La Democracia Vapuleada

Por Omar Villalba

Si le diésemos forma física a un concepto ¿Qué apariencia tendrían? En el caso de la Democracia Venezolana nos encontraríamos con una mujer en condiciones lamentables. Desaliñada, maltratada y vejada en muchas formas. Como estos tristes y escabrosos casos, nuestra democracia ha sido abusada por aquellos en los que había depositado su confianza. Quienes tenían el deber de velar por su seguridad.

¿Qué? ¿Les parece grotesca y de mal gusto mi metáfora? Y, en efecto, es una imagen poco agradable, pero refleja lo ocurrido el fin de la semana pasado y los eventos ocurridos durante esta. Sí, lo que ha pasado durante esta semana equivale a un gran abuso contra una persona inocente, en nuestro caso la democracia.

El gobierno, moviendo sus fichas en el gran tablero de ajedrez que es la política venezolana, ha realizado una serie de jugadas. La principal, con la que espera hacer jaque mate a la oposición venezolana ha sido la de sacarse de la manga la carta de la omisión legislativa. Y tomando en cuenta que esto se ha repetido otras veces, se ha saltado el debido proceso, los tiempos e ignorado un montón de cosas —por ejemplo que la Asamblea Nacional está en desacato desde su conformación gracias a sus argucias legales— y, por su cuenta, ha nombrado a los nuevos Rectores del Consejo Nacional Electoral.

Las salidas y apariciones de nuevas figuras han resultado desconcertantes para muchos. En esta jugada hay una serie de puntadas con las que ellos esperan tener un efecto en sus adversarios y en el resto de los venezolanos. La primera ha sido la de generar confianza. Esta se puede percibir con la salida de la Señora Lucena y otros rectores, la segunda forma con la incorporación de rectores de tendencia opositoras en el cuerpo colegiado. En un mundo ideal esto habría tenido un efecto muy bueno, habría sido una excelente jugada. Pero, no estamos en el reino de lo ideal, sino en la Venezuela polarizada y combativa. En este punto, y la forma como se hizo: carente de tactos e improvisada, lejos de generar confianza han hecho lo contrario.

En efecto, los nombramientos han generado desconfianza, pues las piezas puestas allí responden a los intereses del gobierno y aquellos con los que han pactado. Es cierto, que las decisiones de esta índole, de haberse realizado por los canales usuales, habrían generado suspicacias; además de que se les habría visto las costuras a todos. Pero, no carecerían de legitimidad. Un mal rector puesto por la Asamblea Nacional, a través del debate, conceso y votación es malo, pero peor es uno puesto por el Ejecutivo para que flagrantemente defienda sus intereses partidistas por encima de los intereses de todos los venezolanos.

Lo expuesto con anterioridad es malo, pero se veía venir. Ahora, lo que hicieron durante esta semana, fue deplorable. Lo más detestable es que la jugada no tuviese su origen en el gobierno, sino que provino de esos sectores que se han entregado a los siniestros intereses del gobierno. Damas y Caballeros, negociar y convencer con el adversario no es ceder, mucho menos es traición. A veces es la una opción que le puede quedar a un individuo u organización para sobrevivir. Pero, cuando tú negocias o cooperas, estableces límites. Trazas rayas y dices: esto se puede tocar y esto no. No ponen en juego tu supervivencia —de allí se diga que no se negocia la vida, los principios y valores— pues ningún ser inteligente y estable busca su propia destrucción. Pero, parece que los políticos opositores que se han acercado al gobierno olvidaron esto.

Si, olvidaron que ellos tienen un deber con la organización. Uno que está por encima de sus anhelos y de las diferencias que hay dentro de las organizaciones. Olvidaron que los trapos sucios se lavan en casa, no se ventilan para que el vecino los veas. Estos señores olvidaron todas estas lecciones y, por haber asistido al gobierno en la conformación de ese nefasto CNE, han sacrificado sus partidos. ¿Qué se podrán comprar estos traídos con esas treinta monedas de plata? Creo que nada, porque la respuesta de la gente y la militancia ha sido contundente. Todos se han solidarizado con AD, Primero Justicia, Voluntad Popular y UNT.

Estos Judas venezolanos han demostrado lo ruines que pueden ser, pero también lo salvaje y desesperados que pueden ser los maduristas. Vienen elecciones, esos son innegables, pero esta vez no piensan ir solos, como pasó en 2017-18. Ahora irán con competidores para demostrarle al mundo que son legítimos y democráticos. Pero no engañan a nadie, no puede considerarse una buena competencia, cuando tu adversario ha sido recreado a tu conveniencia. Allí no hay nada más que trampa, hegemonía y totalitarismo.

Y eso último es lo que más me molesta. De nombrar la directiva de AD a nombrar la directiva de la directiva del condominio de un edificio no hay nada. De meterse con la directiva de VP y UNT a decidir quién debe ser el capitán de la Vino tinto, o como se daban a distribuir el trabajo escrito y la exposición unos estudiantes de bachillerato no hay nada. Y es que estos Judas, coludidos con el gobierno fariseo, no solo han vendido sus almas y vida política, sino que con esta despreciable jugada han vulnerado nuestros derechos humano ¿Acaso el gobierno y los judas olvidaron que todos tenemos libertad de asociación? Creo que lo tenían bien claro —y esto me molesta más que nada— y le importó un pepino. Señores, nos pasaron por encima una aplanadora. Una con la que esperan desarticular aún más a la oposición, para luego hacerse un traje a la medida. Traje que deja, cada vez más, en evidencia que el Emperador está desnudo.

Solo me queda esperar —y rezar— que esta puntada les salga mal. Dios quiera que la militancia y el pueblo venezolano reacciones y se opongan a esta despreciable jugada. Que nuestra oposición se articule para presentar una buena pelea. Mientras, yo iré pensando bien con quien voy a formar mi próximo equipo de bolas criollas, no vaya a ser que salga uno por allí y le pida al TSJ que reconforme la directiva del equipo.

Por último, a aquellos que no somos ni fariseos, ni judas, nos queda una tarea titánica, y es la de tomar a nuestra vapuleada democracia y apoyarla. Hacer todo lo posible para mantenerla viva, sanarla de sus heridas, con la esperanza de que los tiempos cambien y, en el futuro, tengamos una democracia sana y hermosa. Una que sea causa de envidia para el resto del mundo.

Mientras reivindico todo mi apoyo a UNT. Siempre Firmes, Siempre Fieles.