El GEN tiene en el TIAR una herramienta jurídica valiosa

Rafael Veloz

Diputado

Antes de entrar a analizar temas importantes ocurridos en la última semana de mayo debo expresar mi orgullo por formar parte desde su fundación de esa aguerrida e irreverente organización política que ea Voluntad Popular. Al lado de nuestro hermano Leopoldo López acompañados de hombres y mujeres de temple, jóvenes, adultos, trabajadores, profesionales y técnicos, hicimos realidad el sueño que hoy representa VP.

Las ideas de libertad no se matan porque viven en el espíritu de cada uno de nosotros. VP esta comprometida a liberar a Venezuela del yugo de la dictadura que día a día nos cerca más. Pero los buenos y los que creemos en la democracia somos más. Y los delitos que han cometido los que hoy usurpan el poder no quedarán impunes. La justicia que se hará servirá de referencia para las generaciones futuras.

Debo recordar que el TIAR consiste en un de pacto de defensa mutua firmado en septiembre de 1947 en Río de Janeiro. Fue uno de los los primeros acuerdos defensivos surgidos luego de la segunda guerra mundial y se adelantó por dos años al Tratado del Atlántico Norte.

El presidente Guaido ha dicho sobre el TIAR que no tiene nada que ver con el uso de la fuerza y que principalmente se refiere a cuestiones de asistencia humanitaria debido al colapso del país.

Paso a referirme al trabajo parlamentario que hemos venido haciendo en relación a decisiones ilegítimas de la Sala Constitucional del TSJ. En las sesiones ordinarias de la semana pasada (se están haciendo dos semanales en razón al colapso de los servicios públicos en el pais) se abordó entre otros puntos el Acuerdo del respaldo unánime al presidente de la AN y presidente de la República ingeniero Juan Guaido.

En carta abierta al país los diputados le hacemos un reconocimiento de acuerdo a los artículos constitucionales 233, 333 y 350 y reiteramos nuestro compromiso absoluto de no claudicar ante las presiones de la dictadura y mantener nuestra lucha hasta lograr la libertad de Venezuela. El GEN detendrá la profundización del colapso nacional y permitirá consolidar un nuevo y mejor futuro para todos los ciudadanos.

En la sesión del jueves 28 me correspondió intervenir durante el debate en torno al Proyecto de Acuerdo en rechazo a la inconstitucional decisión del irrito TSJ en contra de la legítima AN. Señalé que todos conocen el ardid del 15 de diciembre al colocar en el maximo tribunal del país a 13 abogados para el cargo de magistrados principales que no reunían los requisitos para ejercer tamaña responsabilidad jurídica.

El articulo 25 Constitucional dice que "todo acto dictado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo". Hay denuncias soportadas, documentadas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra 7 magistrados, entre ellos el presidente del TSJ por corrupción, lavado de dinero y otros delitos. También es de todos conocido que el 5 de enero la AN amaneció militarizada impidiendo el acceso a mis colegas y cuando aun se pudo hacer a cuenta gotas fue dificultoso dicho acceso. Está documentada ante el país y el mundo a través de los medios de comunicación que cumpliendo con el Reglamento de Interior y Debates de la AN, cada uno de nosotros votamos por la actual directiva del Parlamento presidida por el diputado Juan Guaidó.

El régimen pretende reeditar lo sucedido en el 2014 (alcaldes Ceballos y Scarano): quien desacate un amparo puede ser detenido con una simple decisión del TSJ. Con lo reciente de la SC lo que está a la vista es que sienten un profundo desprecio hacia las instituciones y eso lo esta viendo el mundo. Persiguen a la oposición y a quienes en las calles desafiando su salud y seguridad, protestan ante el colapso general de todos los servicios públicos, especialmente. Ejemplo de ellos las detenciones arbitrarias del joven Luis Pérez Luna con discapacidad cognitiva y la médico Andreina Urdaneta del hospital de Cabinas.

El régimen persiste en excusar sus a actuaciones represión, condenadas por la Iglesia entre otros sectores, detrás de la pandemia. Uno de los mecanismos es la SC del TSJ sumido a los caprichos de Miraflores.

La intención es detener a Guaidó y a los diputados, decisión tomada desde enero de este año por la vía de los hechos. Hoy, seguimos unidos, trabajando para que el GEN (clamor de la población) comience a reconstruir el país con la participación de los ciudadanos y se lleve a cabo importantes acciones entre ellas, un proceso electoral presidencial con las garantías de la independencia de poderes, transparencia y supervisión internacional.

Al finalizar mi intervención solicité a la Presidencia de la AN que se envíe la denuncia de todo lo actuado por esta irrita SC a los organismos internacionales a saber Parlasur, Parlatino, ONU, Federación de Magistrados con sede en Buenos Aires y otros.

Destaco el trabajo que viene haciendo la Oficina Parlamentaria en la realización de foros que permiten mantener informados vía on line a los ciudadanos. Esta semana realizamos tres con la colaboración del FAP Nacional y el internacional, CONFEPUV y Voluntarios por Venezuela. "Caracas sin agua en pandemia", "Realidades del Covid 19 en Venezuela" y "Programa de Atención sicoemocional por Teleconsulta", en el ciclo de conferencias Tema Fe y Esperanza, fueron las actividades desarrolladas.

Agradezco la participación de los foristas profesionales y expertos en los temas tratados y a la concurrencia que acudió por el canal tecnológico de comunicación. Continuaremos en esta fase de actualización de temas predominantes en el acontecer nacional mientras se pueda.

La decisión de la Corte de Londres al negar la petición de Maduro de tomar control sobre el oro del BCV valorado en 930 millones de euros ha sido un revés en la voracidad del régimen por seguir en el poder. Se fijó para el 22 de junio la audiencia sobre el tema.

La decisión se fundamenta en que cualquier gasto del BCV debe basarse en la previa autorización presupuestaria dictada por la AN o en su defecto la Comisión Delegada con base al artículo constitucional 314 (créditos adicionales); además sólo la Junta Administradora Ad-Hoc designada por el presidente Guaido en el marco de su autonomía, podrá representar al BCV para disponer el uso de sus activos.

Otro revés al régimen es la decisión del gobierno norteamericano de interrumpir las entregas de combustible iraní a Venezuela, resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán busca en su relación con Maduro convertir América Latina en una réplica del Medio Oriente.

Finalmente, debo referirme al mensaje reciente de la Conferencia Episcopal Venezolana en el que destaca que necesitamos una concertación entre todos y un acuerdo nacional inclusivo. Comparte la Conferencia la dramática situación de dolor, violencia y sufrimiento que padece la inmensa mayoría de los venezolanos y que es moralmente intolerable.

Además, cuestionó (CEV) la represión con la que responde el régimen al ciudadano que protesta. Destaca el mensaje que la pandemia puso en evidencia las múltiples carencias que sufre la población. En el documento la Iglesia agradece al personal de salud los esfuerzos que está haciendo en la prestación de servicio a los enfermos sin contar con los medios necesarios para combatir la Covid 19.

Mi comentario final, no dejemos de lado el mensaje de la iglesia que es el sentir de todos.

Por cierto, con una flexibilización en puerta, se ha incrementado el número de contagios y fallecidos en el país pese al protocolo del régimen.

El paquetazo de Maduro pone al ciudadano contra la pared una vez más

Finalizando mi artículo semanal nos topamos con el paquetazo de Maduro conteniendo el aumento del precio de la gasolina y como señalé anteriormente, la improvisada flexibilización del protocolo para evitar la extensión del Covid 19 en el país. Confieso que desconozco hasta ahora cual de los dos anuncios es el del mayor impacto pero el aumento de la gasolina incidirá en el acelerado empobrecimiento de la población, el retorno del bachaqueo y la discriminación a través de las tres modalidades para llenar el tanque de su carro con la gasolina iraní.

El presidente (e) Guaido reaccionó de inmediato y a través de las redes condenó la decisión y convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional legítima para aprobar un Acuerdo de rechazo a esta nueva treta de Maduro porque el aumento se verá reflejado inmediatamente en la economía nacional y en el bolsillo de los ciudadanos.

Hizo un llamado a a los ciudadanos a protestar pacíficamente acompañados de la AN y se delegó en su persona, en el marco del Gobierno de Emergencia Nacional, la presentación al país de un plan que permita el rescate de la industria energética y generar políticas serias y adecuadas que promuevan el desarrollo económico de los ciudadanos. Este plan será diseñado con la colaboración de expertos en el tema, la Comisión Delegada y la CP de Energía y Petróleo.

Maduro no seguirá empobreciendo a la población para su beneficio personal y el de los usurpadores del poder.

Hasta el próximo artículo.

Dios bendiga a Venezuela.