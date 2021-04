Durmiendo con el enemigo

Por Raúl Tortoza

Así estamos con todo esto del coronavirus. Informaciones van y vienen. Vacunas que no aparecen y si aparecen no somos los afortunados como para estar en la primera fila y así ganarnos el pase para la segunda dosis. Un país donde el "NO" es parte de la cotidianidad: "No hay oxígeno", "no hay alcohol", "no hay cama", "no te podemos atender". No, pues.

Y lo que es peor (si hay más) sin derecho a pataleo, porque de inmediato te caen las siete plagas de Egipto. Tanto internas como externas. Las de aquí con cifras que contradicen los fallecimientos de los tíos, primos, primas, abuelos, amigos, conocidos; porque uno se pregunta:"¿Toda esta gente estará en ese reporte?", y los de afuera: "Hermano, te compadezco, que miserable la vida allí, imagínate esos muertos, no sé como aguantan tanto". Sin embargo, lo más sorprendente es que te escriben esos "amigos" preocupados, de países como Perú, Chile, España o Brasil, donde además de samba tienen su propia cepa. O sea.

Todos los que estamos en esta tierra del Arauca vibrador, sabemos a lo que nos enfrentamos diariamente y no es precisamente la Covid-19. Vivimos en la incertidumbre de qué pasará mañana, a quién le va a tocar, quién marcará para 2022 y lo más importante: ¿Quién podrá defendernos? Y es allí cuando entra ese instinto de supervivencia que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Es taparse la boca con las mascarillas adecuadas. Montarse en el ascensor y saber guardar distancia. Bailar, con la música a millón, dentro de tu casa. Es saber que si caemos, caemos todos.

No pretendo minimizar, ni ser irónico con toda esta pandemia. No son los juegos del hambre. Solo quiero que nos cuidemos. Que vigilemos nuestros pasos. Que la mascarilla sea nuestra segunda piel. Que logremos vacunarnos y que entendamos que la libertad de andar por allí depende de la libertad de respetar el entorno que nos rodea.

@tortozal

