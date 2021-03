No te rías que es verdad: con un llamado especial al uso del tapabocas, no es religión es cuestión de salud pública

Por Alexa Liendo y Tom Monasterios

Esta semana en la entrega #34 del Web Show del periodista Tom Monasterios, No Te Rías que Es Verdad llegó con mucho sentido del humor y como el primer y único noticiero de memes, virales y #Hashtags de Hispanoamérica arrancamos con el análisis de lo más relevante de la semana para que no se lo lleve la ola digital.

Por si usted no se ha enterado la arepa llegó a Marte y se instaló, que si es venezolana o no eso es otra discusión que traeremos para la próxima emisión. Del espacio nos fuimos a la Asamblea Nacional con el desliz lingüístico de un diputado, aunque no entendemos por qué el escándalo si en Venezuela para ser diputado nadie ha dicho que hay que estudiar.

También fuimos a los premios Grammy y tenemos nuestra opinión sobre la mejor vestida, la mejor coreografía (aunque quieran censurarla), y por supuesto mención especial a Dua Lipa, la más bella de esa noche.

Nos metimos en aguas profundas con la supuesta separación de “nuestra” JLo y sacamos cuentas de lo que vale la colección de anillos de compromisos que tiene la diva del Bronx. Otro que sí es nuestro es Edgar Ramírez, quien al parecer no sabe servir el Pabellón criollo y creemos que nada mejor que un venezolano que no se haya ido del país para que opine cómo se sirve el pabellón, porque quienes nos fuimos lo olvidamos. Y bueno para seguir en aguas profundas, qué mejor que meterse con el Papa y la negación del vaticano a aceptar la sexodiversidad ¿Pero hasta cuándo?

Recordamos el natalicio de Aldemaro Romero con un video inédito con nuestra Mirla Castellanos y finalmente hicimos nuestro llamado a la cordura.

Yo Hago Un Llamado

El momento preferido de nuestro periodista Tom Monasterios, el llamado a la reflexión. El “yo Hago un llamado” de la semana se lo dedicamos a todos aquellos que se niegan a usar la mascarilla y que han convertido el asunto en una religión.

Le traemos un trabajo sobre la importancia del uso del tapabocas, ese pequeño detalle que ha convertido un asunto de salud pública en una teoría de la conspiración. El cuestionamiento de que si el virus existe, de que es para controlarnos, etc., etc. Y llegamos a la conclusión de que el asunto ya tiene nombre: “La religión de las mascarillas”, hay gente que piensa que es una creencia y no una medida de protección, hay gente que protesta contra el uso obligatorio de la misma, y mientras la Organización Mundial de la Salud nos ruega que no dejemos de usarla. Le traemos todas esas decisiones disparatadas en el mundo con respecto al uso de la mascarilla.

Cerramos con el origen de nuestro cumpleaños feliz, de esa interminable tema que cantamos con tanto orgullo los venezolanos antes de soplar las velitas. No sabemos cuál es el título original del tema pero todos lo conocemos como “Hay que noche tan preciosa”, de la autoría de Luis Cruz y popularizada por Emilio Arvelo quien en un principio la grabó como relleno para un LP. Un tema único para los venezolanos y que estamos internacionalizando.

No se pierda esto y más en “No Te Rías Que es Verdad” el podcast en vivo de

Caraota Digital, desde nuestros estudios en Miami con la conducción y producción creativa de Tom Monasterios @tomonasterios, y Alexa Liendo @alexaliendosoy en la producción general y booking.