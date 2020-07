Estamos en la misma tempestad, pero no el mismo barco

Por Omar Villalba

Esta pandemia está poniendo a prueba al género humano en todos los aspectos. Nos encontramos frente a un reto de una naturaleza tan complicada que es difícil precisar con palabras sencillas.

Una de las analogías más emotivas que he oído es aquella que dice: que nos encontramos en la misma tormenta, pero no todo estamos en el mismo barco. Eso no podría ser más cierto, ni que lo fundieran en oro y lo transformaran en una gran placa para que todo el mundo lo vea.

El mundo es desigual e injusto, de eso no tenemos duda. Y esta peste está resaltando dichas diferencias. Para algunos la cuarentena ha resultado ser un lecho de rosa, pero para otros es terrible.

A algunos los recursos se les acaban y se han visto obligados a salir a trabajar, porque no tiene otra opción. Otros, en apariencia, parecieran estar pasando un buen momento, encerrados en sus cómodas casas, con comida y servicios públicos funcionando, pero desconocemos como sus mentes y espíritus se ven afectados por el encierro.

Estar recluido quiebra el espíritu de un hombre. No en balde es el castigo que los padres y nuestra sociedad ha aplicado a aquellos que quebrantan las leyes. Una de las cosas más fea de esta vida es estar preso —ya sea que estés en la cárcel más miserable o en un palacio—, encerrado, sin opciones. Pero, peor que estar preso, es estar confinado sin esperanza, sin recursos y, en muchos casos, con tu verdugo.

Ejemplo de esto se puede observar el hecho de que en el mundo —en nuestro país también— han aumentado los casos de abuso sexual contra menores, también los de violencia doméstica y, lo que en marzo nos parecería asombroso, los índices de suicidio se han disparado.

La desesperanza, el sufrimiento y otros males campan a sus anchas. Este encierro ha servido como catalizador para ello, como una suerte de olla de presión. Lo que digo puede sonar triste, casi hace que uno pierda la esperanza en el género humano.

Pero como hay personas que sufren, otros que hacen sufrir, muchos con espíritus quebrantados, algunos desesperados y cierta cantidad de individuos encerrados en sus burbujas. También hay personas que han salido, como guerreros, a dar la cara. En medio de la muerte han decidido prosperar, porque no hay más opciones.

Así como hay mucho siendo víctima y muchos más siendo victimario, también hay un buena cantidad de personas que se han reinventando. Muchos iniciaron “emprendimientos” para resolverse la vida. Explotando sus habilidades, dones, destreza, dando lo mejor de sí mismos.

Y como hay personas en este plan, también están aquellos que juzgan. Los que no ven más allá de su realidad, ya sea que se encuentren dentro de una burbuja segura, o rodeados por el dolor de una pérdida. A estas personas debemos recordarles que nadie debe juzgar al prójimo. Que solo la Providencia puede abrogarse tal competencia.

Señores, todos cargamos una cruz, eso es irrefutable, pero no sabemos si la cruz que carga el prójimo es más o menos pesada que la propia. Por eso debemos ser empáticos, más considerados. Debemos detenernos un momento y, si está dentro de nuestra posibilidad, tenderle una mano al prójimo. Y, si tal cosa no se encuentra dentro de nuestras posibilidades, al menos no deberíamos aumentar su pesar.

Recordemos, que nos hallamos transitando un mal momento. Una tormenta que está barriendo al mundo. Una que, algún día, acabará y nos dejará un mundo totalmente diferente. Por lo tanto, debemos considerar como vamos a afrontar este nuevo mundo: siendo jueces, desconsiderados y severos. O como mejores personas. Hay quien dice que nadie puede salvar a los otros, sino se ha salvado a sí mismo. Pero, lo cierto es que nadie puede alcanzar la verdadera salvación, si no ayuda a otro a sanar sus heridas, porque en el proceso de sanar a otro, nos estamos sanando a nosotros mismo.

Por último, deseo recordar unas cuantas herramientas que nos permitirán tener una mejor higiene mental y emocional.

• Establezca un horario: crear una rutina o un horario fijo le permitirá tener un sentido de naturalidad y propósito. Le permitirá conciliar su ambiente o momento laboral con la vida hogareña.

• Mantener el control: es importante mantener el control sobre las actividades. Cuando una persona vive y trabaja en el mismo espacio, corre el riesgo de que el trabajo acabe consumiendo todo el tiempo si no se le pone un freno. Por ello, tómese el tiempo para el entretenimiento, para leer o ver una serie de televisión. Y, no olvide dejar espacio en su agenda para dormir lo suficiente.

• Hacer ejercicio: establezca una rutina de ejercicio caseros que le permita distraerse y evitar que el cuerpo se deteriores. Si usted se encuentra en alguna zona cerrada o urbanización, no sería mala idea salir de vez en cuando a respirar aire fresco.

• Tener una afición: Para que su aislamiento sea psicológicamente sostenible, hace falta un hobby que no esté relacionado con su trabajo. Quizá es hora de hacer lo que ha postergado durante mucho tiempo, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento musical, hacer manualidades, resolver algunos problemas de la casa o incluso crear objetos de arte.

• Mantener la comunicación: no pierda la oportunidad de comunicarse todos los días con sus amigos o familiares, aunque sea a través mensajes de textos, internet o mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram, Signal, etc). Los científicos afirman que el aislamiento es perjudicial no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física, especialmente nuestro sistema inmunológico. La tecnología hace que nuestra comunicación sea más fácil que nunca, así que no deje de aprovecharla para combatir cualquier virus.

