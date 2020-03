La diáspora lleva el rock venezolano por el mundo

Wilfredo velásquez

Experto en políticas públicas

¿Cómo construir una historia en medio de la estridencia del rock?

Vibran las cuerdas, presagiando sueños y conmoviendo almas en medio de las luces, que en tropel dejan escapar las palabras y el canto, dando paso a las emociones. Liberan las tensiones acumuladas durante la semana de duro trabajo y aligeran los pies, que empiezan marcando el ritmo, hasta soltar cada músculo que se vuelven elásticos y convulsos por la magia de los acordes.

Es el rock, universal y liberador que insurge irreverente, del esfuerzo creativo de venezolanos en medio del antiguo barrio El Rabal de Barcelona, Cataluña, en un espacio llamado Freedonia.

En el escenario, un grupo, por supuesto que de rock duro, me recuerda el Festival de Nuevas Bandas, que otrora se celebraba en la Venezuela prechavista. El espacio está cubierto de negro, las franelas son negras y los pantalones también, las mujeres que se mueven con discreta sensualidad, en amable concesión a la moda, visten de negro, y aunque todos los asistentes califican por su edad para hijos de quien escribe, ya no son tan jóvenes, pareciera que este movimiento que reafirma la permanencia del rock, recoge el alma ausente de los rockeros venezolanos de los años setenta, y trae a la memoria mía, nombres de amigos de una agitada juventud, en que las artes, en todas sus expresiones, tenían asiento en Venezuela.

Recuerdo la insistencia musical de Petete, de jazzistas, iniciados en el rock, como Ivo, no el de la televisión, no ese no, el otro, el de las riberas del Orinoco, músico de vocación, convicción y acción, de poetas pertinaces, en el afán poético y la promoción de su arte, promotores de la cultura y la vida, recuerdo a Balbino Blanco Sánchez, con su maletín de casetes, de poemas grabados en su voz y convertidos en forma de vida y mecanismo de subsistencia, recuerdo al Richard de la Vesubiana, los espacios del León, (no nombro a nuestros reconocidos grupos por innecesario, a otros para no hacer referencia al deleznable Zapatero y a otros por Invisibles, pero todos muy apreciados), a los habitúes del café del Raja Tabla, y más recientemente a los amigos que apostaron, por el teatro, la música, y la pintura, muchos de ellos excelentes artistas, que murieron devorados por el circuito mercenario de las galerías, poetas a quienes los consumió el afán de publicar, vendiendo su alma a las editoriales oficiales de la de democracia y que siguieron a salto de perros y ranas, apostando al mecenazgo institucional, chavista, comprometiendo, creatividad, obra y dignidad.

Ver el esfuerzo de estos muchachos, inevitablemente me lleva a pensar en las miserables políticas culturales, del régimen, que destruyó, instituciones, proyectos de larga data y que mezquinamente trata de negar los méritos y valores de nuestros artista e intelectuales, tratando de borrar, inclusive nuestra memoria, para imponernos la oprobiosa estética socialista, al estilo cubano.

De los grupos, que me envuelven con su música y su empeño, su constancia y apego al rock transcendental, dos están conformado por venezolanos, uno se denomina EL CORTES y el otro RECYSINDROME, (junto a ellos me llamó la atención por su calidad, un grupo español integrado en su mayoría por mujeres, SIROCCO). Los integrantes de los grupos venezolanos, residen en Barcelona, y aunque el evento no tiene alma de gueto, resuena el idioma con acento nuestro, en las letras de las canciones y en los gritos de la olla.

Allí están músicos, de excelente formación a académica en lo musical y en otras profesiones, que no ejercen, hombres y mujeres de mediana edad que ya han tenido residencia en varios países, tal como me comentó una amiga del hijo, a quien acompaño en su presentación, que dice haber vivido ya en doce países.

No sé cómo llamar, aunque sé que se llama Renata, a una emigrante que ha vivido y compartido culturas tan disimiles, será ¿Emigrante? ¿Itinerante? ¿O errante?, en cualquiera de los casos ya no sorprende. El régimen, expulsó a nuestras hijos, desintegrando las familias, por vía del destierro inducido, como les gusta decir.

Pero allí están los venezolanos, siempre activos, íntegros, dejando su creatividad y esfuerzos culturales y productivos en otras tierras, por culpa de un régimen criminal que les robo los sueños y las posibilidades de crear y construir en su tierra, convirtiéndoles el país, en una quimera que solo se hará realidad cuando la dictadura salga y la democracia vuelva.

@wilvelasquez