Uno tiene la certeza de que el COVID-19 es una amenaza muy seria cuando empieza a tocar a tu familia y a los más cercanos a tu alrededor. Así se comienza a perder gente que te duele y todo se vuelve aún más incertidumbre de la que ya te acompañaba. A mis querencias pérdidas en esta terrible pandemia van dedicadas estas palabras extraviadas en nuestro manicomio nacional.

Jamás me imaginé que le terminaría prendiendo la primera velita y cantándole el cumpleaños a mi tapaboca. Claro que andar enmascarado por la vida, como si el Carnaval fuera todo el año, tiene sus cosas a favor y en contra.

Si quieres evitar a alguna persona siempre podrás decirle. "Chico, es que no te reconocí". Sin embargo, a pesar de todo a mí me sorprende que todos me reconozcan. Hasta la gente que llevo años sin ver, se me acerca y me saluda a mí, que no hago ni videos en Tik Tok. Hasta mis acreedores.

Les voy a confesar, yo de confianzudo con ustedes, que eso de andar enmascarado todo el día me dificulta la respiración y mi hipocondría militante termina convirtiéndome en un enfermo imaginario. Yo que siendo un tipo tan regalao con la gente ahora la tengo que saludar de puñito.

Salgo a la calle y veo que el tapaboca es usado en diversas formas, claro que sin llegar a usarlo en las pantorrillas, como se le escapó, en uno de sus frecuentes lapsus al rector de este desastre institucional. El tapaboca con la nariz afuera, en el cuello para cuidarse la garganta y hasta en la frente para protegerse del sol. Hasta de brazalete lo he visto.

Creo que en este momento Venezuela es el único país del mundo donde el COVID-19 se toma la mitad del mes de vacaciones, gracias a los decretos de flexibilización de la puesta en escena de un teatro del absurdo. Vaya cosas que le faltaron por ver a Eugene Ionesco.

Y que decir de las vacunaciones enchufadas, por encima de las prioridades del personal médico y nuestros ancianos.

La necesidad de un cerco epidemiológico serio sustituido por un cerco policial y matraquero, dónde el legendario dicho correro de aquello de "Dame pa' los frescos" ha sufrido también su impacto inflacionario y ahora se cotiza en dólares y porque en estos tiempos la divisa es el honor. Y me consta, porque lo he visto, como le rompen un salvoconducto a un trabajador a la entrada de una estación del Metro.

Estamos viviendo la terrible tragedia de estar en el medio de la escena de una comedia de equivocaciones, dónde la hegemonía unipensadora dominante tiene un papel donde no sabe qué hacer o peor todavía. No les importa mucho hacer algo. Solamente esperar la megarumba de Semana Santa, dónde gracias a la flexibilización, el COVID-19 se tomará su asueto intersemanal.

Mientras tanto, que tu mejor y más fiel amigo sea tu tapaboca. Ya lleva un año y contando hasta que lleguen las vacunas. Solo Dios sabe cuándo.

