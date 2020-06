Aníbal Sánchez “en varios platos nos dice que pedir a un CNE para ganar competitividad en el sistema”

Por Anibal Sánchez

Si en algo no se puede llevar la contraria ni caben interpretaciones es que el nuevo periodo constitucional de Diputados ante la Asamblea Nacional inicia el próximo 5 de enero; y antes de esa fecha debería realizarse la elección de los mismos.

Un proceso electoral que en condiciones de mediana normalidad, es muy complejo al ser mixto en respeto a los preceptos de Personalización y Representación Proporcional.

A esto se le sumó la necesidad de reconstruir la infraestructura electoral, el adecuar las normas, la reestructuración interna y hasta aspectos sanitarios propios de manejar la situación de la pandemia.

En la realidad actual, deben existir aspectos técnicos, legales y procesales que no pueden ser obviados, para el Analista y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel “era necesaria una reestructuración completa del Poder Electoral”.

Lo que no estaba claro es cual escenario, pero siempre requería del Acuerdo Político “de no existir no se podría lograr ni instalar la comisión preliminar” ahora es necesario su reafirmación para avanzar.

De ahí que no debería ser un factor de sorpresa que el Tribunal Supremo dictaminara la omisión legislativa, como ha ocurrido en los nombramientos de rectores anteriores, al igual que estando dentro de sus periodos se podría esperar las renuncia para facilitar la reestructuración.

Así que como existen Diputados llenando el espacio de un Comité de Postulaciones se les exhorta a presentar, nombres.

Proceso electoral más competitivo

Ahora de concretarse el nombramiento de nuevos rectores ante el Poder Electoral se deben cubrir otros aspectos para tener un proceso electoral más competitivo, a partir de las garantías y condiciones que se lograron en el 2015 ¿Cuáles Pudieran Ser?

La reestructuración del Poder Electoral desde los integrantes del Directorio, sus organismos Subordinados hasta las oficinas regionales del ente, partiendo del principio de la despartidización.

El respeto a los derechos y de los preceptos constitucionales como la personalización o la representación proporcional, así como la no violación de los caracteres del Voto debe ser premisas al organizar los procesos.

La instalación y adecuación del consejo de participación política ante el ente electoral debe ser un hecho.

La convocatoria a las Elecciones deben ser dentro de lo parámetros y condiciones que fija la ley.

Debe hacerse público el directorio de partidos u organizaciones habilitadas para participar sin que esto signifique la inclusión de nuevas condicionantes a la ley que los rige.

La Obtención de un nuevo Registro Electoral a partir de un corte o preliminar, la realización de jornadas de inscripción y actualización así como de su respectiva consulta pública y revisión.

El diseño y programación de las auditorías técnicas necesarias, de acuerdo al tipo de sistema o tecnología a emplear en el proceso.

La instalación de un programa de Observadores Nacionales e Internacionales calificados que supervisen todas las etapas del proceso

Que se adopten medidas sanitarias y de prevención ante la posibilidad de contagios.

Regular la instalación de los puntos de información al elector por parte de organizaciones políticas, de forma que no contravengan los principios del sufragio.

Buscar un equilibrio informativo y de otros aspectos que pudieran denotar ventajismo durante el desarrollo de la campaña electoral, como sería el uso de recursos del estado.

La instalación de organismos subalternos, como es el caso de Juntas Electorales y Mesas de votación debe ser apegado a la normativa, partiendo desde su selección por sorteo.

El horario de la jornada de votación debe ser respetado, desde el momento de constitución de las Mesas hasta su cierre, por parte del presidente de la misma con la única condicionante de “no tener electores en cola”

La implementación del mecanismo auxiliar de la tinta indeleble en dedo del elector.

La familiarización o conocimiento de la infraestructura o sistema electoral a utilizar debe ser una realidad, no solo un acto más para el proselitismo.

Son solo algunos de los elementos a considerar si se quiere un proceso con credibilidad, participacion y el reconocimiento, a partir de que se cumplan Garantías de protección a las características del sufragio “universal, libre, directo y secreto” al tiempo que existan Condiciones que permiten competir con las mismas oportunidades.