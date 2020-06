5x10 o 7x7

Por Alejandro Feo La Cruz

La primera semana de flexibilización de las actividades para servicios no esenciales reporta resultados nada alentadores, como era de esperarse. El anuncio del plan 5 x 10 en donde se trabajarían 5 días y luego 10 serían de cuarentena estricta, no le dio oxígeno a nuestra economía.

Era imposible que cualquier empresa de una envergadura relativamente importante pudiese organizar una faena de producción en esos términos.

Los resultados del plan han llevado al régimen a tener que modificarlo, siendo ahora un poco más equilibrado en cuanto al tiempo de trabajo y el tiempo de resguardo, distribuyéndolo en cargas iguales otorgando la posibilidad de laborar por 7 días y obligando luego a paralizar actividades por 7 días más. Es decir que en menos de una semana cambian el plan pasando del 5x10 al 7x7.

En los empresarios y comerciantes se siente una gran incertidumbre. Todo es un enredo y no han terminado de entender un plan cuando ya se cambian las instrucciones.

Ni las propias autoridades regionales y locales, así como los organismos de seguridad muchas veces tienen certeza de cuál es la medida vigente que deben aplicar y el criterio para entender el alcance de la medida, comúnmente está en entredicho dejando las decisiones a la subjetividad y al capricho del funcionario de turno e incluso muchas veces todo depende de su buen o mal humor.

Acciones de supervivencia

A todas estas, los sectores de la economía no considerados como prioridad necesitan tomar acciones de supervivencia, reinventarse para sobrevivir y al menos tener certidumbre sobre las normativas que deben cumplir y cómo podrían adaptarse a ellas para continuar con sus operaciones, entendiendo claro está, que habrá condiciones especiales a ejecutar.

Insistiré de nuevo en decir que me parece inconcebible que los tribunales no puedan adoptar un horario y unas normas especiales, para iniciar actividades y no continuar en este estado de denegación de justicia en el que nos encontramos y de igual forma los registros y notarías. No encuentro explicación lógica para que aún se encuentren cerrados, generando una gran inseguridad jurídica a todos los ciudadanos que esperan por protocolizar algún documento.

Continúan vulnerando el derecho al trabajo de miles de venezolanos que se dedican al libre ejercicio de la abogacía como profesión o que están en el mundo del mercado inmobiliario. Lo cierto es que el régimen nos ha puesto a repasar la tabla de multiplicar, primero fue la del 5 con ese plan del 5x10 y ahora la del siete con ese 7x7.

Paralelamente, nos llegan las noticias de España e Italia y como los peores días se han ido superando, las cifras de infectados o víctimas fatales siguen bajando y la población va retomando sus actividades de rutina. Sin embargo, en Venezuela no hay quien explique en qué punto de la curva estamos. ¿Será que pasados 90 días de encierro estamos saliendo en un buen momento? o al contrario ¿será que lo peor aún no ha llegado y habrá que prepararse?

Seguimos debatiéndonos entre post verdades y fake news, nadie sabe lo que es cierto y habrá que esperar, tener cautela, prudencia y seguir cuidándonos mientras intentamos producir.

