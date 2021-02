Ha llegado la hora de construir una verdadera oposición por la libertad de Venezuela

Por José Gregorio Contreras

El momento político que vive Venezuela actualmente obliga a buscar luces que orienten el camino para un cambio en nuestro país, para ello se requiere deslastrarse de intereses subalternos y de cualquier otro sesgo que no nos permita hablar con sinceridad y llamar las cosas por su nombre.

Cuando me decidí a estudiar ciencias políticas lo hice pensando en contribuir desde esta área a la grandeza y desarrollo de mi país. Hoy movido por esta idea, por la dramática situación que vive la república y en mi empeño de abrir un debate sincero en aras de contribuir en la búsqueda de luces que nos permitan vencer los momentos oscuros que vivimos, planteo a los estudiosos de la política venezolana dar una discusión realista en torno al problema político de Venezuela, pues como dice el maestro Ricardo Combellas: “Es el momento de los politólogos”.

La política venezolana en estos últimos tiempos ha estado dominada por profundos enfrentamientos entre una visión política que ha llevado el país a una total desgracia, instaurando un régimen que no puede ser analizado ni interpretado aplicando literalmente el significado de los conceptos que nos enseña la Ciencia Política, y otra que busca cambiar la realidad que nos oprime.

Ahora bien, las fuerzas que buscan cambiar esta realidad han estado signadas por un proceso de marchas y contramarchas, en los que han predominado los sesgos, los intereses personales y las traiciones, lo que ha hecho difícil alcanzar el objetivo.

Ante esta situación y guiado por varios eventos que han experimentado algunos sectores que han estado dentro de la “oposición” amparándose en el concepto de la “unidad” debemos reflexionar con total crudeza en aras de ver dónde se han cometidos los errores, pues no hay derecho a que no se haya podido salir, por la vía política, de una tragedia repudiada por más del ochenta por ciento de los venezolanos.

Siendo así, el momento que vive Venezuela nos lleva a un ejercicio interpretativo de construcciones y redefiniciones útiles para poder enfrentar esta realidad que nos agobia. Lo primero que debemos decir entonces es, que no se puede seguir hablando de diálogo y unidad sin tener claro la naturaleza del régimen al que nos enfrentamos, conformado por algunos personeros comprometidos por decisiones del Departamento de Justicia de los EE.UU y que se han distribuido el poder con mafias organizadas, es decir, el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, tal como lo concibe Weber, no existe en Venezuela.

Por otro lado, no se puede seguir llamando a la unidad por unidad, si es bien sabido que a regímenes como este les interesa tener las fuerzas opositoras unidas porque le es más fácil coartarlas e infiltrarlas. ¿Es qué acaso las experiencias vividas no nos sirven de ejemplos? ¿De dónde han salido los alacranes? ¿Cómo se explica el comportamiento errado de algunos sectores de “oposición” que están claros que en Venezuela no hay condiciones para participar en elecciones y sin embargo lo hacen? ¿Cómo explicar el comportamiento de aquel sector “opositor” que no participó en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 y ahora celebra plenos estadales aupando candidaturas a las elecciones de gobernadores? De esto tenemos que aprender, unidad en estos momentos no es la solución y mucho menos en torno a políticas fracasadas, pues eso no es unidad, sino simplemente imbecilidad.

En este mismo orden de ideas, pregunto: ¿A dónde nos han llevado las diferentes convocatorias de diálogo que ha hecho el régimen con esa “unidad”? Debe quedarnos muy claro que en los momentos en lo que lo han hecho, su objetivo ha sido solo ganar tiempo, sino, díganme cuáles han sido los resultados.

Max Weber distingue dos tipos de éticas por las cuales puede orientarse una acción, denominadas: “Ética de las convicciones” y “ética de la responsabilidad”. La primera, mueve al individuo a realizar sus acciones en persecución de determinados valores e ideales de una manera absoluta. La segunda, la cual considera específica del político, y concretamente del político democrático, se basa en la evaluación de las consecuencias de las propias acciones. Se debe ser consciente de que no es verdad que del bien, de las buenas intenciones, solo pueden resultar cosas buenas.

Pues lo que ha acontecido en Venezuela en estos tiempo con esa “unidad” nos demuestra que Weber tiene razón y que para avanzar hacia la búsqueda de una salida se impone aplicar la “ética de la responsabilidad” señalada por este pensador. Este tipo de ética señalada por Weber como la específica del político nos conmina, en aras de las generaciones futuras, a tener presente la responsabilidad por las consecuencias.

Esta situación que podemos denominar la fase empírica de la política venezolana, debe obligarnos a una interpretación como forma de dar respuestas y salidas a la crisis a la que nos enfrentamos, tenemos que llenar de contenidos simbólicos a la política venezolana, tener la capacidad de asimilar la realidad para colocarla en su justa dimensión.

Tenemos que rescatar el poder para la sociedad, entendido este como la fuerza que se tiene para organizar los espacios públicos y tomar decisiones. No podemos seguir llamando a la unidad, hay que llamar a la UNIÓN; la unión de todos aquellos líderes que hayan demostrado con testimonio y coherencia que aman la democracia y la libertad. Tenemos el reto de recomponer y crear la verdadera oposición venezolana. No es verdad que no tenemos líderes, los tenemos, pero hay que identificarlos y empoderarlos. A esta tarea están llamados los intelectuales, los medios de comunicación que aún quedan, los ciudadanos venezolanos, los militantes de los partidos que tienen la obligación de no seguirle el juego a los que hoy los “dirigen” y no están actuando en beneficio del país, sino que tienen secuestrado las siglas de los partidos y las usan para sus beneficios personales.

La historia está llena de ejemplos, cuando las fuerzas políticas inglesas decidieron poner al frente a Churchill para enfrentar a Hitler, este no era el llamado a sustituir a Chamberlain, el llamado era Halifax, sin embargo empoderaron a Churchill, aun no gustándole a muchos, pero gracias a esa decisión y que le dieron su confianza se pudo detener la locura que representaba Hitler. Yo acepto el reto y comienzo proponiendo a María Corina Machado para esa tarea, ha demostrado coraje, valentía, honestidad y coherencia. Ha llegado la hora de la discusión de altura y claridad de los propósitos, con un único norte, liberar a Venezuela de esta tragedia. Bienvenida la discusión.

José Gregorio Contreras, politólogo, Dr. en Ciencias políticas, exdiputado de la Asamblea Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.