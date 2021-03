Por Amos Smith

El desarrollo de cualquier ciudad del mundo está íntimamente ligado al sistema de transporte que posea. Por ejemplo en Maracaibo puede haber un potencial récord Guinness y no lo sabemos.

En la tierra del sol amada, el Metro de Maracaibo es conocido desde hace unos años como el centímetro por la muy escasa longitud de su inconclusa línea uno y sus cuatro breves estaciones desde sus patios y talleres hasta las puertas del casco central.

Con los cortes y bajones eléctricos no es mucho lo que puede servir este corto paseo en las afueras de Maracaibo a la agonía de su vida productiva. Algo que, como diría ese poeta del reggaetón, Daddy Yankee, le falta la gasolina, dame más gasolina.

Pero escribamos ahora sobre lo que alguna vez fue la gran solución para Caracas y ahora es un gran problema para la capital (para siempre Arjona en estos juegos de palabra). El Metro de Caracas, que por estos días con esa costumbre de la involución hegemónica tan “siglo 21” de darle pinceladas de modernidad al atraso imperante, ahora pasa de la recolecta de ticket con la ayudita de la eficiencia miliciana a una emisión de tickets electrónicos para facilitar el abordaje a uno de los transportes subterráneos más inhóspitos del mundo.

Creo que los que tenemos la condición de adulto contemporáneo recordamos la primera vez en el Metro de Caracas. Sin quitarle méritos a lo que antes teníamos, pero quitándoselos todos a lo que ahora tenemos (deja la vaina Arjona), uno se sentía que estaba en otro país.

En mi caso era mi primera visita a Caracas y cuál montunito recuerdo la brisa en mi cara con la llegada de ese vagón virguito y verde. La gente ordenadita y bien vestida. Es que eran tan buenos tiempos y que nunca nos los creímos.

Hoy día ese pasado glorioso del transporte masivo más importante de Latinoamérica ha sido borrado seguramente por culpa de las sanciones. Los pisos deteriorados, las escaleras eléctricas inmóviles, las estaciones sin aire acondicionado, resopladas por la cada vez más intermitente llegada de los avejentados vagones rojos y ese apretujamiento inmisericorde y muy peligroso es medio de esta pandemia, es algo verdaderamente sobrecogedor para un metro tan devaluado que en estos días, por falta de mantenimiento se quedó funcionando en una sola vía para la ida y el retorno.

A mí en lo personal si me duele y mucho, como algo que solía dar mucho orgullo ha pasado por debajo de la mesa donde ser sirven los mejores bocados de nuestra historia, ahora queda como una burusa más de este retorno a la prehistoria como si fuéramos los súbditos de un antónimo del Rey Midas.

Es una versión del país que habitamos empacada al vacío, como sardinas en la lata. También algo así como el tren de los lamentos de la miseria que se apoderó de nuestra vida cotidiana sin pedir permiso. Gran producto nacional para robarle el eslogan a la Maizina Americana. Un manicomio que se desplaza en innumerables estaciones a la buena de Dios.

Yo no solo por miedo al COVID evito montarme en él. Entre mis amigos me dicen con sorna, la sopita del Metro. Allí me han sacado de los bolsillos cómo tres celulares por el despiste que me caracteriza. Hasta me dicen que registre una fundación para beneficiar a los carteristas y celuristas de ese submundo subterráneo, dónde impera un escenario móvil para la labia de los vendedores de chucherías, de los lisiados, los expresidiarios, los que no pueden pagar las medicinas, la comida y los predicadores que se desenvuelven en el andar macilento o desbocado que transporta las incertidumbres, las miserias y las circunstancias de quiénes, entre tantas necesidades también las tienen de ir a algún lugar. Porque la vida hoy se mide en milímetros.

