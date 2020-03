Williams Dávila Barrios

Diputado

Un magnicidio frustrado contra Presidente (e) Juan Guaidó no es cualquier agresión, es una acción producto de una estrategia malsana y criminal que sólo la mente asesina de los que dirigen el régimen usurpador de Nicolás Maduro es capaz de diseñar sin tomar en cuenta las consecuencias de una confrontación armada que se propagaría por el país si llegara a ocurrir dicho crimen.

Ya son varios los hechos que se han suscitado desde el mismo día en que llegó el presidente (e) Juan Guaidó a Venezuela, después de su exitosa por America y Europa que inició el día 19 de enero del año en curso.

Al llegar a Maiquetía, el presidente Guaidó fue agredido por turbas terroristas, bajo la influencia del alcohol, armadas con alfileres venenosos, navajas, hojillas, objetos contundentes que nos agredieron a todos los diputados que estuvimos allí para recibirlo. Resultaron heridos periodistas, la esposa del Jefe de Estado (E), entre muchos, de los que estuvimos presentes, y toda esa agresión e intento de magnicidio estuvo protegida y amparada por funcionarios de la seguridad del Estado delicuencial de Maduro.

Ya había ocurrido el 15 de enero, cuando una comisión de diputados que fue a cerciorarse de la situación del Palacio Legisltivo y fue agredida con disparos que impactaron en la camioneta blindada donde se trasladaban los compañeros legisladores.

Ahora el fin de semana pasado en la gira pacífica en la ciudad de Barquisimeto, diputados y pueblo que acompañaban a Guaidó fueron agredida con armas de fuego, fue un magnicidio en grado de frustración contra el propio presidente Guaidó, imágenes digitales, fotos, testigos de excepción dieron su testimonios acerca del magnicidio frustrado.

Hubo heridos de bala, mientras que la GN y la Policía Nacional Bolivariana se mantuvieron inertes ante tal agresión fascista. Al mejor estilo de Mussolini, los terroristas fueron protegidos por los organismos de seguridad del estado.

La comunidad internacional condenó el magnicidio frustrado y en nuestro criterio esto podría ser el inicio de una nueva etapa de la persecución contra la AN, utilizar terroristas para que asesinen a los diputados que somos representantes de la soberanía popular.

Hoy tenemos el temor de que hasta que un diputado no caiga o el propio presidente Guaidó que ya lo ha advertido, el mundo no va a interiorizar aún más la Organización criminal en que se ha convertido el Estado venezolano dirigido por Nicolas Maduro.

Le hago un llamado a las Fuerzas Armadas, no se presten a ser parte del Estado delicuencial, no permitan que la prepolítica tome control de la sociedad. Es responsabilidad de ustedes actuar como los protectores de la Constitución y no de convertirse en el brazo armado político de un régimen delicuencial.

