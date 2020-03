El poder político legítimo será obedecido mientras que el ilegítimo será desobedecido

Rafael Veloz

Diputado

A horas de la gran movilización a la Asamblea Nacional convocada por el presidente Juan Guaidó si todavía hay dudas, es menester recordar lo que dijo este lunes “la dictadura no solo tiene el monopolio de la seguridad sino del terror y de la violencia, la movilización será a nivel nacional, la dictadura anuncia contramarcha, saca a la calle vehículos militares, eso no es nuevo, su esquema es claro”.

Desde el fin de semana el régimen en su gastado intento de amedrentamiento a la población que unidos los buenos somos más, militarizó los alrededores de la Asamblea Nacional en señal clara de que intentará sabotear la movilización convocada por el presidente Guaidó para validar las exigencias de los ciudadanos mediante el Pliego Nacional de Conflicto cuyo objetivo es centrar todas las propuestas en una sola para diseñar la Venezuela a los tiempos modernos, con un desarrollo a imitar y con mujeres y hombres capaces de contribuir con ese diseño.

Sabemos a lo que nos enfrentamos, pero también conocemos el miedo que tiene el régimen a movilizaciones como la convocada este #10Mar que demostrará y estoy seguro que el despertar llegó definitivo de los ciudadanos. La presencia de funcionarios policiales y de cuerpos represivos no mermaran la asistencia en las calles no solo de Caracas, del interior del país y en países hermanos. ¡Llegó la hora de decir basta! Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con la historia nacional mediante nuestra lucha permanente que, en vez de agotarnos, nos da más fuerza para seguir en ella hasta que los responsables de la crisis más grande no antes vista, salgan del poder, reciban todo el peso de una justicia equilibrada, no sumisa a las órdenes de un partido político o de Miraflores.

Hermano, hermana, ustedes que me leen en esta ocasión, no teman, no vacilen. Estamos en la ruta correcta, en la hora signada para culminar 21 años de horror, de dictadura, del desprecio hacia los ciudadanos. Los invitamos a no conformarse con menos. Ante nosotros se presenta un horizonte prometedor, no lo desechemos por el temor, la duda.

Para la jornada de calle previstas este #10Mar se han tomado medidas extremas para evitar la infiltración ordenada por el régimen. Tal como lo expresó el presidente Guaidó durante la marcha se entregarán volantes con una marca de agua que será vista temprano en las redes sociales para que la dictadura no confunda la movilización. Mantendremos informada a la ciudadanía y si hay algún bloqueo por los canales de la plataforma tecnológica se accionarán las instrucciones que tenemos para ello”. Estamos defendiendo la patria y luchando para la restitución de la democracia.

Y a una pregunta que me hacen jóvenes aspirantes a abogados sobre ¿Qué es la legitimidad de la democracia? respondo coincidiendo con lo siguiente que leí hace mucho tiempo buscando orientación: la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido, mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado.

En cuanto a elecciones en nuestro país, seguiremos incansablemente luchando para que en el menor tiempo posible sea realidad un proceso presidencial transparente –cualidad de la actividad política- con observadores internacionales creíbles para que los ciudadanos decidamos sin imposición, los gobernantes que merecemos. Estos años de horror no se volverán a repetir.