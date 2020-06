Confianza en el voto vía para una salida democrática

Por Rafael Veloz G.

La situación hospitalaria venezolana durante la pandemia es cada dia mas crítica. Tenemos que abordar inevitablemente el tema viendo que las acciones tomadas por el régimen en las que la opacidad en la información está presente, no han arrojado los resultados esperados. De alli, que el programa 7x7 no será aplicado esta semana en 11 estados del pais incluyendo el distrito capital. Los contagiados y fallecidos, entre ellos médicos y personal de salud, se incrementa diariamente.

Monitor de salud

Según Monitor de Salud hay un importante número de centros hospitalarios que no cuentan con guantes para la protección de los trabajadores, el 90% de los centros hospitalarios recibe un par de guantes por guardia cuando el deber ser es un par por paciente. No cuentan con tapa bocas y los que hay se reutilizan. No cuentan con servicio de agua potable y los que aun tienen sigue siendo irregular, hay centros al que les llega por áreas. Carecen de cloro para el aseo y lo que logran conseguir lo mezclan con agua para que rinda. No tienen desinfectante ni jabon, y las estructuras de las edificaciones, deplorables.

En el de los Magallanes de Catia por ejemplo, no funcionan los 5 ascensores, la morgue dañada, los servicios de obstetricia y hospitalizacion de pediatría cerrados por remodelacion desde hace 12 años y parcialmente cerrado el piso de parturientas. El monitoreo permanente del estado actual de los centros hospitalarios del país es por iniciativa de los trabajadores del sector que, comprometidos con el país, exigen condiciones de seguridad para hacer frente a la pandemia.

La solución a la crisis venezolana, seguimos insistiendo en ello, pasa inevitablemente por la salida urgente del régimen y a través del Gobierno de Emergencia Nacional, la dotación inmediata de insumos y equipos a la red de hospitales del país, entre otras acciones a tomar de inmediato.

Hiperinflación galopante

Otro tema que debemos mencionar es el de la hiperinflacion que solapada por la pandemia sigue inexorablemente afectando el bolsillo de los ciudadanos. El CENDAS-FMV en su reciente reporte ubicó para mayo el precio de la canasta básica familiar superando los 100 millones de bolívares o 250 salarios mínimos. Es decir, $513,77. Comparado al mes anterior tuvo un incremento del 24,9% mientras que la variación anual aumentó en 2.131% comparándolo con mayo 2019.

Nosotros, comprometidos con la responsabilidad con la lucha desde el parlamento en el retorno de la democracia y la libertad y lo que representa, seguimos trabajando en las comisiones permanentes. En los próximos días el colega José Prat quien preside la CP de Contraloría, presentará en plenaria el informe preliminar con evidencias incuestionables en donde se denuncia el desembolso por mas de 50 millones de euros para la "Operación Alacrán" , en sobornos a diputados para cambiar la correlación de fuerzas en la AN y evitar la reelección del presidente Guaido en enero 2020. También las amenazas y extorsiones.

Respaldo internacional

La OEA continúa respaldando al presidente Juan Guaido en su lucha pacífica para el retorno de la democracia en nuestro país. "Latinoamericana rechaza una simulación de arbitro electoral designado por un tribunal secuestrado por Maduro quien recibió un duro golpe por la decisión de 21 países y 0 a favor en la OEA. Nadie reconocerá una farsa", fue el comentario del presidente de la AN y de la República de Venezuela, Juan Guaido.

La Comunidad Europea se habia pronunciado rechazando el acto injurioso del TSJ usurpador. Al igual que la OEA hace un llamado a las fuerzas vivas del país a no perder la fe, la esperanza, la cordura y mantener la presión para una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral, sustentada en la inevitable convocatoria para elecciones presidenciales y parlamentarias transparentes, competitivas y observación internacional.

Las organizaciones políticas y las que hacen vida activa en el pais han estado muy activas en las ultimas semanas suscribiendo comunicados sobre la actual situación del país. Por espacio me voy a referir a dos en esta oportunidad. El del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, en primer lugar en el que señala que ante la decisión del TSJ sobre la reciente designación de rectores del CNE y las nuevas competencias legislativas que le han sido otorgadas asi como la intervención de dos partidos politicos, manifiesta su preocupación por las graves consecuencias que estas acciones tienen para el país en la búsqueda del retorno de la democracia.

Sistema electoral viciado

La integridad del sistema electoral venezolano -expresa el comunicado- entra en una etapa que implicará mayores cuestionamientos a los que ya existían, no solo desde amplios sectores que hacen vida en el país, sino también desde la totalidad de la comunidad internacional democrática, como la demuestran los pronunciamientos emitidos desde varios países e instancias multilaterales.

En el comunicado el Centro exhorta a que se atiendan los llamados que se han venido haciendo desde la comunidad internacional y diversos sectores del país para que se imponga la racionalidad, el respeto a la CN, a los derechos políticos de los ciudadanos y los principios fundamentales de la democracia. No revertir las decisiones que han sido adoptadas significará perder la oportunidad de construir un acuerdo que permita que el sistema electoral venezolano cumpla con condiciones de integridad que son indispensables para evitar un agravamiento de la crisis política, generando de esta manera confianza en el voto como vía para encontrar una salida democrática y dar un chance a la paz.

El segundo comunicado es el pronunciamiento de VP Gremios en el que resalta el ir superando los escollos del confinamiento a causa de la pandemia, en acciones orientadas por los principios y valores republicanos, y la visión de la Mejor Venezuela, base sólida de Voluntad Popular en la organización politica con reglas claras, principios visibles que comprometen a sus activistas a romper los moldes de corrupción con sus devastadores efectos.

Todos están comprometidos a preservar la ética y la decencia de los Estatutos de VP con un sustema de control, de administración y normativo que debe privilegiarse en todo momento.

Dios bendiga a Venezuela y nos oriente en momentos de tomar las decisiones más acertadas para nuestro pais.