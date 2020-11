Esta semana ocurrieron dos eventos que llamaron mi atención. Uno me es cercano y el otro nos incide hasta cierto punto, pero ambos son buena razón para tocar este tema. ¿Cuáles fueron los eventos? El día 3 de noviembre inició en Venezuela la campaña para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Este evento se realizará el día 6 de diciembre. Este usted o no de acuerdo con él, lo cierto es que durante todo este mes dará que hablar. Tanto en los medios públicos, privados, periódicos en líneas entre otros, las elecciones legislativa serán el tema que hará ruido y subirá la temperatura política.

El segundo evento, que también se llevó a cabo el día 3, fueron las elecciones en EE.UU.; en ellas los estadounidenses escogerán a su presidente y a la mitad del congreso. Si bien este evento ocurre a muchos kilómetros de aquí, lo cierto es que ha mantenido en vilo a muchas personas en el planeta. No es para menos, ya que EE.UU. es uno de las cinco potencias que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU y sus acciones tienen mucho peso.

El pueblo estadounidense se debate entre elegir a un nuevo presidente o seguir con el que tiene. Este, entre otras cosas, tiene sus virtudes y defectos, pero no puedo dejar de destacar lo controversial que es.

¿Qué tiene que ver la elección con el tema que anima a este artículo? Pues hoy vamos a hablar de la veracidad de las encuestas ¿qué tan confiables son las encuestas? Todos, seamos políticos o simple ciudadanos, en tiempo de elección siempre miramos las encuestas para tener una idea de lo que va a pasar. Muchas veces estas se realizan y publican y nos permiten conocer las tendencias, de esa forma sabemos que opinar y, si decidimos participar, sabremos cuantas posibilidades poseen nuestro partidos.

No podemos negar que son herramientas necesarias. Pero, no son algo fácil de interpretar. Las encuestas pueden ser leídas de una y mil formas. También, pueden poseer muchos sesgos, que en mayor o medida son preocupantes. Muchas personas y políticos, suelen considerarlas como una suerte de magia. Esperan que las encuestas nos pinten una realidad, nos enseñen un futuro claro y deseable. Quienes tienen estos anhelos, terminan planificando con base en ellas, generan una serie de expectativas sobre las mismas, luego sufren mucho cuando estas no se cumplen. Peor aún, se molestan cuando descubren que existe una encuesta que refuta a la encuesta que ellos conocen y siguen.

Una encuesta, es una herramienta estadística y metodológica que nos permite comprender cuantas personas desean o han decidido algo. También nos dan suficiente información para tomar una decisión. Pero lo que no son, y los venezolanos no somos los únicos que no lo entendemos, es una bola de cristal. No, las encuestas no predicen el futuro. Es más, para muchos catedráticos, las mismas no suelen dar cuenta de una verdadera realidad.

¿Por qué afirmo eso? Observen las proyecciones que las encuestas hicieron los días previos al 3 de noviembre sobre las posibilidades que tenía el Presidente Trump. Algunas le dieron una clara ventaja, pero resultó ser que no ganó con facilidad. En el caso de su adversario, Joe Biden, las encuestas decían que estaba varios puntos por encima de Trump, pero resulta ser que durante el miércoles y jueves, si bien remontó algo, no alcanzó el triunfo anhelado.

Es más, durante el día martes y miércoles, muchas encuestas se vinieron abajo, muchas predicciones y conteos a boca de urna fallaron por mucho. La elección, hasta el momento que escribo el presente artículo, está pareja. No hay un ganador claro, y parece que el escenario más temido: el empate. Un escenario que pocos contemplaron, esta por hacerse una realidad. Todo lejos de cualquier predicción.

Ahora, ¿Por qué ocurre esto con las encuestas? Pues, las encuestas no siempre dan cuenta de la realidad por una serie de factores, empezando que muchas al ser pagada, tienen implícito un sesgo favorable para con el cliente. Una encuesta hecha por Fox News no será objetiva con el candidato Joe Biden, porque estas tienen un sesgo muy republicano. Así que, para saber si una encuesta es creíble, uno debe saber quién la hizo. Luego, uno debe tener presente cual fue el segmento de la sociedad que eligieron para ser entrevistada. Algunas encuesta lo dicen, otras no.

Ese último punto es importante, porque una mala selección de personas puede dar un resultado indeseado. Pero elegirla a conveniencia, generará un sesgo. Para cerrar, también debemos saber que dicen los resultados sin sesgo, porque una encuesta puede ser leída de formas muy diferentes, así que podríamos terminar con una interpretación contraria a lo expuesto en el papel. Y, nosotros sabemos, que muchas personas son capaces de hacer muchos ejercicios intelectuales para acomodar la realidad a su conveniencia.

Como todo en la vida, alcanzar la objetividad es algo realmente difícil. Por ello, las encuestas deben tomarse con pinzas, aun así conozcamos las fuentes y el segmento de la sociedad que fue consultado. A esta altura del texto, se preguntaran ¿Qué tiene que ver eso con las próximas elecciones? Ya vimos, como todas las encuestas se cayeron al predecir el proceso y los resultados de las elecciones en EE.UU. si hacemos memoria, también veremos que en otros procesos electorales, nacionales o internacionales estas han rodado. Muchos catedráticos argumentan que esto se debe a una pésima elección de muestra, otra al hecho de que las personas nunca son sinceras cuando las encuestan. Muchas personas sienten un extraño compromiso por responder correctamente. Luego, cuando están frente a las urnas de votación, hacen algo totalmente diferente.

Con las próximas elecciones puede pasar lo mismo. Veremos, como el gobierno presenta una serie de encuestas —seguro realizado por consultoras que le son favorables— donde dirán la intención de participación es alta, pero el 6D, la abstención será muy alta. La cual, es muy probable, ellos trataran de disfrazar o interpretar de otra forma.

En nuestro caso, las encuestas dirán algo, la realidad dirá lo contrario, pero el gobierno afirmara lo que le convenga. Así que, de aquí en adelante, no se fie mucho de las encuestas. Recuerde preguntar ¿Quién la hizo? ¿Por qué la hicieron? ¿Quién la pago o pudo haber pagado? ¿Es la consultora adepta al gobierno? Y por último ¿Cuál fue la muestra? Si no le convencen las respuestas, vea a la encuesta con suspicacia; y no pierda la esperanza. Tal vez, es muy probable que lo que ocurra sea todo lo contrario. Pero, usted habrá caído en cuenta sobre algo: usted ha adquirido algo que se conoce como criterio.