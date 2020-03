Alejandro Feo la Cruz

Dirigente político

El coranavirus, Covid-19 o virus chino, como sea que lo quieran llamar, no solo es devastador para la salud de miles de seres humanos que no han podido sobrevivir su ataque, ahora también es la economía la que está siendo duramente afectada por esta enfermedad y aún es difícil hacer pronósticos sobre los alcances de la crisis y hasta qué punto puede causar una recesión global.

Semanas y hasta meses de fronteras cerradas, ciudadanos viviendo en cuarentena, ciudades prácticamente incomunicadas con otras, hacen que muchos rubros de la economía estén totalmente paralizados. Quienes se dedican a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios públicos se mantienen operativos, pero a niveles muy inferiores a los que normalmente mantienen.

Los distintos gobiernos de los países afectados han anunciado medidas de estímulo a la economía, rebajas y prórrogas fiscales, fondos para pequeños negocios, ayudas económicas a las familias, créditos para mantener las nóminas, disminuciones en las tasas de interés y otras medidas similares.

En general, los países buscan proteger al sector productivo y sobre todo a los generadores de empleos buscando que la economía pueda despegar en forma rápida, luego de superado el periodo de peligro de contagio del agresivo virus.

En el caso de Venezuela, la filosofía socialista prevalece en el tipo de medidas tomadas. El régimen parece negarse a cargar un poco con el peso de la crisis, trasladándola a los sectores productivos y a los propietarios de inmuebles alquilados.

El régimen obliga a cargar el peso de la crisis a los propietarios de inmuebles cuando exonera el pago de alquiler por 6 meses de un inmueble arrendado, sin pensar que la mayoría de las veces el inquilino tiene mayor capacidad económica que el propietario, que muchas personas mayores viven de sus alquileres y a ellos nadie les exonera los alimentos y medicinas que deben comprar.

¿Por que el régimen socialista regala lo que no le pertenece? Como los alquileres que deben cobrar los propietarios ¿Por qué no busca la manera de financiar esos alquileres o emitir créditos por esos conceptos? Así dejaría de meterse con lo que no es suyo.

Algo parecido ocurre con la orden de pagar las nóminas por 6 meses, aunque la empresa esté cerrada y sin producir. Muchas no resistirán y no volverán abrir. Antes de obligar a un emprendedor a llevar esa carga ¿Por qué no buscaron una forma de apoyar y asegurar la supervivencia de la empresa y mantener la fuente de trabajo?

Por otro lado, la grave escasez de gasolina en el país ha generado una paralización de la población, pues la poca que hay es únicamente para los cuerpos de seguridad, médicos, bomberos y personas autorizadas con salvoconductos. Sin embargo, las denuncias de profesionales de la salud por el impedimento de surtir sus vehículos se ha hecho evidente en medios de comunicación y redes sociales. Lo cierto es que el régimen no ha explicado el por qué no hay gasolina, mientras tanto seguimos en toque de queda.

Es muy fácil obligar a otros a cargar con el peso de la crisis que principalmente debería cargar el gobierno, pero algo que nos hubiese ayudado a todos es una rebaja del IVA, esa medida fue dejada de lado por quien debería ser el primero que demuestra compromiso y solidaridad con los venezolanos.

@afeolacruz