Lo imprescindible y lo prescindible en esta pandemia

Oscar Meza

Director del CENDAS-FVM

El confinamiento justificado por la pandemia al que nos ha sometido el régimen de Venezuela, ya para tres meses, restringiendo mas nuestras libertades, ha puesto en blanco y negro qué es lo imprescindible y qué y quiénes son prescindibles en este encierro involuntario.

Lo imprescindible

La vida, la salud, el agua, los alimentos, la electricidad, la conectividad, el poder trasladarnos a dónde deseemos o necesitemos sin limitaciones, como ejercicio cotidiano de nuestra libertad; la información veraz, la transparencia, el buen gobierno; trabajar en lo que nos gusta: disfrutar cuando damos clases en nuestras aulas, viendo a nuestros estudiantes, por ejemplo.

Lo prescindible

Dentro de lo prescindible entran organizaciones, instituciones, reuniones, siglas, escenarios, actores, rutinas y ritos institucionales; cargos inocuos, insípidos, incoloros e inodoros, que no hacen falta ni para vivir ni para sobrevivir.

La Alcaldía de Caracas, por ejemplo, PDVSA tv, tves, el sucre, el petro, los satélites bolivarianos, las empresas en manos del gobierno, los consejos obreros, el museo de la montaña, el ALBA, UNASUR, el Grupo de Lima, los 16 motores de la economía venezolana, la Venezuela potencia; el bolívar, el salario mínimo, las pensiones, las prestaciones sociales, la contratación colectiva; la organización de Naciones Unidas y la OIT y sus intrincadas e inútiles parafernalias institucionales, buena parte de las organizaciones sindicales y gremiales y de los partidos y grupetes políticos

que andan por ahí, vegetando, cuya ausencia e invisibilidad verifican que se puede vivir sin ellos. Que no pasa nada. Son prescindibles.

Han transcurrido casi tres meses sin que sepamos de ellos y hemos sobrevivido, demostrando que en su mayor parte son instituciones desfasadas de la realidad, ancladas en el pasado, envejecidas, sin liderazgo, sin capacidad de reacción, menos de respuesta, al nuevo paradigma que tenemos en frente de nosotros. Pero, este paradigma que se inaugura en este inolvidable año los confrontará existencialmente. Tendrán que plantearse tres preguntas existenciales, cada una de exigentes respuestas: ¿Qué somos ahora? ¿Qué podemos ser? Y, sobre todo ¿qué podemos hacer?

Organizaciones e instituciones del Siglo XX

La mayoría de esas organizaciones reveladas como prescindibles por la pandemia y el confinamiento, fueron creadas o tuvieron su momento estelar en el siglo XX, el siglo de las masas.

Partidos políticos y sindicatos fueron organizaciones de masas y lograron movilizar a los ciudadanos y a los trabajadores en el caso de los sindicatos, reunidos en grandes contingentes

en las fábricas e industrias de la primera ola del capitalismo moderno.

Utilizaron los medios a su alcance para la movilización de sus partidarios. La imprenta y la prensa escrita, en primer lugar, los grandes mítines y oradores, la publicidad y la propaganda impresa y perifoneada, el cine y luego la radio y la televisión.

El partido Acción Democrática, el primero, mas grande en número de militantes y simpatizantes y único partido de masas de la Venezuela moderna, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, son buenos ejemplos de ese tipo de organizaciones política y sindical masivas del siglo

XX.

La televisión

La televisión produjo un cambio total en la manera de trasmitir información,

publicidad y propaganda y movilización electoral. Ya todo o casi todo y todos

nos podíamos ver y oír simultáneamente, aunque fuera en blanco y negro.

Significó toda una revolución. Se popularizaron los debates entre candidatos

presidenciales y adversarios políticos.

La campaña del candidato de AD, Carlos Andrés Pérez, en 1973, fue una de

las mejores y mas efectivas del siglo pasado, utilizando inteligentemente la

televisión en blanco y negro con fines electorales. “Ese hombre sí camina, va

de frente y da la cara”. “Democracia con energía”. “Blancas navidades”. Son

algunos de los eslóganes de esa campaña, que aun se recuerdan.

Los circuitos electrónicos impresos, la computación y la informática

Pero la ciencia y la tecnología avanzaron y a partir del descubrimiento,

desarrollo y aplicación de los circuitos electrónicos impresos, la computación

y la informática, se produjo un cambio de paradigma en el capitalismo y la

producción mundial, que trajo consigo la globalización y la digitalización,

facilitando las comunicaciones, la información, la relocalización del capital y

las inversiones, el manejo de las finanzas y el comercio, de manera

inmediata, global y remota, abriendo el espacio de la economía digital y

dejando atrás, progresiva y solapadamente, el predominio de los medios de

comunicación tradicionales, el desarrollo organizacional del siglo XX: las

grandes industrias y fábricas, partidos y sindicatos; los modos y las maneras,

los apegos y ritos, las filiaciones y la militancia vigentes hasta el período de la

segunda guerra mundial y los años de la posguerra.

PC y teléfonos celulares

Luego aparecieron la fotocopiadora, la televisión a color, la computadora

personal, el Fax y el teléfono móvil celular, entre otros inventos prácticos.

Este último representó un salto cuántico en las comunicaciones. El

dispositivo tecnológico mas impactante de mi generación, en mi opinión.

Impresoras

Recordamos con nostalgia, por cierto, las impresoras que se adquirían con las

computadoras personales y que, aunque ahora cuesta creerlo, imprimían.

Y llegó el siglo XXI

El desarrollo no se paró ahí, el gran hito lo significó Internet, inventada por

las fuerzas armadas norteamericanas y liberada luego para la comunicación

civil y universal. Posteriormente, apareció la WWW, “sigla de la expresión

inglesa World Wide Web, "red informática mundial", sistema lógico de acceso

y búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas unidades

informativas son las páginas web” 1 . Ahora no solo nos podíamos comunicar

por teléfono desde cualquier lugar en el que estuviéramos, también nos

podíamos comunicar, ver e informar digital, global e instantáneamente,

marcando otro hito revolucionario en el desarrollo de la humanidad.

Códigos, organizaciones e instituciones del Siglo XXI

Hasta llegar a nuestros días de tablet y teléfonos inteligentes y redes sociales,

WhatsApp, Tweeter, Facebook, Instagram, Google, mediante los cuales se

convocan manifestaciones y acciones políticas, sociales y reivindicativas,

independientemente o en contra de cualquier lineamiento o decisión de

algún comité o dirección política del status quo, prescindiendo así de los

dirigentes y de las organizaciones tradicionales, sus medios y sus modos.

La economía digital

Durante el confinamiento, los ciudadanos, los agentes económicos, hemos

dependido de los medios de pagos electrónicos: transferencias, pago móvil,

cuentas digitales en divisas, cuyo origen espacial desconocemos, para la realización de las transacciones económicas indispensables. La cuarentena ha sido el momento estelar de la economía digital.

En Venezuela, la dependencia ha sido mas intensa porque ya padecíamos una

escasez de efectivo, consecuencia de la hiperinflación, a lo que se suma el

cierre de los bancos por dos meses y medio. Ha sido la dolarización la que

nos ha permitido sortear mas dificultades que en otros países para el

desenvolvimiento económico durante el confinamiento, habida cuenta de las

rutinarias y recurrentes fallas de electricidad y conectividad que padecemos.

Google Meet, Zoom y hologramas

En plena cuarentena, hemos descubierto Google Meet, Zoom y otras

aplicaciones, mediante las cuales se realizan conferencias y reuniones

familiares y de trabajo.

Claro está, que lo virtual no sustituye la vitalidad de lo

real, el beso y el abrazo entre familiares, compañeros, amigos y amantes.

Pero, la forma de comunicarse, informarse y distraerse hoy día ha cambiado

y seguirá avanzando en esa dirección, hasta llegar a compartir digitalmente la

compañía del perfecto holograma en 3D de nuestros seres queridos

fallecidos, que –por lo pronto, es una predicción- será una realidad en la

próxima década. Incorporando mas actividades y rutinas de comunicación

interactiva, trabajo, educación, salud, diversión y control social, también hay

que decirlo, en un teléfono inteligente o en una tablet. Y esa nueva manera

de comunicación e interacción virtual propia de este siglo, con nuevos

códigos, medios, performances, ética y estética, es lo que se ha activado en

estos días, dejando atrás instituciones y actores, que no se han adaptado a los cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos del siglo XXI, y que

menos han podido reaccionar a los inesperados e inusitados desafíos y

consecuencias que se derivan de la pandemia y el confinamiento. Por eso,

muchos de ellos no aparecen en el Time Lapse de estos tiempos turbulentos.