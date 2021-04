El ingreso de las vacunas contra el COVID-19 es un compromiso ético y común

Por Williams Dávila

En las giras de trabajo de la Comisión Delegada que hemos realizado un grupo de diputados, Juan Pablo Guanipa, Luis Florido, Oneider Peraza, Macario González, María Gabriela Hernández, Eliezer Sirit, mi persona y se suman los colegas de las diferentes regiones donde hemos estado, Carabobo, Vargas, Monagas, Anzoátegui, Falcón, Zulia, constatamos una sola verdad: los centros de salud no tienen insumos ni oxígeno para encarar el pico de la pandemia y esto lo habíamos advertido desde el año 2020.

Igualmente una realidad dolorosa la muerte de cientos de médicos, enfermeros, trabajadores de la salud precisamente por carecer de equipos de protección biomédica para resguardarse del virus ya que están en la 1era línea ante la emergencia humanitaria que padecemos todos los venezolanos.

Hay miedo y temor en la población ante un hecho cierto: los hospitales carecen de insumos, antibióticos, retrovirales, oxígeno y los contagiados prefieren quedarse en sus casas, con el agravante de que no encuentran las medicinas o son muy costosas y están desnutridos y eso profundiza la enfermedad.

Hay un pico que no mejora, siguen los contagios y los muertos ante el oscurantismo del régimen, las cifras cuesta conocerlas, da pena como ha venido sucediendo, desde los inicios de la pandemia, de la persecución y cierre de portales que saquen información en relación al número de contagios y muertes.

Les pongo un ejemplo cuando murió la colega Bolivia Suárez, ese mismo día en Barquisimeto estaban cremando a 20 personas y las noticias oficiales hablaban de 5, los creman y no dicen que es por COVID porque la PCR no les llega.

Ante esta realidad exijo la entrada de las vacunas ya.

La razón del COVAX es que es un pool y a una población entera no le puedes poner una sola vacuna; porque si esa vacuna reproduce complicaciones podría acabar con toda la población.

Desde 2020 el gobierno interino de Juan Guaidó y la legítima AN vienen haciendo acciones: se nombró una Mesa Técnica y COVAX independientemente de la deuda que tiene Maduro le dio un alto a la deuda y le informó al régimen que utilizaría los recursos congelados producto de la corrupción para garantizar vacunas COVAX y la cadena de frío, eso fue lo que decidimos en la Comisión Delegada de la AN el 18 de marzo, autorizar al presidente Juan Guaidó solicitar ante el BCV 30 millones de dólares para adquirir las vacunas, y el financiamiento de la cadena de frío y la primera vacuna sectorizada era la vacuna AstraZeneca, autorizada en Europa, es de señalar que son paquetes que dependen de lo que esté en el momento en la mano.

Lo importante para nosotros es que a la persona hay que crearle un sistema inmunológico, cualquier vacuna que produzca inmunidad pueda servir de manera momentánea por que estamos viviendo la crisis de 82% de desnutridos.

El régimen dijo que iba a traer 10 millones de vacunas rusas, no la trajeron porque la AN espuria no es reconocida y no consiguen crédito y esa vacuna tienen que pagarla en cash.

Hasta esta fecha, el 20% del sector salud está vacunado y resulta que el 25% de la población que ha muerto son del sector salud que no están vacunados.

La misión cubana está vacunada.

Debemos cuidarnos porque el régimen no lo va a hacer, la curva de contagio sigue creciendo, solo en Choroní y Tucacas después de Carnaval los contagios crecieron.

Esta es la cepa brasileña que proviene de Manao y ya está en Aragua.

La gente debe protegerse porque nadie lo va a hacer por ellos, y el ejemplo es que precisamente el régimen prohíbe el ingreso de las vacunas y el 80% de la población es asintomática y es selectiva para la tercera edad, Maduro dijo que este lunes 4 de abril comenzaba a vacunar a mayores de 60 años y resulta que no han llegado vacunas y si vemos solo 25.000 vacunados hasta la fecha y hablaron de 10 millones, solo exigimos vacunas y que las distribuyan sin injerencia política.

El régimen impide el mecanismo COVAX que permite la llegada de las vacunas de manera simultánea a todos por igual y el primer grupo a vacunar era el sector salud, la gente de la tercera edad, y los que tengan complicaciones.

Eso no se hizo, el régimen violó el reglamento de la ONU, OMS y empezaron a vacunar a sus amigotes, gobernadores y sus equipos, alcaldes y sus roscas, los diputados de la espuria AN, organismos de seguridad y de represión a expensa de dejar a la población desasistida.

Y esto es grave, de la población vacunada, sobre todo en esta segunda oleada de este pico de contagios, no hay ni siquiera el 2%.

Me hago eco de las palabras del papa Francisco que las vacunas son un elemento esencial en esta lucha en el espíritu de un "internacionalismo de las vacunas".

El régimen dictatorial de Nicolás Maduro fracasa al no garantizarle al pueblo seguridad que es lo primero en salud, en la práctica Maduro y su claque militarista no considera a la salud como un derecho fundamental ya que no garantiza la atención ni el cuidado de la salud del pueblo, hay desigualdad en la distribución de los recursos, de las vacunas, y esta enfermedad ha puesto de manifiesto el fracaso social del régimen, porque la pobreza ha crecido, el hambre, la desnutrición, la insalubridad es lo que ha ocasionado esta revolución del socialismo del siglo XXI.

No hay bienestar mayor que el de conservar la salud propia y la de los familiares, de los amigos y de lo seres queridos.

Hay que tener en cuenta no solo el valor de la vida, sino el valor de la salud de la gente, del pueblo.

@williamsdavila

