El morralito tricolor de mi pobre gente pobre

Por Amos Smith

En los entierros de mi

Pobre gente pobre

Las flores son de papel

Las lágrimas son de verdad.

CHEO FELICIANO

Admito que cada vez que veo gente en la calle con el morralito escolar tricolor siento un desasosiego, una tristeza indefinible y la certeza de una vida llena de dificultades para quien lo carga encima, porque siento que en esta circunstancia el caminante o el pasajero se conoce por el morralito.

Últimamente me recuerda esa desafortunada idea que tuvo un Alcalde de Yaracuy de marcar las casas de sospechosos de COVID-19, aunque tal vez con los morralitos la discriminación sea involuntaria, sin querer queriendo, como diría el chapulín, que casualmente también es colorado.

Me perdonan la crudeza con que lo escribo, pero para mí, como diría un recordado comentarista deportivo llamado Carlitos González, sin que me quedé nada por dentro, ese morralito tricolor dejo atrás su misión original de transportar los útiles escolares de nuestros niños para convertirse en un símbolo y una confesión pública de sus usuarios de la condición implícita de estar bien jodi...

Seguramente no faltará quien me señale de disociado y facista (es fascista para que me insulten correctamente), pero que pavoso y de mal agüero se me ha vuelto ese morralito, cuyo único afortunado fue alguien que, como diría el Coqui; coronó y trascendió el ámbito de nuestra elevada deserción escolar, convirtiéndose en el acompañante inseparable de nuestros paladines del salario mínimo y nuestros emigrantes errantes en el continente.

Paradójicamente tengo que reconocer que el bolsito es un sobreviviente de la extinción de las cosas bien hechas por la autoría de esta desmemoria histórica que cree ciegamente que nos gobierna. En ellos el tricolor no palidece a pesar que hayan cogido más cuerda que el Muhamad Ali de sus últimos años en el boxeo.

Les confieso que me siento el Márques de Sade cuando hago el placer culposo de imaginar el contenido de los morrales que suelo asociar tal vez a la única repartición equitativa que realiza esta involución histórica. La de la miseria. Pueden ser una pañalera improvisada, un bolso de herramientas, he visto sacar de allí cualquier producto de marca desconocida, proveniente seguramente de una caja de CLAP y como un acto de magia sacar cualquier cosita para auyentar al hambre por un ratico. Funcionan como una excusa para sentir que hay algo que hacer, pero su mayor utilidad es sin duda, para llevar consigo el peso de todo este tiempo perdido.

Lo más trágico es ver cómo se vanaglorian los próceres monopensadores de la condición multiusos de lo que debería ser un bolso de los sueños e ilusiones de nuestro futuro y no otra evidencia de seguir igualando, pero hacia abajo ese submundo cotidiano de nuestra pobre gente pobre.

Y sí. Le tengo arrech... a los morralitos tricolores, porque es un tiro al piso adivinar la triste condición de sus portadores. Para mí esto es la expresión de la observación de todo lo que hemos perdido a lo largo de estos años terribles para nuestra identidad, pero no faltarán quiénes sigan engrosando las explicaciones fantásticas e insólitas para justificar este devenir surrealista. No vaya a ser, que conociendo a los personajes, el morralito termine metido en nuestro Escudo Nacional como el reconocimiento de algo que finalmente lograron hacer bien.

Cómo diría ese filósofo de las lágrimas auténticas de nuestra pobre gente pobre, el gran Cheo Feliciano. Sentimiento tú.

@guillermo.ylarreta

