Las lluvias llegaron

La temporada de lluvia llegó, y todos sabemos lo que esto implica, lo que trae consigo. Lluvias son arboles caídos, quebradas crecidas, posibles deslaves. En este momento, todo lo que no se hizo —en lo que respecta a prevención y mantenimiento— durante la otra parte del año nos pasa factura. Ahora, esta vez será más difícil, porque a este fenómeno estacionario, debemos sumarle las pésimas condiciones de vida que estamos sufriendo. Y no, no me refiero a la pandemia, estoy hablando de las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

Las tormentas traen consigo fuertes lluvias que anegaran algunos sectores de la gran Caracas. Las alcantarillas que están llenas de hojas y basura que impedirán el flujo normal de las aguas. Sumemos a ellos algunos problemas que tiene la ciudad con el agua potable o los derrames de aguas servidas y entonces tenemos una combinación de espanto.

Pero no serán las inundaciones el único factor a tener presente en este fenómeno. Con las tormentas eléctricas que se han desatado sobre la ciudad, los apagones se hacen más frecuentes. Así que a la lluvia hay que añadirle la posibilidad de que la energía eléctrica se vaya.

Así pues, el panorama es digno de una película de catástrofe: no hay agua, sin energía eléctrica, con calles inundadas y con el cielo cayendo sobre nosotros. ¿suena alarmista? Sí, pero es un escenario posible, muy posible.

Sé que algunas alcaldías, entre ella la de Baruta, se han activado. Acaban de caer algunas gotas de agua y ellos ya están saneando quebradas, alcantarillas, desmalezando y preparando los canales de comunicación entre ellos y la ciudadanía. Eso, es algo digno de saludar, aunque, también es un poco triste el tener que esperar al trueno y al relámpago para ponerse a limpiar.

Ya está lloviendo, así que este artículo no va a ser un llamado de atención para que evitemos contaminar las quebradas y alcantarillas. Pero, si aprovecharé para pedirles, a ustedes que me leen, que estén atentos. Ya sabemos que con las lluvias se puede ir la luz, que el agua escasea, que muchos en nuestras casas tenemos problemas de goteras y otras cosas más. Que son reparaciones que no podemos realizar —O reparamos esa gotera, que solo molesta cuando llueve o comemos— pero, aun así debemos estar preparados. No está de más tener reservas de agua, especialmente potable, y tal vez alguna forma de limpiar el agua (las lluvias traen brotes de diarrea). No es una locura tener fósforos, encendedores y velas. Tampoco es mala idea tener a mano, y compartir, los números de emergencia.

Y, no creo que sea una locura, que pongamos nuestro grano de arena para evitar posibles crisis. Las comunidades —teniendo presente las medidas de bioseguridad— se pueden organizar para sanear las localidades, para cortar las ramas de los árboles que se podrían caer. Con conciencia y calma, podemos evitar en vez de lamentar.

Señores las lluvias llegaron, no llegaron bailando cha cha chá. Llegaron, como todos los años, con ganas de golpearnos y esta vez nos encontraron con la guardia muy baja. Por eso, para que no lleguen y desaten lágrimas, debemos adelantarnos a ellas. Prevenir es un deber de todos, más en estos tiempos inciertos y nefastos.