Por Juan Pablo Guanipa

El Estado comunal que, por vía legal, intenta imponer el parlamento espurio presidido por Jorge Rodríguez, es absolutamente inconstitucional y solo busca instaurar un totalitarismo frente al cual todos, como nación, debemos resistir.

Ya en 2007, en el proyecto de reforma constitucional que Hugo Chávez presentó a la Asamblea Nacional y a los ciudadanos, se establecían las bases de ese Estado Comunal: se creaban las comunas, las ciudades comunales, se le daba rango constitucional a los consejos comunales y se diseñaba un poder popular que no tenía nada de popular.

Era un aparataje normativo para acabar con el Estado de derecho y ejercer un control absoluto y grosero de la ciudadanía. Lo que nunca entendió esta dictadura es que si el pueblo dijo no a esa propuesta de reforma constitucional, ellos no debían ni podían imponerlo por la vía legislativa como lo han hecho. Toda la legislación del eufemístico poder popular y todo el proceso hacia ese Estado comunal es nulo de nulidad absoluta, porque no tiene ningún sustento constitucional y porque nunca fue aprobado por la ciudadanía.

No existe manera de cambiar la forma del estado o la organización del poder público que no sea por vía constitucional. Y la Constitución venezolana establece claramente que el Estado venezolano es federal y descentralizado y es un estado democrático y social de derecho y de justicia. Sabemos que ya esas dos concepciones del Estado se quedaron en la Constitución y fueron perdiendo su sentido práctico hasta desaparecer, pero no se puede cambiar normativamente vía legislación.

El Estado venezolano no es una Federación porque no trata a cada estado como una entidad autónoma ni existe un espacio donde haya representación igualitaria de cada uno de ellos (como es el Senado, por ejemplo). Tampoco es descentralizado porque lo que se ha hecho es destruir la posibilidad de que los problemas se resuelvan donde se producen y tanto gobernaciones como alcaldías han sido anuladas vaciándolas de competencias y recursos.

El Estado venezolano actual es híper centralista con tendencia totalitaria. No es el nuestro un estado democrático porque quienes usurpan el poder acabaron con las libertades, con el voto y con toda la posibilidad de que los ciudadanos participemos en el proceso político y en la toma de decisiones.

Tampoco es un estado social porque se ha hecho todo un esfuerzo deliberado para impedir que los venezolanos accedamos a servicios públicos, a sueldos y salarios dignos, a calidad de vida. No es un Estado de derecho porque se han destruido sus pilares: la separación de poderes para que el poder controle el poder, el imperio de la ley y el ejercicio y protección de nuestros derechos y garantías. Y no es un estado de justicia porque no hay equidad, ni respeto a las personas, ni normas, ni sanciones, ni nada. Con la justicia también acabaron. Así que la constitución que ellos hicieron ha sido destruída por ellos. Todo ha sido una destrucción descomunal.

Ahora, con estas nuevas leyes que no lo son porque su origen y proceso de formación es ilegítimo, continúan en el empeño de acabar con los estados y municipios, acabar con la Asamblea Nacional, porque crean el parlamentarismo comunitario que usurpa las funciones de la Asamblea, y acabar con todo vestigio de institucionalidad.

Por esta y todas las razones que conocemos, nuestra responsabilidad como nación es resistir hasta vencerlos. La resistencia debe ser pacífica, no violenta, constante y creciente en intensidad. Debe concretarse a través de acciones de calle, protesta focalizada pero también masiva, actos personales y colectivos de desobediencia civil.

Mucho hemos hecho los venezolanos en este sentido. Mucho más tenemos que hacer hasta lograr el objetivo de cambio político que anhela desesperadamente nuestra nación. Tenemos la solidaridad internacional. Ella, sola, no basta. Sigamos ejerciendo nuestro derecho a dar la pelea hasta que logremos nuestro sueño de democracia, justicia y libertad. ¡Viva Venezuela Libre!

