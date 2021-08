El delirio de medio país

Por Amos Smith

Veo como asciende por el trending topic nacional la encuesta de Datanálisis con la vocería de Luis Vicente León donde el 50% de los venezolanos aseguran que su vida ha mejorado en los últimos años.

De inmediato se me viene a la mente la tendencia del día anterior que era el bono del diálogo por la paz, como una especie de conmemoración burlona de las conversaciones con la oposición en México, con un monto de unos ocho millones ochocientos mil bolivaritos que no tienen fuerza ni para alcanzar a cubrir el costo de un kilo de queso.

Hago un examen de conciencia y trato de encontrar en algún rincón de mi memoria algún motivo que me permita unirme a esta especie de dimensión desconocida donde dice la encuestadora que habita la mitad de los venezolanos, pero para mí condición de resiliente extremo y pelabola insigne es imposible conseguir argumento alguno.

Porque millones de barriles extraviados y malgastados aparte, cuando me toca discutir con algún amigo que como mi pana Fidel Lenín simpatiza con lo que yo personalmente considero un antipático disparate histórico, suelo marcar mis condiciones para sentarnos en la mesa de diálogo particular acompañados por los cafés mediadores de la discusión.

- Hermano vamos a sacar de esta conversación toda esa paja ideológica, que si la dignidad de los pueblos, la guerra económica, las culpas del imperio, las sanciones y toda esa filosofía barata del siglo XXI.

- ¿Y de qué vamos hablar entonces mi Amos?

- De la gestión.

- Pero es que la gestión tiene que estar acompañada de la ideología y de una política que justifica los logros.

- Perfecto Fidel Lenín, háblame de cuáles son los grandes logros de esta gestión.

- Eso es fácil. Hemos aprendido a tener paciencia gracias a las colas, porque el venezolano era muy impaciente. Somos uno de los países más felices del mundo a pesar del bloqueo.

- ¿Esta gestión ha realizado una obra para la posteridad?

- Claro que sí. La ampliación del Panteón Nacional para darle un lugar de descanso digno a nuestro Libertador.

- Esa ampliación para mí es un disparate arquitectónico porque parece que fue hecho pensando en la guerra de las galaxias. ¿Por favor Fidel Lenín tu de verdad crees que vives mejor que antes?

- Bueno…..sí

- ¿Por qué?

- Porque el CLAP y los bonos me llegan casi sin problemas.

- ¿Hermano crees que esa es la solución para que este país salga de abajo?

- No… pero….

- Eso no alcanza ni para pagar estos cafés, pero me refiero a todo lo demás. ¿Tienes mejores servicios públicos, mejores ingresos, tú que eres profesor universitario, mejor transporte, o es que no te montas en el Metro?

- Pero cálmate mi Amos, cómo te hace falta estar en la cola de algo para que aprendas a calmarte.

- ¿Y la gente se va por qué?. Ya le digo fuera de mí. ¿Por qué se puso de moda? No hay una familia en este país al que no se le hayan ido a buscar una mejor vida en otra parte.

- Por cierto mi Amos ya me dieron la visa. En cualquier momento arranco porque aquí entre nos, ya aquí no se puede vivir.

- No creo que exista un argumento para sostener que vivimos mejor. Decirlo en Venezuela es como sentir que ahora se vive mejor en la Luna dónde todavía permanece la huella del primer y único humano que la ha pisado.

Pero qué se puede esperar al vivir en un país que está todo el año en campaña electoral para convencernos que Venezuela está mejor que nunca. Pero eso es otro cuento y otra discusión para convencerme que no estoy loco aunque viva en un manicomio.

