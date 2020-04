Manuel Carrillo

Economista

No es el purgatorio del que escribe Dante en su segundo canto de La Divina Comedia, donde Dios castiga el alma por los siete pecados capitales cometidos en vida, con fuego, hambre y trabajos forzados. No. Tampoco lo ligero a quien te hizo daño, si te he visto no me acuerdo. No, se trata de la condena eterna, era una practica de los griegos pero la reinventaron los romanos para aplicarla a sus emperadores recién fallecidos cuyo periodo había sido manifiestamente impopular y detestable.

La llamaron -Damnatio Memoriae- consistía en que previo balance público por aclamación popular

unánime, el senado procedía a decretarlo, se condenaba el recuerdo del finado despreciado y se eliminaba todo lo material que pudiera convocar su gestión. Comenzando con su nombre y pasando por estatuas, obras, monedas con su imagen y su familia, abolitio nominis. También se abrogaban las leyes y decisiones por el tomadas.

Principalmente crueles

El divorcio entre lo político y los deseos del pueblo son antiguos. Es por ello necesario resaltar que la norma fue violada en muchas oportunidades y solo a tres se le aplicó como era, juicio popular mas decreto como fue el caso de Domiciano, Publio Séptimo y Maximiano donde también el delito fue traición a Roma.

En cambio, la aplicación mas severa fue para otros veintitrés emperadores con sus juicios populares por aclamación pero sin decreto oficial del senado, como sucedió con Caligula y sus familiares, a quien excavaron todas las columnas que servían de guía para ir a Roma solo para

borrar a martillo su nombre en las bases; Nerón ya ustedes saben. Igual destino para los mas destacados Cómodo, Balbino y Constantino II.

En todos los casos siempre hubo senadores quienes abogaron por ellos con el

argumento que era mejor tenerlos como referencia para lo que no se debía

hacer.

Aunque con el tiempo se fue haciendo difícil borrar todo recuerdo del condenado por los testimoniales interesados, los cronistas pagados y la historia escrita a favor, al final se tornó una costumbre publicar la Domanatio para impresionar al pueblo de Roma en su memoria colectiva y evitar así la crueldad para con ellos mismos.

Antiguos y rusos también

Antes, con los egipcios el Faron Semerjet eliminó los papiros de su predecesor Adyib, para ellos el castigo era especialmente dañino por su relación en el viaje al mas allá que significaba la muerte, especial mención tiene la reina faraón Hatshepsut a quien su sobrino Tutmosis III le borró todo

por usurpadora del trono.

El papa Esteban VI le aplicó la "damnatio memoriae" al papa Formoso, cuyo cadáver fue desenterrado sometido a juicio y condenado, sus ordenaciones sacerdotales fueron declaradas nulas en el 897 d.C, los tres dedos con que bendecía fueron cortados y su cadáver arrojado al río Tiber . Stalin sentenció de igual manera a sus enemigos políticos Trotsky, Bujarin, Zinóviev y a aliados en desgracia.

Mas recientemente Egipto retomó la costumbre de sus faraones y los nombres de Hosni Mubarak y su esposa fueron eliminados de calles, parques, edificios y plazas, ahhh no se quedó atrás la Casa Real Española y su disipado exmiembro Iñaki Urdangarin- el borrado- le dicen y como era de

esperarse una decisión de la corte de Salamanca ordenó borrar el rostro del Generalísimo Francisco Franco de un mural pintado en su sede principal.

Ahora los Damocles sigue observando como la espada pende de los tiranos pero esta vez no de un pelo de crin de caballo si no de un juicio popular o de una elección que es lo mismo y por eso huyen despavoridos y cobardemente de la misma.

Finalmente, el virus chino se llevará a casi todo el poder constituido por delante, el mundo no estaba preparado ni remotamente para ver los efectos de una tragedia socioeconómica global.

Espero que esta prorroga de la cuarentena en tiempos de pandemia

medieval les sea lo mas leve [email protected]