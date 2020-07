Por Alejandro Feo La Cruz

Luego de 21 años de ambiente hostil para la inversión, generando desconfianza, destruyendo empleos, promoviendo la importación en abierta competencia desleal con la producción nacional, con el periodo de hiperinflación más largo de la historia del mundo desmoronando la capacidad de consumo y diluyendo el poder de compra del salario es más que evidente que tener un empleo no solo que no es fácil si no que tampoco nos basta para mantenernos.

El prestigioso economista Pedro Palma en estos días twitteó: “Al iniciarse la presidencia de Chávez en febrero de 1999 el dólar valía 576 bolívares. Hoy, 21/7/2020, el precio del dólar es 22,86 billones (millones de millones) de aquellos bolívares. Es decir, el precio del dólar aumentó 39.732,6 millones de veces en 21 años y medio".

Cifras que son difíciles digerir pero que al repasarlas nos hacen entender fácilmente el por qué de el éxodo de más de 6 millones de venezolanos y la razón de tener niveles de pobreza en el país superior a el 80 Porciento.

Pandemia Covid 19

Adicionalmente la pandemia global covid 19 es como la guinda del pastel, generando riesgos muy importantes para ejercer nuestras rutinas habituales, para continuar con nuestros trabajos, abrir nuestros negocios y severas restricciones de movilidad que hacen mucho más difícil producir y nos obliga a ser muy creativos e innovadores a la hora de iniciar un nuevo emprendimiento.

Todas estas circunstancias mencionadas hacen que muchas personas consideren casi imposible o inútil buscar un empleo y tengan como una mejor alternativa para luchar contra la pobreza y sobreponerse a la crisis, tomar el riesgo de ser su propio jefe, convenciéndose de que emprender es la opción.

Talento, conocimiento y creatividad

Siempre he sostenido que la principal riqueza que puede tener un ser humano en términos económicos, es su talento, sus conocimientos, la creatividad, nuestra capacidad de innovar, comprometernos con una idea y trabajar duro por ella hasta triunfar. Y es eso lo que se necesita para emprender con éxito.

Se estima que 2.000.000 negocios se crean en Venezuela anualmente, pero la mayoría no logra superar los tres años y medio de existencia.

El profesor Aramis Rodríguez, Coordinador del Centro de Emprendedores del Instituto de Estudios Superiores en Administración, IESA, destaca que esta tendencia se ha mantenido en el país durante los últimos 10 años. El IESA ha investigado el tema en Venezuela desde 2003.

Rodríguez afirma que “Entre el 18 % y el 20% de los venezolanos mayores de edad están iniciando un nuevo negocio. Todos los años se ve eso. Y cuando vemos el porcentaje de emprendimientos que pasan de los tres años y medio es alrededor del 1% ó del 1,5%. Es decir, tienes 20% de personas emprendiendo y a su vez tienes 1,5% de personas con negocios con más de tres años y medio establecidos. Hay una brecha súper fuerte allí entre los que nacen y los que se mantienen después de los 3,5 años”.

Tomando estas estadísticas como ciertas o al menos muy cercanas a la realidad y asumiendo que el emprender es la vía debemos estar realmente comprometidos a tener éxito , entendiendo que lograrlo requerirá sacrificios que bien valen la pena.

Debemos tener la agudeza para fabricar un producto o prestar un servicio que el consumidor necesite y este dispuesto a pagar por el.

Competir con calidad

Debemos rodearnos de gente conocedora, expertas en las materias que nos interesen y nos permitan competir con calidad.

Construyamos nuestra propia marca o imagen, hagamos crecer nuestra clientela de forma inteligente, aprendamos a mostrar lo que hacemos y escuchemos la opinión de él consumidor para adaptar mejor nuestro trabajo a su necesidad.

Reconozcamos el tiempo de oportunidad, hay momentos de temporada para abrir un negocio o lanzar un producto. Imperdonable llegar tarde.

Por último no te rindas, ten fe en tu idea, confianza en ti mismo, defiende tu proyecto, perfecciónalo y triunfa.