Por Manuel Carrillo

Ya ustedes saben que la práctica continuada de la extorsión, la estafa, el robo y el asesinato asociados son crimen organizado y se llama comúnmente Mafia, entonces pasamos a explicar como -La Cosa Nostra- inicia en America el esquema criminal. Para finales de 1895 las condiciones

económicas de Italia particularmente en el sur eran de miseria general lo que ocasionó una primera migración de jóvenes desempleados a USA particularmente a New York donde los puertos necesitaban mano de obra experta en construcción y manejo de muelles dado el creciente comercio trasatlántico, es así que ya para 1900 los primero italianos tenían trabajo y vivienda, esto hizo que aumentara considerablemente la migración de expertos en los oficios requeridos los cuales fueron a competirles la labor a los irlandeses con mas de 100 años en la isla. Allí se inició la carrera violenta por una cadena de negocios muy productiva que comenzaba con la descarga, acarreo, almacenamiento, entrega y distribución de mercancías para los comercios de Manhattan y New Jersey y de las materias primas para el noreste y sur del país donde las industrias comenzaba a crecer exponencialmente. Ya en control de los sindicatos mas importantes, la incipiente mafia italoamericana hacía lo suyo con el robo menor de mercancías y algo de extorsión y chantajes por deudas pequeñas cuando les llega la oportunidad de oro. La ley Seca del 17 de enero de 1920 que duró 13 años exactos.

La prohibición, causa y efecto

A finales del siglo XIX se instauró en cada ciudad de EEUU un “Movimiento por la Templanza” que predicaba la moderación en el comer y la prohibición total de consumir alcohol, los lideres religiosos protestantes acogieron para si la medida, esos pastores en sus discursos dominicales a las familias

anglosajonas culpaban al alcohol del atraso y de la pobreza mental, ademas de todos los males de la sociedad incluyendo la delincuencia. Cuando la inmigración se hizo extrema y los barcos cargados de europeos llegaban por miles comenzó el choque de costumbres con las del gremio T,

fue así como los episodios por ebriedad y la violencia familiar crecieron exponencialmente, pero un hecho marcó la diferencia, el incidente de Chicago de 1913 donde un inmigrante italiano ebrio quizo tener sexo con su esposa embarazada y como fue rechazado la golpeó salvajemente, el niño que nació con deformaciones fue abandonado y recogido por Jane Austin famosa benefactora que llevaba el Hull House, un auspicio para niños huérfanos, ella utilizó al prestigioso Chicago Tribune para difundir la abominable noticia, entonces decenas de mujeres comenzaron a denunciar a los maridos borrachos o que simplemente dilapidaban el sueldo semanal en licor, esa ola de acusaciones se constituyeron en hordas de mujeres fanáticas que en principio acompañadas por pastores religiosos y policías con hacha en mano, irrumpían en las tabernas para romper botellas y

barriles por todas las ciudades y pueblos de la costa este, hasta que finalmente mataron algunas prostitutas. Bajo tal estado de anarquía el congreso aprobó la enmienda XVIII a la constitución, que prohibía la venta, importación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos votada por mayoría como ley federal aplicable en todo el territorio nacional y finalmente la Ley Voltead reglamentó la enmienda poniendo al incipiente FBI como garante de su cumplimiento. La Mafia tenía el camino hecho para sus fechorías, causar terror y hacer fortunas nunca vistas.

Las familias

Con el dominio de las rutas marítimas clandestinas, los puertos y las carreteras de tierra, el contrabando le dio satisfacción a la creciente demanda de cerveza, vino y whisky, por otro lado el auge de alambiques personales hacían estragos en la salud pública por el consumo de alcohol no apto. Importante fue como en Canadá no había tales leyes ni prejuicios entonces era de ocasión producir licor cerca de la frontera americana y transportarlo por las rutas heredadas del contrabando de pieles. El boom del consumo era un hecho, las ciudades y pueblos se beneficiaban, transporte, almacenaje y venta dejaba para todos incluyendo a la policía y poder judicial

respectivo; a los jefes les llegó la bonanza reconocida en gastos dispendiosos, autos, tabernas, con bailarinas, hoteles y vestimenta de lujo a la medida y con ello la rivalidad violenta entre familias que de lado y lado del atlántico se armaron con ametralladoras para defender territorios, mientras el

FBI montaba una medio estructura inicial para atacar la corrupción generalizada, eso si con escopetas y revólveres 38. Que desastre. Los Don salieron del anonimato, se hicieron mas crueles y poderosos hasta que un joven pandillero ex pistolero de Brooklyn miembro de los “Five Point

Gang” en NY, Salvatore Lucania alias Luky Luciano emerge de la familia mafiosa mas poderosa, la de su protector el Capo Joe Masseria a quien asesina para poner orden en la violencia reinante por el causada e inventa “La Comisión”, un concejo intramafioso integrado por los Don de las cinco

familias para repartir justicia y delimitar territorios también para rescatar las normas originales rotas, había nacido el primer Capo Di Tutti Capi - jefe de todos los jefes- pero ese desarrollo es para la próxima y ultima entrega.

Donde hay controles hay mafias. Vayan sacando sus conclusiones.@mcarrillodeleon