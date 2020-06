El tema del valor del trabajo lo asumo como otro de los códigos prioritarios para la NUEVA VENEZUELA, tenemos que fundamentar la reconstrucción del país basado en la fórmula del imperio del TRABAJO.

Hay una máxima que dice:“el trabajo enaltece y dignifica”, así lo creo, voy a comentarles una experiencia muy personal, uno de esos tantos días de mi vida que jamás olvidaré, es aquel en el que conseguí trabajo por primera vez, como electricista, en una empresa contratista encargada del montaje eléctrico para la expansión de la planta de cementos Vencemos en Pertigalete, Puerto La Cruz, sin duda un momento inolvidable, una alegría indescriptible.

Partiendo de esa experiencia puedo decir que el valor del trabajo es más que la venta de tu fuerza laboral a cambio de una remuneración, tener empleo, de verdad te hace sentir bien, te eleva, sube tu autoestima, te enseña a compartir, a trabajar en equipo y siembra para siempre principios de solidaridad.

Estar desempleado es una maldición, la visión que tengo de malvivir es no tener trabajo, quien no se gana la vida trabajando tiene un remordimiento consigo mismo, nadie puede sentirse tranquilo sin trabajo.

Y debe ser así porque el progreso de una nación, de una sociedad descansa en la educación y el trabajo, así lo veo, no sólo porque la economía crece, es estable, el comercio se mueve, sino también porque se forma una población fuerte, con autoestima, con certeza de su futuro y el de su familia, que sueña, avanza y labra su destino en base a su esfuerzo, su constancia, su dedicación, que ejerce una ciudadanía libre, sin imposiciones, controles políticos, sociales y mucho menos económicos.

El trabajo digno forma ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos, construye sociedades sólidas y fuertes que se convierten luego en países prósperos cuyo rumbo se traza siempre para adelante.El trabajo genera desarrollo, bienestar.

El valor del trabajo en Venezuela desapareció

Y cuando analizamos la situación de Venezuela donde el valor del trabajo desapareció, no por la pandemia como ocurrió en otros países, sino porque el modelo económico del régimen destruyó sistemáticamente todo el aparato productivo, expropiando, confiscando, destruyendo la empresa privada y las instituciones públicas como fuentes generadoras de libre empleo y exterminando todas las bases de la democracia, no podemos asumirlo como algo casual.

He venido sosteniendo que en Venezuela descendimos a menos que esclavos en materia laboral, hoy trabajar aquí no te permite ni medio comer, los trabajadores son explotados, el salario no existe, no sólo porque no te alcanza para nada, sino porque está pulverizado por la hiperinflación que tritura todo ingreso que tenga el trabajador.

Es el modelo económico impuesto, la dependencia absoluta del régimen para controlarnos socialmente, para extorsionarnos políticamente, para anularnos como individuos, para tener esclavos y no ciudadanos, para inmovilizarnos y someternos.En democracia y el país que está por venir el valor del trabajo debe ser INSUSTITUIBLE, indeclinable. Esclavos, nunca más.