una gobernadora electa por el pueblo y que la ley le otorga dicha facultad. «Déjeme quietica y déjeme trabajar».

Declaraciones por campaña

Gómez indicó que el parlamentario se refirió así hacia ella porque está en campaña, ya que aspira a ser candidato para la gobernación del estado. No obstante, le recomendó resolver primero los problemas internos de su partido político.

«Lo primero que le recomendaría es que vaya y resuelva los problemas que tiene en el PSUV, porque ni en el PSUV lo quieren como candidato», declaró.

Del mismo modo, le aconsejó llevarse a las FAES hacia Caracas, alegando que estas le están ocasionando un «gran daño» al Táchira, debido a supuestas irregularidades que cometen, añadiendo que las mismas son dirigidas por él.

«Vaya y ponga orden en el PSUV y más bien ponga orden en las FAES, que creo que eso lo tiene más preocupado que la salud del Táchira, señor diputado Bernal», espetó.

Manifestó que el diputado «no tiene autoridad política, ni gubernamental, ni moral, para decir que ella no trabaja, cuando desde el primer día que resultó electa gobernadora salió a la calle a identificar las necesidades del gentilicio tachirense.

Fuente: Diario La Nación