A un año del gran apagón

Omar Villalba

Director del Observatorio Vecinal de Servicios Públicos

Con cierto pesar recordamos que el día 7 de marzo se cumple un año de haber ocurrido uno de los eventos más estresantes y catastrófico de la historia moderna venezolana. El apagón eléctrico nacional nos tomaría a todos desprevenido. Durante varios días la totalidad del país se quedó sin energía eléctrica gracias a una falla en la represa del Guri.

Este fenómeno había sido predicho, por lo técnicos y expertos, durante buena parte del 2016, 2017 y 2018. Pero, como ocurre con los agoreros y profetas, nadie le prestó atención. Y así, un 7 de marzo del 2019 Venezuela se quedó a oscuras.

El apagón nos golpeó en medio de una crisis política, en un momento de mucha incertidumbre. También este se llevó a cabo en medio de uno de los puntos más altos de la crisis monetaria (situación que aún nos aqueja). A ello, debemos sumarle que todavía para la fecha escaseaban algunos productos de la cesta básica.

Todo esto es importante, por una gran razón: la ausencia de un servicio básico como es la energía eléctrica, que genera un efecto dominó en todos los demás servicios básicos. Y dado que estamos en un mundo moderno e interdependiente, sin energía eléctrica nos encontramos sin todo lo demás.

¿Cómo así? Sencillo, sin energía eléctrica no hay forma de bombear agua hacia las ciudades, por lo tanto el agua potable comenzó a escasear. Tampoco pueden funcionar los electrodomésticos, así que no hay refrigeración, no hay comunicaciones ( internet, radio, llamadas telefónicas) tampoco hay entretenimiento, mucho menos seguridad.

Ni hablar del transporte y por último —y aquí la crisis monetaria destacó— no hay forma de cancelar cualquier compra o servicio, porque los puntos de venta y pago digital no funcionan. Así pues, muchas personas no tenían dinero en efectivo, no podían usar sus tarjetas de débito o créditos, y todo esto resumido significaba que, a efectos del momento, no tenían dinero.

¿Qué puede sentir una persona que se encuentra entonces sin las comodidades básicas por las que tanto trabaja, sin el dinero, fruto de su esfuerzo y sin las cuestiones básicas que el Estado debe garantizarle? Desesperación y más desesperación.

Aquello fue lo que muchas personas vivieron aquel día y los que siguieron. Familias se encontraron sin nada que comer, beber o sin agua para asearse. Gente que no podía trasladarse a sus puestos de trabajo. No había Metro. Algunos tal vez pensaban que no tendrían trabajo, al fin y al cabo sin energía eléctrica ¿Cómo encienden la empresa sus maquinarias?

Muchos negocios, como los frigoríficos y panaderías, tuvieron que rematar sus productos y al final de aquella larga jornada hasta tuvieron que regalarlos o botarlos. Aquel día, y los días que siguieron todos perdieron.

Debido a la falta de conocimiento y experiencia, fue difícil restablecer la energía en Caracas. En el interior del país fue aún más arduo. Por ejemplo, el estado Zulia, que ya tenía rato siendo vapuleado por los apagones, sufrió —aún sufre— la parte más dura de aquel apagón.

Si en Caracas ocurrió uno que otro saqueo, en el Zulia estos se volvieron un fenómeno constante. ¿Quién podía negarle eso al pueblo? Nadie, al fin y al cabo todos estaban desesperados.

Sin duda, aquel apagón fue todo un trago amargo. Un prueba que sacó los claroscuros del venezolano. Porque, si bien hubo saqueos y conatos de saqueos. Si bien es cierto que muchos se aprovecharon de la situación para comprar cosas a precio de gallina flaca o inflar precios de productos, o peor aún: cobrar por cosas que días antes se regalaban.

También es cierto que muchas personas se ayudaron. Los venezolanos no tardaron en darse la mano, en organizarse para aminorar aquel mal chiste.

Lo más curioso de aquel evento fue que muchos venezolanos tuvieron que desarrollar destrezas nuevas, para la supervivencia . Yo escuché versiones de vecinos que aprendieron a prender fogones y a cocinar a leña como en los tiempos de nuestros abuelos. nOtros fueron capaces de hacer lámparas con frascos de compotas, retazos de tela, agua y aceite.

Vale la pena destacar, que este aceite algunos lo hicieron al hacer hervir pellejos de pollo. Para algunos fue como matar dos pájaros de un tiro: comer algo y tener algo de iluminación para espantar la oscuridad.

Como sea, los venezolanos demostraron ser capaces de organizarse y resolver sus problemas sin importar sus posturas ideológicas. Con el tiempo esta situación se iría normalizando, hasta que paulatinamente la energía regresaría a Caracas y sus alrededores, luego con el tiempo al interior del país.

Una vez normalizada la cuestión sobrevendría un plan de racionamiento de la energía eléctrica. Y, con el paso del año, al menos en Caracas la situación se normalizaría a media hoy en día continúan las fluctuaciones, Tristemente, muchos estados no tuvieron la misma suerte, ni siquiera algunos cercanos como son Baruta o el Hatillo.

Cuando el polvo se asentó, llegaron las excusas. Desde el régimen las respuestas fueron pintorescas, dignas de una buena serie de ciencia ficción o de las teorías de conspiración que abundan en las redes sociales: que si el malvado Imperio y sus secuaces apátridas habían usado un impulso electromagnético para acabar con nuestro sistema eléctrico.

Otros que unos hackers, al servicio de dicho imperio, infectaron el sistema eléctrico venezolano —que en cierta medida es analógico— para poner de rodilla al pueblo venezolano. Todo ello, como una estrategia.

Desde otros sectores, más racionales, la respuesta era clara: esto era producto de un sector en el que, desde hace tiempo, no se había hecho inversión alguna. De una industria eléctrica que había perdido a sus técnicos e ingenieros debido a la crisis económica que aqueja al país. También era producto de la corrupción y de los múltiples chanchullos que se llevaron a cabo durante la época de las vacas gordas.

Por último, era evidente que todo fue producto de una falta de previsión. Especialmente si aquello había iniciado por un incendio de un matorral cerca de una subestación eléctrica.

Así fue pasando el tiempo y, al menos para los moradores de la gran Caracas, el apagón y todos sus males quedaron en el pasado. Se cumple un año y es necesario preguntarse ¿Qué ha pasado?

En primer lugar, es necesario señalar, que ya algunos técnicos y especialistas han encendido las alarmas, se prevé un época de calor muy fuerte (De acuerdo a los datos provistos por organizaciones como Naciones Unidas y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 2019 fue uno de los años más calientes y el 2020 parece que no se quedará atrás).

Luego debemos señalar, que la situación no ha variado mucho. En algunas partes de Caracas y Venezuela siguen ocurriendo apagones. El Zulia y la región andina han aprendido a vivir con ellos, cosa que es lamentable e injusta. Pero, no es necesario ir muy lejos. municipios como Baruta y el Hatillo sufren aun de estas carencias básicas. La falta de energía eléctrica, agua potable y gas se han vuelto males constantes.

Un año después del apagón, Venezuela sigue caminando por el filo de la navaja. El panorama no pinta bien. Y en medio de este escenario es válido preguntarse ¿Qué podemos hacer? Protestar y quejarnos ante la autoridad pareciera no ser la solución. Aunque, debemos recordar que ese un ejercicio político que consagra nuestra Carta Magna.

En realidad lo que podemos hacer es lo siguiente:

1) Ser conscientes de nuestra situación, por lo tanto debemos reducir la cantidad de energía que consumimos. La eficiencia y el ahorro deben ser nuestra guía.

2) Prepararnos para cualquier contingencia. Eso significa tener reserva de agua potable, alimentos no perecederos y formas de generar luz —lámparas, baterías, linternas, yesqueros o fósforos— y elementos para primero auxilios.

3) Estar atento frente a cualquier cambio, además de aprender a mantener la calma, son estas buenas cualidades que nos permitirán resolver de una forma eficiente cualquier contingencia que ocurra. Fortaleza y resistencia.

4) Por último, el punto más importante a tener en cuenta es: estar dispuestos a tenderle una mano al prójimo, pues, no sabes si al que ayudas hoy es quien te tenderá la mano mañana. Ser solidario y gentil nunca está de más.

