Alejandro Feo la Cruz

Dirigente político

Muchos memes y chistes hemos visto sobre el coronavirus y francamente de algunos me he reído, pero llegó el momento de ponerse serios porque el Covid-19 constituye una amenaza verdadera para tu salud y la de tus seres queridos.

Sí, el coronavirus es real y llegó a Venezuela. No podíamos pensar que una pandemia mundial que se está expandiendo por todos los continentes y que los países con sistemas de salud consolidados todavía no la han podido dominar, no causara ningún efecto en nuestro territorio, conociendo todos la emergencia humanitaria compleja en la que nos encontramos, incluso antes que apareciera el coronavirus.

Nuestros vecinos de Colombia y Brasil empezaron a detectar y reportar casos; verdaderamente no sé como en Venezuela teniendo una frontera viva con ambos países, las autoridades en algún momento llegaron a pensar que aquí no pasaría nada. Además, claro está que influiría la estrecha relación familiar y cultural que tenemos con naciones duramente afectadas como España e Italia y el virus se trasladaría por vía aérea.

Algunos profesionales de la salud han estimado que solo se cuentan con 84 camas de cuidados intensivos con ventilador en los hospitales señalados como centinelas, que son aquellos en donde se atenderán los casos que den positivo y además tengan una situación de salud considerada grave.

Preocupa también la denuncia de Judith León, Presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, en la que señala las limitaciones que tienen sus colegas para poder cumplir con las pruebas necesarias para detectar el virus y las dudas razonables sobre la capacidad que tendrá el Instituto Nacional de Higiene para procesar una alto número de muestras, si el número de afectados llegase a ser similar a los de países como Italia y España.

En el caso de Carabobo, estamos hablando de uno de los estados con mayor población del país, con autopistas que lo atraviesan y conectan a Venezuela de este a oeste, con dos aeropuertos internacionales y además con el principal puerto del país. Es más que evidente que estamos en riesgo y que las posibilidades de contagio son altas.

Ante este cuadro situacional, tengo que repetirlo el coronavirus es real y es tu responsabilidad cuidarte, no exponer a un riesgo mayor a tus seres queridos. Quédate en casa y si tienes que salir usa tapaboca y cumple con todas las recomendaciones sanitarias.