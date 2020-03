La movilización de calle es insustituible

Andrés Velásquez

Dirigente político

A menudo suelo encontrarme con ciudadanos que me plantean de buena fe que ¿hasta

cuándo vamos a estar manifestando? Que con eso no vamos a derrotar a Maduro. Y la

verdad, es que quizás, las manifestaciones por sí solas y sin un reclamo común, no logren

derrotar al tirano, pero lo que no debemos perder de vista, es que la protesta, las

movilizaciones, el reclamo público, son una herramienta indispensable en esta lucha por

la libertad y la democracia que hoy libramos en Venezuela.

Haciendo memoria de mis días de dirigente sindical al frente del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos (SUTISS) del Estado Bolívar, puedo relatar mi propia experiencia y, sin dudas, la clave para materializar los reclamos laborales cuando la intransigencia patronal prevalecía, siempre

fue la movilización de los trabajadores.

Esgrimíamos para el momento, un gran arsenal de razonables argumentos para demostrar lo justo de nuestras demandas y exigencias, pero, cuando la poca o nula flexibilidad y la intolerancia chocaban con nuestros justos reclamos, recurríamos a la movilización y como último recurso, al paro o la huelga indefinida.

Para mí estaba claro que mediante la movilización podíamos visibilizar todo nuestro

descontento y toda nuestra determinación hasta alcanzar el objetivo.

Si vamos un poco más allá y repasamos la historia de los grandes movimientos sociales,

siempre la organización, la movilización y el mensaje claro, ocuparon un papel

determinante y protagónico, poniendo de relieve que si bien es cierto, se requiere la

confluencia de diversos factores para derrotar a regímenes dictatoriales, hay uno que a mi

modo de ver es insustituíble y es la MOVILIZACION DE LOS CIUDADANOS.

La movilización y protesta ciudadana, sin duda, visibilizan el reclamo de la población. Es la

demostración pública del descontento, es un desafío, es repudio contra el opresor. En fin,

la movilización y protesta ciudadana son actos de rebeldía frente al tirano.

Estoy convencido que Maduro y su pandilla -que hoy usurpan el poder -,no lo dejarán por

voluntad propia, ni por simple diálogo, hay que obligarlos, ponerles presión, y en ese

esfuerzo tenemos que alinear todo el apoyo internacional, con nuestra presión interna

mediante la movilización y las protestas. Todas las movilizaciones de los distintos sectores, tal como lo ha planteado el presidente Guaidó, deben ser promovidas y acompañadas.

Tenemos sobradas razones para protestar sistemática y articuladamente hasta desalojar al

usurpador del poder, y cuándo la duda, el cansancio o el excepticismo nos invade,

debemos tener muy presente que «todos tenemos razones” para protestar ( agua, luz,

comida, salud, justicia, libertad) y abrir paso a esa Venezuela libre, democrática, con

instituciones renovadas ,de trabajo productivo, sostenible, descentralizada, de bienestar.

En fin la Venezuela que todos soñamos y por la cual lucharemos, hasta lograrlo.

Recuerda: tú también tienes razones.