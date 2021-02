Por Jorge Francisco Sambrano

Hoy las teorías expanden su concepto. La relatividad es cotidiana, la gravedad es algo diario y el ‘Big Bang» ya es rutinario. La única que se ha quedado atrás de sus pares, en esta carrera de resistencia ha sido la «evolución». Al parecer ha fracasado y vamos en retroceso. Los oídos del canoso Darwin deben estar rechinando porque hemos entrado en viraje.

Ya la normalidad es una ficción, sin embargo, este cuento se debe acabar, y somos muchos los que estamos dispuestos a ponerle punto final. Jamás, jamás, jamás, me hubiese imaginado ser parte de esta nueva epopeya nacional, en búsqueda de algo más que un país. ¿Destino? No lo sé, lo que sí se es que seguimos luchando.

Echar una hojeada en las páginas históricas nos hace fortalecer, de algún modo, las convicciones a las que debemos aferrarnos para seguir librando lo que nos ha tocado vía destino, porque muchos, no lo escogimos.

El país que alguna vez constituyeron nuestros Próceres independentistas se ha recontracaído en mil pedazos por las demencias de algunos pocos. Aunque duela, la verdad es que la maldad, el rencor, la división y tantos otros sentimientos negativos se han apoderado de nuestros conciudadanos. Letal es el futuro que nos espera, si­ no se corrige el problema de fondo, ya que pronto, tocaremos fondo.

Nos ahogamos en la eterna búsqueda de la razón absoluta, interminables carreras «presidencialistas» hasta «concejalistas», la odiosa sempiterna línea divisoria entre izquierda o derecha, blancos, azules o amarillos y los interminables ataques desmesurados y sin criterio hacen que la población venezolana caiga sumisamente en un letargo portentoso, del cual es difícil escapar.

¿De verdad se es tan ingenuo para pensar que luego de tanto, el país se construye solo? Kelsen se debe estar retorciendo en su sepulcro porque el concepto que muchos tienen de democracia es algo torcido. Quizás, muchos debieron reprobar historia universal porque en su práctica, las acciones hablan por sí­ solas.

Más allá, en el terreno álgido y tumultuoso de la «sociedad civil» escondida en la baranda a conveniencia, encontramos una gran dosis de odio inmensurable hacia sus contrapartes. Un odio acérrimo e incorregible como si se tratara de un enemigo a destruir o volver «polvo cósmico» como dijo hace mucho tiempo el intergaláctico destructor.

Al parecer ese discurso está rindiendo sus frutos. ¿En serio la hipocresía es tan fuerte como para pensar que la lucha es de un solo sector?, ¿de verdad siguen creyendo que la lucha es por el espejismo de pequeñas reivindicaciones? Pues, la soledad en estos momentos no es buena aliada y la crítica acéfala mucho menos.

La catarsis debe tener resultados positivos, la crítica debe generar acciones constructivas, el odio debe ser suprimido definitivamente porque de lo contrario no podremos avanzar, la respuesta debe venir de nuestro corazón en sinergia con nuestras neuronas, cuidando lo que hoy nos mueve, lo que hoy impulsa nuestro espíritu y es la esperanza que desde hace mucho tiempo no se sentía. La esperanza puede volar muy lejos y con mucha intensidad, pero si no la sostenemos con fuerza y convicción se desplomará sin piedad. He ahí, la clave de nuestro triunfo.

Hoy luchamos por nuestro futuro y «el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad», hoy luchamos por la libertad y “la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido” y hoy luchamos por la victoria y «sin victoria no habrá supervivencia».

