El abrazo a la Constitución

Por Rafael Veloz García

La presencia en Venezuela de la misión de observación de la Unión Interparlamentaria (UIP), organización mundial que engloba a Parlamentos nacionales, la saludamos con regocijo por lo que representa en el plano de la democracia, la institucionalidad y la justicia, en el marco de los valores que tienen los parlamentarios como mandantes de la voluntad de los pueblos.

Por lo tanto, nos complace mucho la visita a Venezuela de los colegas parlamentarios Duarte Pacheco, presidente de la UIP, Alejandra Reynoso, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos del organismo y Juan Pablo Letelier, miembro del Comité Ejecutivo.

El Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la estadía en el país de la comitiva de la Unión Interparlamentaria el pasado martes y dijo que están "dirimiendo la controversia" que existe acerca de cuál de las dos asambleas nacionales, la electa en las ilegítimas elecciones del 6 de diciembre de 2020 y la de la oposición democrática electa por los venezolanos en 2015, representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización, previsto para noviembre en Madrid, España.

"Están dirimiendo la controversia que existe hoy, naturalmente, por el secuestro del Parlamento en el 2020, porque no hubo elecciones legítimas, (...) eso es parte del rol de esta comisión; no voy a adelantar yo posición por la Unión Interparlamentaria", precisó Guaidó a los medios tras haber sostenido una reunión con la comisión que está en Venezuela desde el lunes. Por lo tanto, tampoco nos corresponde a nosotros emitir un juicio de valor sobre esa decisión.

Por su parte, el presidente de la UIP, Duarte Pacheco, quien encabeza al grupo presente en Caracas, explicó que la unión recibió recientemente dos cartas, una de los diputados electos en 2015 y otra de Jorge Rodríguez de la AN del régimen.

“Al recibir dos cartas, necesitamos decidir cuál de las dos visiones va a participar y cuál de ellas está en respeto de la constitución, porque eso es lo más importante para nosotros, lo más importante es el respeto de la constitución de un país y quién es el representante legítimo de Venezuela”, subrayó Pacheco en declaraciones publicadas por los medios de comunicación.

UNA SOLA VERDAD

Nosotros, los diputados democráticos electos por la inmensa mayoría de los venezolanos en 2015, aplaudimos la visita de los distinguidos colegas de la UIP, la cual consideramos necesaria para que in situ conozcan la realidad, que es una sola.

La brújula de la verdad apunta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, cuyas páginas han sido manchadas de irrespeto, pero sin poder borrar sus letras. Irónicamente, es la misma CRBV que ellos mismos ayudaron a redactar y que hoy les resulta incómoda para sus fines de poder absoluto y perpetuo.

Repetimos, no nos corresponde fijar posición sobre la decisión de la comitiva de la UIP, pero sí podemos grosso modo recordar todo lo que hemos tenido que enfrentar por el respeto al imperio de la ley, al cual estamos sometidos, y por el deber que tenemos de defender y mantener vivas cada letra, cada coma, cada punto de la Carta Magna, como ella misma nos ordena en su Artículo 333 que reza: "Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia".

ÚNICO PODER LEGÍTIMO

Con base en lo anterior, hay que traer a la memoria un hecho incluso anterior a la fecha en que los diputados venezolanos de oposición electos en 2015 pudieran sentarse por primera vez en las curules del Palacio Federal Legislativo, obtenidas por abrumadora mayoría a través del voto. Fue cuando resultaron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia, convertido en verdugo judicial del régimen, los tres diputados indígenas, a quienes les impidieron la toma de posesión de sus cargos, con el fin de quebrar la mayoría calificada alcanzada en las elecciones a la AN de diciembre de ese año. Eso representó el punto de partida de lo que se convirtió en una constante durante 5 años: bloquear, perseguir y hasta encarcelar diputados para impedirles todas las ejecutorias por el bienestar del pueblo y la solución a los problemas de nuestra nación.

Luego el mismo TSJ, desde enero de 2016, en otro adefesio jurídico, declaró en desacato a la AN y decretó la nulidad de todos sus actos, para en agosto del 2017, en un proceso fraudulento y por lo tanto inconstitucional, conformar una Asamblea Nacional Constituyente que se mantuvo hasta diciembre de 2020, con el único propósito de usurpar las funciones del legítimo parlamento venezolano.

Posteriormente, el pasado 6 de diciembre de 2020, procedieron a establecer una Asamblea Nacional por medio de un fraude electoral, contrario a los valores democráticos, al violar el derecho de los venezolanos a tener elecciones libres, transparentes y justas. Esto, no sin antes expropiar los símbolos de partidos democráticos como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular y nombrar juntas directivas ilegales, que sirvieran a los intereses del régimen en forma de supuestas organizaciones políticas de oposición.

Cabe recordar además que la legítima Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en el que desconoció por inexistente la farsa realizada el 6 de diciembre de 2020.

En el texto de ese acuerdo, algo que es muy importante, ratificó la solicitud a la Unión Interparlamentaria, como la agrupación de los parlamentos del mundo, para que en acatamiento a lo establecido en el Artículo 3 de sus Estatutos y Reglas no reconozca un parlamento escogido en abierta contravención de la Constitución y de las leyes de la República de Venezuela.

Igualmente, notificar sobre ello a los organismos internacionales, así como también exhortar a los parlamentos extranjeros para que mantengan el reclamo de elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles en Venezuela, como la única manera de salir de la crisis y, en consecuencia, desconocer toda legitimidad que se pretendía dar al fraude realizado el 6 de diciembre de 2020.

Otro aspecto que no podemos olvidar es que desde diciembre de 2015 hasta el final de 2020, fueron más de 135 las sentencias del TSJ, la mayoría emanada de la Sala Constitucional, contra las gestiones de la Asamblea Nacional legítima. Y desde 2015 a la fecha, se cuentan por decenas los diputados perseguidos por grupos irregulares y los cuerpos de seguridad del régimen, enjuiciados por el TSJ sin respeto a su inmunidad parlamentaria, presos o excarcelados con medidas sustitutivas, inhabilitados políticamente por la Contraloría General de Maduro, violados sus derechos de identidad y circulación, todo lo cual llevó al exilio a más de 30 diputados. Hablamos de lo que padecieron casi todos los 112 parlamentarios de oposición electos en 2015.

Pese a ello, la Asamblea Nacional legítima no se ha arrodillado y ha mantenido su lucha en forma valiente y sin desmayo por los venezolanos, quienes a la postre han sido los más perjudicados.

La Unión Interparlamentaria conoce bien de lo que hablamos.

En noviembre del año pasado, el Comité de Derechos Humanos de la UIP indicó que la mayoría de los representantes de la oposición en Venezuela sufrieron agresiones y fueron intimidados por parte de adeptos al gobierno. Asimismo, cuestionó la falta de condiciones necesarias para que se produzcan unas elecciones libres y justas, lo cual evidencia que vivimos en dictadura.

Frente a todo lo antes expuesto la visita de la misión de la Unión Interparlamentaria será propicia para exponer la necesidad de mantener el reconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015, que abrazada a la constitución, representa el único poder legítimo de Venezuela, el cual no ha dejado de enfrentar a un régimen totalitario y se ha mantenido del lado de los ciudadanos del país, quienes junto a cada uno de sus diputados siguen en pie de lucha enarbolando las banderas de la libertad y la democracia.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.