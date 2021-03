Por Néstor Suárez

En Venezuela, los principales sostenes del régimen vigente están en Caracas, la capital, donde se concentra la mayoría del voto electoral disponible, y las grandes masas de gente empobrecida y dependiente de la distribución popular de dádivas. Mientras tanto, las regiones languidecen.

En el año 2005, aún bajo la presidencia de Chávez, lanzamos desde el Zulia el proyecto «Rumbo Propio», para rescatar a Venezuela del socialismo, y el gastado discurso tercermundista que predominaba en el país. Nos copiamos de los tigres asiáticos, que en los años 70 habían despegado en la senda del desarrollo capitalista de libre mercado, reclamando para Venezuela la «salida china» de las zonas económicas especiales con estatutos autonómicos que permitieran su desarrollo integral. ¿Por qué? Porque sin capitalismo no hay federalismo.

Así es: capitalismo equivale a desarrollo desde abajo, a partir de iniciativas y empresas particulares que proporcionan riqueza, empleo y bienestar a las regiones y a la población local, mediante los mercados libres y el respeto a la propiedad privada. Por el contrario: socialismo equivale a «planificación central», con lo que conlleva de atraso y pobreza.

Nuestro llamado cayó en el vacío lamentablemente. Pero, ¿Qué hubiera sucedido si nuestro proyecto hubiese logrado el apoyo que en su momento no tuvo? Que hoy tendríamos en el Zulia y en dos o tres regiones unas Zonas Económicas Especiales como en China. Viviríamos en otra Venezuela.

Más tarde, en el año 2013, apareció el libro «Como China se volvió Capitalista», por Ronald Coase y Ning Wang (How China Became Capitalist, palgrave 2013). Se enfoca principalmente en las dos primeras décadas de reformas, dividido en dos partes, por el hecho del Movimiento Estudiantil de la Plaza de Tian An Men, 1989.

Explica que las fuerzas económicas que realmente transformaron la economía china durante la primera década de reforma, los años 80, fueron cuatro «revoluciones marginales», a saber: la agricultura privada, las empresas municipales y de las aldeas, los negocios privados en las ciudades, y especialmente las Zonas Económicas Especiales.

Las zonas fueron establecidas con la idea de permitirles experimentar con la economía de libre mercado, importando tecnología avanzada y conocimientos administrativos, para luego vender productos a los mercados globales, creando empleos y estimulando el crecimiento económico. Primero los experimentos estuvieron limitados a unas pocas zonas, y más tarde otras fueron establecidas.

La segunda parte del libro empieza en 1992, con Deng y su viaje al Sur. La competencia regional ya había existido durante la primera década de la reforma, pero luego se crearon barreras artificiales al comercio en las fronteras de las provincias y se fragmentó la economía. Para remediar el entuerto, hubo la reforma de precios en 1992, la reforma tributaria en 1994, y se empezó a privatizar las empresas estatales para mediados de los 90. La solución al problema se halló en la competencia regional: las 32 provincias, 282 municipalidades, 2.862 condados, 19.522 pueblos y 14.667 aldeas, se lanzaron a una abierta competencia en busca de inversión, tecnología y buenas ideas. El resto es la historia de éxito de China en el Siglo XXI.

En Venezuela hemos tenido un gran problema, ya desde la época de Chávez: el cortoplacismo o inmediatismo. Nuestro proyecto del año 2005 era crear una poderosa fuerza política autonomista y en favor del capitalismo, pero fue desechada por los factores de poder de la oposición, porque no era un remedio «inmediato». ¿Querían una solución mágica y milagrosa de corto plazo? Así nos fue.

Todas las milagrosas «soluciones inmediatas» han fracasado. Recordemos «La Salida», el 23 de enero de 2014. Recordemos la «Operación Libertad» el 30 de abril de 2019. Solo esas dos, para no irnos muy atrás, hasta el 11 de abril de 2002.

Ahora Trump ya no es Presidente y no está en el escenario. En EEUU la izquierda ha vuelto a la Casa Blanca con Joe Biden y Kamala Harris. Y lo mismo pasa en nuestra América: en Argentina con el peronismo y los Kirchner, en Bolivia con Evo Morales y su partido, en Ecuador con Correa y su facción. Y en México la izquierda neta es gobierno con López Obrador, mientras Chile va a caer en cuestión de meses. En Brasil, Bolsonaro no ha podido hacer las reformas.

No sé hasta cuándo los venezolanos vamos a seguir confiando en «la comunidad internacional». No sé cuándo vamos a entender que esa entelequia no existe sino en el papel y los discursos. Ni cuando que las sanciones internacionales no funcionan. Recomendamos leer el artículo de Christopher Sabatini, en el New York Times del 29 de julio de 2019, titulado «las sanciones no funcionan, ¿Cuándo lo entenderá EEUU?».

Lo que si sabemos es que en Venezuela ya tenemos la dolarización de hecho admitida por el Gobierno de Maduro, y las transferencias de ciertas empresas y activos estatales a ciertos sectores privados, pero bajo el régimen de «concesión temporal», lo cuál muchos observadores miran como una semi-privatización disfrazada. Y sabemos también, que considerando esos factores, son tres los escenarios posibles, a saber:

1. El escenario chino: el régimen de Maduro se encamina a una liberalización progresiva, tal vez con zonas especiales, y/o con las otras tres «revoluciones marginales» chinas según Ronald Coase y Ning Wang: la agricultura privada, las empresas municipales, y los negocios privados en las ciudades.

2. El escenario ruso, al estilo Putin: el gobierno apunta a compartir el poder con una «oligarquía» de mega millonarios enriquecidos con los favores oficiales, cada cuál a la cabeza de una región, una empresa, o una industria completa, liderando un esquema de tipo clientelar-neofeudal.

3. El escenario checo. La «Revolución Terciopelo» de 1989, fue el movimiento pacífico por el cuál el Partido Comunista perdió el monopolio del poder en Checoslovaquia, que había mantenido por 45 años. Como consecuencia, se desarrolló un régimen democrático en el contexto de un Estado de derecho, y un sistema económico que había iniciado ya su transición al capitalismo. Pero fue preparado por un partido político bien estructurado, y bien conectado con fuerzas democráticas de otros países del bloque comunista, desde comienzos de los años 80. Partido que después se llamó «Cívico» y que trabajó arduamente en pos de un programa de reformas y cambios estructurales, que se llevó a cabo en la década de los años 90. Personalmente este nos gusta más.



No estamos solos en este empeño y en esta ardua tarea.

Por eso desde hace mucho tiempo comenzamos a trabajar en la fórmula de las cinco reformas, que son los cinco remedios para todas las enfermedades de Venezuela y de nuestros países. Que son las mismas dolencias, porque nuestros males proceden de la misma raíz perversa: las bases ideológicas primitivas del colectivismo y del anticapitalismo, compartidas en Venezuela por una oposición desgastada y sin credibilidad. La oposición necesita una agenda de transformación fundamentada desde otras bases ideológicas: el programa de las cinco reformas.



Sin capitalismo no hay federalismo. Ni hay autonomía ni libertad. La libertad y la autonomía son inseparables. El capitalismo liberal o de libre mercado es la verdadera esperanza de los pobres.

Hemos llegado a esta destrucción, porque no habíamos tenido un contrapeso ideológico distinto al socialismo. El único contrapeso o alternativa racionalmente diferente al socialismo y a la estatización de la sociedad, es el capitalismo de libre mercado. Eso hubiera sido lo más sano. Por eso es fundamental tener ese proyecto o plan alternativo de primer mundo, con un líder entrenado en ese relato, y que defienda sin complejos el capitalismo de libre mercado y la construcción de una sociedad libre.

La historia ha demostrado que los países que caen en la garra del socialismo entran en condiciones económicas muy malas. Pero para eso hay que tener el plan alternativo a la centralización, estatización y planificación central de la economía que propone el socialismo. Por eso promovimos la autonomía regional. Como en China, dónde hay ciudades y regiones capitalistas en medio de un país socialista. Eso podríamos tenerlo en Venezuela, la única forma de limitar a un gobierno central es precisamente con las autonomías regionales. La autonomía va mucho más allá de la descentralización. Pudiéramos tener constituciones propias en cada región. En España hubo un gran debate cuando el régimen de Franco iniciado por el Partido Socialista Obrero Español, en una lucha larga que terminó con la autonomía de cada región y la posibilidad de constituciones propias. Por eso la oposición debe tener unas bases ideológicas racionalmente diferentes a las del régimen socialista, sin confusión ni complejos.

Por eso también nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Por qué una región progresista como el Zulia, amante del trabajo, el comercio, el desarrollo y el bienestar, y que lo tiene todo en materia de clima, geografía y población, es decir recursos naturales y humanos, yace aplastada, pobre e inerme, bajo el yugo esclavizante y empobrecedor de un sistema asfixiante como lo es el socialismo? Porque la lucha contra la estatización y centralización, estuvo mal encaminada. Se apuntó a la «descentralización», o sea descentralizar el estatismo sin cambiar el sistema. Imposible. Es utópico un estatismo descentralizado. El estatismo y el socialismo no pueden ser federalistas. Sin capitalismo no hay federalismo. Por eso a lo que debe apuntarse es a la autonomía. Las experiencias históricas de libre mercado no han sido centralistas ni estatistas. Todas han sido autonomistas.

Tenemos que insertar a Venezuela en el primer mundo. Crear Zonas Económicas Especiales de libre mercado en varias regiones, de alto desarrollo tecnológico, esto ofrecerá oportunidades a los Start Up venezolanos, por la unión entre la empresa privada, que saben de las necesidades básicas de la sociedad, las universidades forjadoras de recursos, los inversores y los emprendedores.

El camino a la verdadera liberación, es un programa de gobierno que cambie el sistema para mejor. Ese programa tiene que ser capitalista y de primer mundo. Un programa que logre desestatizar la sociedad venezolana y construya una economía de libre mercado.

Néstor Suárez

Economista / Msc y Phd en Economía.

