Educación virtual: Retos y oportunidades

A finales de agosto comentábamos los retos que retos que traerían consigo la vuelta a clases. Mucho se especuló sobre ello, porque el gobierno y la opinión pública estaban divididos sobre si sería presencial, semipresencial o a distancia. Al parecer, en el gobierno alguien tuvo algo de sentido común, y optaron por una suerte de modelo híbrido.

¿En qué consiste? Pues la educación será a distancia, pero durante las semanas de flexibilización los representantes podrán ir a las instituciones para entregar las actividades y para recibir orientaciones. Mientras los muchachos tendrán que hacerle frente a otro año a distancia.

Esta nueva modalidad tiene sus pro y sus contras, pero antes de comenzar a disertar sobre ellos, es justo lanzar una flor al gobierno, porque han sido responsables en lo que respecta a este asunto. Es cierto que el país no está en condiciones, que muchas personas tampoco cuentan con los recursos, pero la medida híbrida y el año a distancia es el mecanismo idóneo. Y creo que seguirá siendo el mejor esquema, especialmente cuando uno revisa los medios internacionales y cae en cuenta de que, ahora es que Europa le va a hacer frente a la segunda ola del coronavirus ¿Qué significa eso para nosotros? Pues que ahora es que toca cuarentena para rato. Sí, desespera, pero es muy posible que el 2021 también sea un año de confinamiento para América Latina.

¿Cómo llego a esa conclusión? Pues en nuestra región los casos tardaron en llegar. Por lo tanto, sin consideramos que la pandemia va evolucionando. Que hay cierta etapas que superar, entonces, nosotros que vamos por detrás aún no hemos pasado por esos períodos. O más sencillo, nosotros aún no hemos terminado de capear la primera ola.

Como sea que aún nos queda confinamiento para rato, debemos aprender a vivir con las peculiaridades de la “nueva normalidad”. Muchas cosas vinieron para quedarse o, al menos, tardaran un poco en irse. La educación a distancia, nos guste o no, puede ser uno de esos invitados que vinieron para quedarse.

Ahora ¿Cuál es el dilema que acarrea esta forma de educación? Pues ya se ha dicho muchas veces que Venezuela posee el Internet más lento de la región. Según varios medios de comunicación, CANTV dejó de crecer hace mucho y ABA va de mal en peor. Por su parte, los otros servicios que brindan servicios de Internet no están mejor. Además de que por diversas razones no puede aumentar tanto como antes. Cualquier aumento de tarifa es devorado por la inflación.

El segundo problema es la accesibilidad a los equipos. No todo el mundo tienen una computadora, no todos tienen un teléfono inteligente. Y, lo que es peor, no todos los que cuentan con estos aparatos los tienen en condiciones. Hace semanas unos conocidos pasaron pro Sabana Grande, y observaron grandes colas para entrar a City Market y otros sitios donde se reparan teléfonos y computadoras. Ese es el negocio que tienen tiempo en alza en nuestro país. Y, en este momento creo que son quienes tienen un flujo constante de trabajo. Al menos, para ellos, este invento ha sido beneficioso.

Estos dos problemas son difíciles de resolver; los venezolanos hemos tenido que aprender a vivir con ellos. Aunque el primer problema es imputable a quienes gobiernan. El segundo, es consecuencia de una mala gestión y otros factores que no valen la pena discutir aquí.

¿Estos son los únicos problemas que llegaron con la educación a distancia? Pues la respuesta es no. Resulta ser, que este problema tiene una cola larga. Con ella, los representantes han tenido que lidiar. Verán, la modalidad de clases a distancia o educación en clases, requiere que el representante de los muchacho asuma el rol que el maestro tenía en el aula de clases. Así que, aun si el profesor explica algo por alguno de los medios elegidos, es el padre o madre, quien debe explicar y aclarar las dudas que surjan en el momento. Sí, los padres recibirán instrucciones y tendrán un día para aclarar duda con el docente, pero lo cierto es que para aclarar dudas o explicar cosas hace falta una serie de competencias y habilidades que solos los docentes poseen.

Esta situación está generando, en muchos casos, un fuerte estrés en muchos representantes. En especial en aquellos que tienen niños en las etapas iniciales. Una maestra de kínder tiene un talento especial para encausar a los más pequeños. Son como pastores supremos que saben cómo hacer que una ovejita descarriada vuelva al rebaño. Pero, las madres —jóvenes o no— carecen de esos dones. Así que muchas se estresan por ser incapaces de controlar a esas personitas pequeñas que tienen mucha energía, demasiado ímpetu y escasez de atención.

He hablado con algunas madres que están lidiando con niños pequeños y dicen que: “nada como el aula de clases”. Muchas encuentran que el primer obstáculo se encuentra en que el niño no es capaz de concebir que en su hogar —que es su espacio y coto de caza— pueda haber espacios para estudiar. Seguro un pedagogo sabría cómo cambiar este paradigma, pero una mamá joven —que no ha lidiado con este poder— o una de más edad —que seguro tiene experiencia en otras cosas— no tendrá el conocimiento o el ánimo para ponerse con eso. Si existen representantes que necesitan ayuda, son aquellos que tienen que lidiar con niños en este nivel.

Existen otros mecanismos en los que muchos se pueden apoyar. El gobierno ha ajustado la programación de algunos canales para que los muchachos reciban instrucción complementaria por allí. Y, por lo que he visto, en el cable hay canales donde se hace lo mismo. Cosa que es interesante, no solo por conocimientos que imparten, sino por las herramientas que pueden ofrecer a los representantes (aunque no sea accesible a todos, porque es necesario tener TV por cable)

Este dilema, ha generado una nueva oportunidad para algunos docentes. Resulta que, debido a que no todos los representantes tienen pedagogía y tactos. Probablemente algunos carezca de tiempo y fuerzas, han comenzado a surgir oferta, de parte de algunos docentes buscando una forma de hacer algo de dinero, de tareas dirigidas. Sí, algo que en la antigüedad era muy puntual. Un refuerzo para aquellos chamos con problemas o que necesitaban un extra para mantener el ritmo, aquí se ha vuelto una vía de escape y una opción para la mayoría. Es curioso, que de un solo golpe esto se ha vuelto algo común para todos y a su vez oportunidad para un docente.

Esta no es la única medida loable, por ejemplo podemos encontrar algunas, con la hecha por el Alcalde Chacao —Gustavo Duque— quien aprobó un bono único, de 10 millones de bolívares para los docentes activos. Esto, en gran medida como una forma de apoyar a los maestros y de cumplir con algunos de los “pilares de su gestión” pero no solo eso. Sino que en las escuelas municipales, la alcaldía facilitó a los docentes una computadora —en calidad de préstamos— para que esto pueda dictar clases, desde sus hogares, con facilidad. Además, dará un apoyo económico a esos docentes para que puedan pagar los servicios de Internet o el plan de datos de sus teléfonos móviles.

Aunado a ello, la gestión de dicha alcaldía, continuará con sus planes de formación de docente y brindará apoyo a sus maestros, en medio de esta crisis. Estos son ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, sin tanta alharaca y politización. Diametralmente opuesto a la gestión nacional, que hace poco reprimió a los maestros que exigían mejores condiciones.

Como ustedes pueden ver, estamos frente a una situación compleja. La cual, no solo es complicada, sino que se hará más compleja a medida que pase el tiempo —recordemos que tenemos otros problemas materiales como falta de alimentos, energía eléctrica y agua— y con ella los representantes no sabemos cómo lidiar. Aun así, es loable ver como surgen oportunidades y desde la gestión local y responsable aparecen planes para facilitarle las cosas a los docentes que desean seguir ejerciendo su apostolado —Sí, la educación es algo que está a nivel del sacerdocio, y en nuestra Venezuela es más que eso— a favor de la educación. También se celebran esas estrategias bien implementadas, como es el caso de las tareas dirigidas.

Así las cosas, solo nos queda esperar que el gobierno, cuando se enteré de estas políticas, lejos de atacarlas, las emule. Eso sería mucho más efectivo que los paños calientes que ya han implementado.

No nos queda de otra que esperar y ver.