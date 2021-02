Por Néstor Suárez

Construir una organización política en estos días no es tarea fácil, y menos aún si es contraría no ya solo al Gobierno de turno sino al entero sistema imperante. En un país donde reinan intocables el estatismo, el populismo, el centralismo y el socialismo, con todas sus inseparables secuelas: miseria, desempleo, inflación, injusticia, criminalidad y corrupción, entre otras calamidades, eso es nadar contra la corriente. Pero como dijera el economista John Blundell, Presidente del Institute of Economic Affairs de Londres, "en el combate de las ideas no se pueden tomar atajos".

El espectro político en éste país, se ha reducido a estatistas moderados y estatistas radicales. Esa ha sido la historia de Venezuela: Estatismo moderado hasta mediados de los años 70.

En los 70 más estatismo: las estatizaciones del hierro y el petróleo. Después en los 80, un estatismo más progresivo y agresivo. En los 90, unos tímidos y brevísimos intentos de rectificación, muy mal concebidos y peor ejecutados, que no condujeron sino a la exacerbación del estatismo, que es lo que tenemos ahora. Y si no lo paramos va para largo.

En este año supuestamente si hay elecciones, tendríamos que escoger entre un Presidente socialista, de izquierda, y un candidato opositor semisocialista, de semi-izquierda. En ese clima de opinión, por eso los estatistas y Socialistas radicales ganan, y todos los venezolanos perdemos. Excepto que la gente pueda escuchar la otra campana. Y por supuesto las regiones perderán mucho más y se empobrecerán.

Por eso Rumbo Propio nació de la pregunta siguiente: si el Zulia es una región que lo tiene todo, comenzando por lo más valioso, su gente, ¿por qué tiene que seguir atada al yugo esclavizante del centralismo, y del sistema que es la madre del centralismo, el estatismo, y ahora del Socialismo, un estatismo radical y extremo? En otras palabras: ¿Por qué el Zulia no puede seguir su "Rumbo Propio" sin separarse de Venezuela, y convertirse en una Zona económica especial de libre mercado? ¿Y por qué no pueden seguir ese mismo "Rumbo Propio" de libre mercado y Capitalismo Liberal otros Estados o Regiones, no separados de Venezuela, pero si separados del estatismo y del Socialismo, en un régimen de Zonas económicas especiales y de Autonomías?

Los estudios de opinión revelan en buena parte, que las preocupaciones y angustias de gente son más económicas que políticas, su situación es mala. Busca un mañana diferente y mejor. Por eso más del 40% de los menores de 30 años en el estrato C (jóvenes de clase medía) han emigrado y siguen pensando en hacerlo. La mayoría de ellos profesionales y técnicos, la emigración de los jóvenes preparados es el factor más importante en la actual inmovilidad, en lo sustancial, del cuadro político: huyen quienes podrían impulsar los cambios.

Pero, ¿por qué no se han podido hacer aquí los cambios para Venezuela? Respuesta: porque no hemos tenido el instrumento partidario y político. No hemos tenido el partido de las ideas Liberales que han llevado y llevan a los pueblos a su progreso y prosperidad. La falta de la otra campana: un mensaje pro Libre Mercado, con su propuesta o Plan Liberal, su objetivo y su "relato" que describe, explica y predice, distinto y opuesto, al Socialismo, al del régimen, articulado y a la vez atractivo, capaz de poner a la gente, a comparar y decidir. Un mensaje de creación de riqueza y bienestar para todos los venezolanos, mediante la economía de Libre Mercado y un Mensajero o líder entrenado en este mensaje y relato. En nuestra opinión, sobre éste tópico debería girar el discurso, lejos de la agria controversia puramente política, electoral, que agita el grueso de la dirigencia opositora y que no produce simpatías, credibilidad y entusiasmo de la mayoría que no se identifican con el actual régimen socialista, pero tampoco con el discurso de estatismo moderado o Socialismo democrático menchevique.

Es imposible enfrentar eficazmente al Socialismo con Socialismo. Con la desgastada "Tercera Vía", etiquetada por unos como socialdemocracia o "Socialismo Democrático", y por otros como Socialismo cristiano. La Tercera Vía, cualquiera sea el nombre que le den, es el mismo intervencionismo de siempre, ya practicado en la Venezuela del pasado con resultados conocidos. Lo mismo en América Latina.

Desde hace muchos años la política venezolana cayó en un pragmatismo mal entendido, donde todo se etiqueta de "social" para ganar votos. Así la democracia, la justicia, la educación, la medicina, la banca, el arte y el deporte, han de ser "social". Tal como Hayek demostrara, si "social" significa que esas actividades no discurren en el aire sino en el seno de la sociedad, lo social es un contexto inevitable, pero si por "social" entendemos redistribución estatal de la riqueza, eso es Socialismo, y esto es un contrabando ideológico y un fraude semántico.

Los políticos, empresarios, intelectuales, y medios de comunicación de nuestro país no han querido escucharlo ni entenderlo, pero Mises tenía razón: el Socialismo moderado no deja de ser Socialismo, y por ello es inestable, porque su dirigismo económico lleva al fracaso, y su fracaso conduce directamente al Socialismo radical si no hay alternativas Liberal políticamente disponible. Pasa en Venezuela, y en América Latina.

Los Liberales no somos contrarios al Estado sino al estatismo. El Estado tiene fines específicos e indispensables a cumplir, pero limitados. Como monopolio legal de la fuerza pública, tiene que organizar ejércitos y cuerpos diplomáticos, y policiales, perseguir criminales y administrar justicia, contratar la construcción de carreteras y puentes y colectar impuestos, y todo a gran escala. Estos rasgos convienen a sus fines propios, pero se tornan insoportables en funciones de otra clase: producir bienes y servicios económicos y financieros, practicar la docencia, la medicina, el deporte, o la investigación científica. Estás otras labores requieren creatividad, independencia, agilidad y disposición para las innovaciones y el servicio, por eso son para la iniciativa privada, el espíritu de empresa y el mercado. Estatismo es sacar al Estado de su ámbito Propio, creando toda clase de trastorno al inmiscuirse en funciones distintas a las suyas y descuidar las propias.

El tiempo es hoy para los Liberales y para construcción y presentación de una propuesta o plan de país alternativo: Venezuela Capitalista de Primer Mundo. Capaz de competir con el proyecto socialista del chavismo. Es un sueño realizable, único que nos va a sacar de esta pesadilla. Venezuela no debe volver a la IV República, ni quiere, sino riqueza para todos y progresar en paz. Y salir de la pesadilla, que será cuando vea claro que el Socialismo es el único obstáculo que se interpone en medio de su camino al progreso, a la prosperidad, al bienestar y la paz. Y que la salida pasa por un cambio de sistema.

Ese cambio de sistema es el paso a la sociedad de Libre Mercado: Gobierno Limitado a sus funciones específicas: seguridad, justicia y obras de infraestructura, gasto estatal e impuestos moderados o bajos altas tasas de ahorro e inversión, con moneda sana y banca robusta, sin regulaciones entrabantes, produciendo riqueza para todos, con bienestar y prosperidad en lo económico, orden político y armonía social, sin la necesidad de emigrar a otras tierras en busca de progreso y futuro.

Necesitamos una Estrategia Liberal Regional, para crear zonas económicas especiales de Libre Mercado. Con leyes especiales para construir unas economías de libre mercado en las regiones. Sobre todo ahora que hemos perdido la ventana de exportación petrolera, y que requerimos de grandes inversiones para aprovechar al máximo el tiempo que le queda al petróleo como el rubro más importante en los ingresos para el país. Tenemos que remover los obstáculos que impiden la creación de riqueza.

La Nueva Fuerza Política Liberal debe evaluar porque no se han podido articular en un solo movimiento político y porque el Socialismo se ha mantenido. Hay que elaborar un Plan de acción y una declaración política. Pensamos que el tiempo es hoy, y que sin vacilaciones, hay que hacer un deslinde con otras corrientes políticas distintas con las cuales lamentablemente y malamente se mistura con el anarquismo, neoliberalismo, y la socialdemocracia. El Deslinde nos permite avanzar sin cargas. Se avanza rapidísimo cuando no tienes que discutir todo permanentemente con los anarquistas, los Neo liberales y los socialdemocratas. No hay necesidad de documentos de compromiso, que por querer satisfacer a todos no satisfacen a nadie, y no dicen nada. No son atractivos.

Otro objetivo importante debe ser el de reencuadrar al Liberalismo en su base bíblica y ponerlo en la oferta política dirigida a los cristianos y creyentes en general. El tercer objetivo debe buscar promover el Liberalismo a escala Regional a través del autonomismo sin secesión en la línea de la tesis de Hans Herman-Hope. En este sentido las Zonas económicas especiales de Libre Mercado para el desarrollo son fundamentales, como lo fue y ha sido en China.

El estatismo y el Socialismo ha sido nefasto y destructivo. Solo ha contribuido a construir una mentalidad y cultura tercermundista. A crear pobreza, opresión y sumisión. La actividad política ha sido reducida a chismes, demandas de corrupción, denuncias y críticas. Pero esos abusos, como los electorales, son una consecuencia inevitable de la concentración de poder que entraña el estatismo. Y algo similar ocurre con el centralismo. Las aspiraciones de las regiones se han reducido a una ingenua exigencia por la descentralización del sistema, que es absolutamente impensable, utópica e imposible dentro del estatismo.

Todo estatismo es centralizado, y el centralismo le es inherente. Por eso el auténtico remedio es cambiar el sistema: la desestatización. Por eso el estatismo no es para las regiones, y mucho menos para una región como el Zulia. Primero, porque no sé aviene con la idiosincrasia del zuliano, que por tradición es irreverente con cualquier despotismo. Y es amante de su libertad e independencia, de la iniciativa y la propiedad privada, del bienestar y de la familia. Y también porque el Zulia tiene recursos humanos y naturales en abundancia, que merecen no ser irracionalmente dilapidados, sino empleados racionalmente en pro de su desarrollo económico y bienestar de su gente, y para contribuir como siempre lo hizo con Venezuela.

El Zulia, en cuanto a producto interno bruto (PIB) en el año 2007 alcanzó a unos $40 mil millones, con 3.8 millones de habitantes y por tanto unos $10.500 corrientes per cápita. Lamentablemente, ya el BCV no ofrece información regionalizada sobre el PIB. En nivel absoluto fue superior en ese año al de Guatemala, que con 14 millones de habitantes solo produjo $30.540 mil millones, y al de República Dominicana, que con 8 millones de habitantes, produjo $22.050 mil millones, y al de Panamá que produjo $15.790 mil millones.

No tuvo el Zulia comparación con el de 8 países independientes del Caribe, como son Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Guyana, San Vicente, San Cristóbal, Las Granadinas y Santa Lucia que ninguno alcanzó los $1000 millones de producto. En cuanto a petróleo, solo el Zulia produjo por 6 décadas más del 70% del total nacional: 2 millones de b/d en 1956, 2576.000 en 1972, 1808.000 b/d en 1976 (76% del país).

Esto nos da una idea del potencial como Zona económica especial de libre mercado que tendría el Zulia dentro de Venezuela. La clave de un sistema económico está en sus leyes. ¿Quiere usted Socialismo? Adopte las leyes propias del Socialismo, como ha sido en Venezuela, y usted tendrá Socialismo y todas sus consecuencias: opresión, pobreza, miseria, ignorancia, sumisión absoluta e incondicional al poder. ¿Quiere usted lo contrario, es decir libertad, riqueza, cultura y tecnología, e independencia frente al poder? Entonces adopte el Capitalismo de Libre Mercado o Liberal.

El Zulia pudiera ser el Singapur del Caribe

¿Por qué necesitamos las 3 Libertades? Porque hay 3 Opresiones.

En la Política, hay Tiranía y Centralización. Necesitamos Democracia Liberal. En lo económico, hay pobreza. Necesitamos Capitalismo de Libre Mercado o Liberal. En lo Intelectual y Moral, hay ignorancia y servilismo. Necesitamos Pluralismo Liberal.

La Libertad Política se asegura con Gobiernos Limitados, la libertad económica con libre mercado y propiedad privada, e igual la libertad espiritual, intelectual. Sin Gobiernos Limitados no hay mercados libres, competencia abierta, ni propiedad privada.

El objetivo tiene que ser lograr una Venezuela justa, productiva y armoniosa, en un clima de respeto y orden, paz y seguridad. Y con riqueza y prosperidad.

Los Medios:

Hay 3 medidas que tomar para devolver a los ciudadanos:

La propiedad de los activos hoy improductivos en las manos del Estado = Privatizaciones.

Las competencias que el Estado y el Gobierno monopolizan = Desregulaciones.

Y para que el Gobierno cumpla sus funciones = Poner al Estado en su lugar.

Para salir del estatismo, hay que remar para el otro lado: Desestatizar.

Los dos más sanos y sabios principios políticos, conocidos y respetados desde antiguo son:

El Estado es el monopolio legal de la violencia, instituido para funciones represivas y defensivas en lo interno e internacional, arbitrales (judiciales), y de comunicaciones, salubridad y obras públicas. Los Gobiernos no deben salirse de sus límites específicos, marcados por su naturaleza propia, para no ser tan costosos, opresivos y entrabantes.

Quien Mucho Abarca, Poco Aprieta.

Las Tres Medidas:

Privatizaciones Populares. Ni para dar más recursos al Estado, ni para enriquecer a unos pocos privilegiados, que después se resarcen cobrando megatarifas por la explotación de sus monopolios privados. Sino para deshacer monopolios y para capitalizarnos. Derogación de leyes y Reglamentos malos. Para que recuperen su plena vigencia las reglas del juego: Códigos: civil, comercio, etc. Y encargados de su aplicación, los tribunales ordinarios. Poner al Estado en sus funciones propias.

El éxito de estas tres medidas depende de 7 acciones complementarias.

Gobierno Limitado y separado de la esfera privada. La separación del Estado y la Sociedad es sana para ambos. Poderes estatales separados y eficientes. Fisco en Orden. El gasto del Estado debe ser enteramente cubierto con impuestos moderados o bajos, no progresivos sino proporcionales, iguales para todos, sin déficit ni endeudamiento. Libre Elección de la Moneda en lugar del Curso Forzoso. La sola y única forma de evitar la inflación del dinero, y por consiguiente la carestía, su efecto más inmediato y visible, es que su curso no sea un monopolio. Libre Mercado Instituciones Sociales Independientes del Poder y la Política. Cupones Para los Pobres.

Mientras comenzamos a crear riqueza debe haber una cobertura estatal para estos usuarios: niños y jóvenes pobres, enfermos y discapacitados pobres, y trabajadores pobres, activos o no.

Para sus gastos educativos, médicos y asistenciales, y aportes a los planes mínimos de contingencia y retiro. La atención será en el centro o ente de elección de cada beneficiario, y mediante un programa de vouchers o cupones no al portador, reembolsables en dinero a los entes prestatarios.

De esta forma los pobres ya no servirán más de pretexto al estatismo y Socialismo, y será posible la Desestatización de Venezuela. Como diría Hayek, en su última entrevista a los medios: Los Liberales deben ser agitadores, para invertir las corrientes de opinión hostiles a la economía Capitalista. La población mundial es tan numerosa que solo la economía Capitalista conseguirá alimentarla.

Si el Capitalismo se hunde, el tercer mundo se morirá de hambre. Den Xiao Ping, en China se dio cuenta de ello también, y por eso introdujo las reformas económicas, creando zonas económicas especiales de Libre Mercado para atraer inversiones y crear riqueza y prosperidad en China.

Tenemos que ser optimistas. Hay muchas razones y esperanza para lograr que Venezuela sea un país Capitalista de Primer Mundo. Tenemos todo para conseguir nuestro Rumbo Propio al Primer Mundo. Dios Bendiga a Venezuela.

Néstor Suárez. Economista. Msc y Phd en Economía.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.