La agonía irreversible

Por Amos Smith

Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Gabriel García Márquez.

Un texto donde puede apreciarse la influencia de Ricardo Arjona en el Gabo.

Así como la agonía infinita de Macondo siento esta cotidianidad incierta de esta oscurana.

Cómo quisiera escribirles sobre las cosas gratas de la vida como una canción, un clásico del cine, de la magia de un enamoramiento, pero la invasión de la política en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto es así que ya desconfío de quién me diga que no le interesa la política, que es algo así como el iluso que dice que aquí no se necesitan dólares para vivir.

Hemos llegado a dudar tanto que hasta en semáforo podemos confundirnos con un código universal dónde los colores dejaron de importar para avanzar o detenernos.

Cómo podemos creernos una felicidad si no podemos encontrar una respuesta decente en un grifo de agua ausente, de un bombillo que no le hace caso al Switcher, si nos daba lastima lo africano y terminamos africanizados (otra Arjonada más).

Se ha intentado todo para salir de una terquedad que se empeña en convencernos o más bien conformarnos que las inmensas necesidades que nos crearon es el peaje que tenemos que pagar por una lucha épica contra enemigos imaginarios.

Todos sabemos que los creadores de la miseria nacional no tienen la capacidad, ni los panas que le presten los cobres para revertir la situación. Pues ni la gasolina como les cantaría Daddy Yankee.

En un país de multiescasez hasta a la confianza y la esperanza la esconden para venderla más cara.

Aquí así sea con tapaboca salimos a la calle a buscar por lo menos a Dios y caminando hago una encuesta diaria de carómetro en la que creo mucho más que en Luis Vicente León.Yo tengo la certeza de que vivo en un país con una revolución modo Walking Dead, pero aunque he pensado lo mismo por veinte años y es que esto se caerá si solo el día menos imaginado.

Siempre me sorprenden los rostros de la gente y trato de imaginar sus vidas. Eso sí, si los veo con un morralito tricolor pienso si reservas que están muy jodidos. Ahora un tapaboca esconden sus sonrisas y sus muecas, pero los ojos siempre hablan. Pero siempre encuentro un gesto en la calle como el de un señor que le cede la revisión de basura a una señora mayor. Suena dantesco pero para mí es una demostración que la bondad es algo que nunca podrán desaparecer en esta tierra. Entonces me convenzo una vez más de que no todo está perdido. Seguramente mañana encontraré otro vestigio imperceptible de que resistimos, que sobrevivimos y que algún día….

Espero que no tan lejano…. quizás….. entonces… a lo mejor… se que va a pasar pero tengo que admitir que no sé cuándo.

Porque si algo hemos compartido sin exclusión alguna es la resilencia. Tanto de nosotros los de a pie para aguantar vainas, como los jerarcas del disparate nacional para echar vainas y mantenerse como sea.

Pero diciéndolo en términos Arjonianos. Esto parece que no va a terminar nunca, pero terminará.

