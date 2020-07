Por Rafael Veloz

Estamos en la tormenta perfecta para cambiar lo peor por lo mejor

El propósito es salir del régimen dictatorial de Maduro, lo lograremos cuando prevaleciendo la unidad y no los intereses individuales políticos partidistas, nos mantengamos en la ruta para desalojar del poder a los responsables de tanto dolor y miseria en el pais.

Si estamos claros en el propósito ningún canto de sirena y compras de conciencia, nos desviarán de la ruta.

Maduro estimuló la diáspora en las trochas fronterizas

Mucha información que comentar, voy a comenzar por el rechazo contundente de la campaña que ha emprendido el régimen contra nuestros nacionales que se han visto en la urgente necesidad de devolverse huyendo de la pandemia, del desempleo en países hermanos.

El exponer a miles de ciudadanos no le hace ningún favor a Maduro, todo lo contrario, ha generado rechazo en la población.

Y más aun, el infeliz mensaje de un jesuita por las redes que llama "bioterroristas" a los migrantes que cruzan la frontera.

Soy católico y deploro que una persona que dice ser representante de Cristo en la tierra tenga un mensaje carente de solidaridad, de amor, de fe.

Monseñor Moronta calificó de ofensivas, degradantes y calumniosas esas calificaciones. No solo como diputado, sino como ciudadano creyente en Dios y la Constitución exijo poner fin a las calificaciones absurdas e inhumanas desde el régimen que sigue con el doble discurso que ya nadie le cree, ni sus pocos seguidores.

No hay que olvidar que la diáspora está constituida en su mayoría por personas que fueron afectas al oficialismo y que hoy conocen que esa no era la via.

Las acciones estériles como bonos con montos insignificantes, cajas CLAP con alimentos en mal estado, atención hospitalaria en el piso, es lo que les espera, pero pueden cambiar todo eso.

Si bien es cierto que las trochas son zonas mas expuestas a la propagación del virus chino no deben ser convertidas en la ofensiva de Maduro y quienes están en el poder, uno de ellos dijo que aplicarían la legislación contemplada para casos de terrorismo y contra las mafias organizadas.

Maduro al cerrar las fronteras estimuló el tráfico en las trochas y su ineficiencia y derrota en vencer al virus los esconde al culpar a los que retornan del incremento de contagiados y fallecidos.

OFAC mantiene la protección de los activos de Pdvsa

El gobierno norteamericano presentó posición ante la Corte del Distrito de Delaware que fortalece la defensa venezolana para la protección de Citgo frente a la demanda de Crystallex.

Con esta decisión reconoce que con la llegada del presidente Juan Guaido Citgo se mantiene como empresa independiente y autónoma.

La OFAC evita al mismo tiempo que los tenedores de bonos 2020 puedan tomar control sobre la empresa.

Otro triunfo para la gestión del gobierno interino. La AN el 27/9/2017 cuestionó la operación de emisión de los referidos bonos y la garantía que ponía en riesgo la propiedad de Citgo (50,1% de acciones) con base en las normas constitucionales que le permiten controlar los contratos de interés público nacional.

El régimen profundiza persecución

Continúa la persecución, el acoso y las detenciones arbitrarias a periodistas y trabajadores del sector salud y amenazas a medios de comunicación.

El temor que salga a la luz pública la realidad de la pandemia es tal. Siendo servidor público condeno estos hechos.

Los periodistas y los médicos, enfermeras y trabajadores del sector desafiando el contagio, con mística, están haciendo lo que les corresponde, exponiendo su salud porque carecen de los equipos de protección.

Verdaderamente son Héroes de Venezuela. Es urgente el gobierno de transición para que la ayuda humanitaria llegue a todos los hospitales del país y la pandemia vaya retrocediendo y la vacuna sea una realidad en poco tiempo.

Los números de contagiados y fallecidos se incrementan diariamente. Nuestra solidaridad y palabras de apoyo a los afectados en todo el país, en Caracas, en las parroquias, entre ellas La Vega, Antimano, Macarao, Catia.

La cruda realidad venezolana expuesta ante el mundo

Me refiero al Informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en los Informes presentados este mes.

Todas las encuestas, informes, planes de trabajo presente y a futuro tienen en común el país en caída libre si no cambiamos el sistema político actual mediante una estrategia única, hermanada con el soporte de la constitucionalidad requerida.

En la sesión del martes pasado debatimos la crisis que vive el pais presentada en la Encuesta Encovi 2019.

Los resultados de este gran esfuerzo de profesionales de reconocidas universidades del país es la respuesta a la negligencia e ineptitud del régimen en todos los sectores nacionales.

En el Informe de Michelle Bachelet quedó demostrado con soportes documentados que no tenemos acceso a la justicia.

La violación de los DDHH continúa en todo el país. El Arco Minero del Orinoco fue uno de los elementos centrales tratados.

Los tribunales venezolanos reciben y cumplen órdenes del TSJ.

No hay independencia de poderes, la elección de Luis Parra no contó con verificación transparente, desapariciones forzadas, torturas, ejecutadas por el régimen de Maduro, falta de diligencia ante casos de violencia de género, el incumplimiento del amparo a favor de personas con VIH, pacientes del JM de Los Ríos y Maternidad Concepción Palacios, entre las denuncias.

Por su parte Provea presentó su Informe, en él destaca la extorsión que hace el régimen a la población a través de alimentos para someterla violando los derechos constitucionales alimentarios.

En el tema de desnutrición la especialista Susana Raffalli alertó que de cada 10 personas en situación de hambre en América del Sur, 8 son venezolanas.

Estamos ante una situación grave en materia de nutrición por la ausencia de cantidad y calidad en la alimentación venezolana y porque el garante del derecho a la alimentación de un país no puede garantizarlo.

Además, 6.8 millones de venezolanos sufre de inseguridad alimentaria moderada y la desnutrición se disparó desde febrero de este año y esta sobre el 17%; más del 30% de los niños están en esa situación en el país.

Para la experta es dificil revertir la desnutrición que se viene acumulando en el tiempo.

Y el Arco Minero es mencionado por Raffalli. "Los hijos de las minas" presentan desnutrición severa y enfermedades infecciosas.

Niños y mujeres van a trabajar como mineros o trabajadores sexuales.

Seguimos avanzando en el Parlamento aprobando leyes

Y mientras en el Parlamento sancionamos la Ley de Protocolo de la Convención de la ONU sobre la tortura y tratos crueles, los representantes del dictador Maduro votaron en contra -fue el único país- de la Resolución del Consejo de DDHH sobre responsabilidad de proteger a la población del genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.

Entre los países que aprobaron la Resolución están Afganistán, Libia, Argentina, Chile, República Democrática del Congo, Somalia, República de Corea y entre los que se abstuvieron, Sudán, India, Pakistán, Indonesia.

Mi deseo era tener para este artículo comentarios en positivo pero la realidad se impone.

Solo con un gobierno democrático en el que prevalezca como dije al principio, el desprendimiento de intereses personales y políticos, lograremos erradicar la costra putrefacta de la corrupción, las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la crisis presente a lo largo y ancho del país. La responsabilidad es de todos.

Este barco llamado Venezuela, está en la tormenta perfecta y el capitán Guaidó trata de superarla con la colaboración de la tripulación que somos todos.

En el horizonte cercano está la claridad con el sol radiante de la Constitución esperándonos en puerto firme. Si tienes dudas, erradícalas y súmate a esta tripulación.

Hasta el próximo artículo. Dios bendice a Venezuela.

Rafael Veloz

Diputado