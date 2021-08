La unidad, Baruta no es un premio de consolación

Por Omar Villalba

Baruta debe ser uno de los municipios más importantes del estado Miranda, un símbolo de desarrollo, crecimiento, progreso, bienestar, calidad de vida y un ejemplo del país que queremos.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Esa es una realidad que no se puede eludir; tampoco es un evento que debamos dejar de lado.

Postularse o no postularse, ir o no ir, en este momento no debería ser una opción.

Sabemos que para asistir y participar en un proceso electoral son necesarias las condiciones con garantías, también entendemos que hasta que no exista una observación internacional no respaldaremos un evento que perjudique a nuestra democracia.

Sin embargo, dadas las condiciones, debemos participar, no hacerlo significa entregarle al régimen más poder para que decidan sobre nuestra calidad de vida.

Hay espacios que no deben entregarse

Baruta no debe ser un premio de consolación para nadie, todo lo contrario, es un cargo que requiere de esfuerzo, respeto, empatía y, sobre todo, honestidad.

Es un honor trabajar día a día por los baruteños, por el bienestar de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores y por nuestra gente. Esa misma que en la calle te detiene para conversar con amabilidad y aún mantiene en sus ojos la esperanza.

La honestidad, transparencia, respeto a las ordenanzas y al vecino, deben ser los pilares de una gestión pública, una alcaldía al servicio de todos. Ya basta, que nos dividan, no habrá país de progreso sin valores ni principios.

La verdad es que nunca a habido Unidad. Apostar por la unidad es crucial en este proceso, no hay fórmula mágica, está en nosotros desde el corazón de sacar adelante a Venezuela.

Desde cada rincón de Baruta y desde cada sector podemos ayudar, impulsar un cambio, la participación es fundamental y unión de todos los vecinos, comerciantes, partidos políticos, nos pueden ayudar a dar ese paso, sin miedo, atreverse, demostrarnos cuan poderoso puede ser nuestra unión para no perder nuestra esperanza que nos arrebataron. Te invito a seguir dando el paso para el progreso y el desarrollo que nos gustaría que nuestros hijos vivieran.

Todo lo que sea en favor de la unidad, de tener un municipio que funcione y que los vecinos sientan que el trabajo se está haciendo, sin chantaje, sin pedir nada a cambio asumo el compromiso, mi nombre, mi familia, mis amigos y mis vecinos, al frente con la convicción que saldremos pronto de esta crisis política.

Baruta cumplió 401 años y pareciera que no es más que una sombra de lo que fue en el pasado.

Es por ello, que para que nuestro municipio recupere su grandeza, para que resurja como uno de los principales municipios de Miranda debemos construir una alianza entre todos aquellos líderes que de verdad les duele Baruta.

Podemos mejorar nuestra situación, pero la clave para lograrlo es la participación para recuperar a Venezuela, Miranda y nuestro municipio Baruta. Fortalecimiento a los liderazgos y exigiendo con hechos los resultados de la Baruta que nos merecemos.

