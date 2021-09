Por Amos Smith

Para el título de este artículo me fusilo el título de una de las películas mexicanas más queridas y recordadas. Porque “Nosotros los pobres” encierra esa eterna lucha contra las dificultades y la gran desventaja social que significa ser pobre.

Es inolvidable allí Pedro Infante personificando a Pepe el toro, un humilde carpintero que vive con su madre paralítica y su hija Chachita. El valor de Pepe el toro con las alegrías y tristezas en el barrio, convirtió a Pedro Infante en el primer héroe urbano de México y toda Latinoamérica.

La historia se convierte en una versión idealizada de Los miserables de Víctor Hugo cuando Pepe el toro es acusado de un crimen del cual es inocente.

Yo que me considero muy mal pobre gracias a esa nostalgia tóxica por aquellos tiempos remotos donde un salario mínimo se daba el lujo de cubrir una canasta básica y alcanzaba para el cine y hasta para el teatro, porque no me imagino conformándome con la pobreza de una bolsa de comida, ni un bonito de la equitativa repartición de las miserias. Creo firmemente que muy probablemente Pepe el toro no se inscribiría en Misión Vivienda y no agarraría un Carnet de la Patria.

A lo largo de mi vida puedo decir que contra todo lo que se diga, las mayores cualidades humanas, el desprendimiento, los sentimientos más genuinos y los espíritus más poderosos para enfrentar las dificultades más épicas de la pobrezas tienen un hábitat natural en las barriadas y sectores populares.

En otra película más trágica aún en el tema de la pobreza como Los olvidados de Luis Buñuel. Un personaje dice: una barriga llena nos hace mejores personas.

Es que al final de todo, una de las promesas fallidas de esta involución del siglo XXI ha sido acabar con la pobreza, aunque parafraseando al rey de las tautologías, Ricardo Arjona no es lo mismo pero es igual que acabar con los pobres.

Hoy algunos dicen que la mitad de los venezolanos están mejor que antes, pero lo que si es cierto es que aquí todos somos más pobres que antes. Y no me refiero solamente a la soledad del bolsillo, sino al espíritu de una nación enterita.

Hoy la pobreza es la responsable de hacernos la capital mundial de la supervivencia extrema.

Nosotros los pobres es la primera de una trilogía de películas con los mismos personajes, la segunda es Ustedes los ricos y la tercera Pepe el toro.

En la memoria colectiva de los mexicanos y en la mía en particular está en Ustedes los ricos cuando en una de las escenas más trágicas que recuerde, Pepe el toro llora desgarradoramente la muerte de su pequeño hijo en sus brazos, envuelto en una sábana víctima del incendio de su humilde hogar.

En un país donde desde la pobreza misma han emergido una nueva oligarquía jactanciosa de sus orígenes, pero que les dan ataques de amnesia, dignas de una telenovela, donde el personaje que conoce los secretos se acuerda de todo en su lecho de moribundo. Así mismito es.

Porque aquí en Venezuela a lo mejor Pepe el toro sería el pran del barrio.

Que tragedia la de este país pobre y de mala cabeza porque esto está más feo que un Dodge Dart por debajo como decía mi recordado amigo Beto Borjas.

En esta tierra a la buena de Dios, los pobres siguen esperando su redención y lo cierto es que no es ni será en el bus sin gasolina que maneja el conductor de este disparate irreversible.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.