Por Oscar Misle

La aparición del movimiento MAP (Minor-attracted person o ‘Persona a la que le atraen los menores de edad’ en español), en las redes sociales, especialmente por Facebook, colocó sobre la mesa un tema que ha generado todo toso tipo reacciones:

“Me parece aberrante que los niños pueden ser utilizados sexualmente”, “Si están enfermos que busquen atención psicológica o psiquiátrica pero nunca legalizar su condición pedófilos”.

“Ese movimiento hay que pararlo ya”.

El MAP pretende que la pedofilia no sea sancionada legalmente y que sea removida de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La pedofilia es la atracción sexual que siente el adulto por los niños y niñas; cuando se consuma su intenciòn se convierte en pederastia. La utilización sexual de los niños es violencia; es un delito.

Según este movimiento se pretende conquistar legalmente un derecho que promueve el amor libre entre personas adultas y niños; aduciendo se trata de un hecho natural.

La pedofilia es descrita por la OMS como un trastorno sexual que se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes recurrentes e intensos relacionados con los niños (por lo general hasta los 13 años de edad).

Llama la atención que este tipo de violencia sea un negocio tan lucrativo. Mueve millones de dólares y cuenta con un público no pedófilo que alimenta su propagación y consumo.

Hay que hablar con nuestros hijos

Milena Grillo, experta costarricense en la protección de niños y adolescentes de la violencia, compartió con Cecodap un encuentro virtual sobre los riesgos en internet en tiempos de cuarentena.

Fue enfática: “Hay que hablar con nuestros hijos y estudiantes sobre los riesgos presentes en línea: el grooming (pedófilos que captan a los niños mintiendo sobre su edad), el sexting (envío de fotos desnudos o semidesnudos) que son utilizadas para chantajearlos, el ciberbullying..

Solo conversando en familia sobre estos riesgos tendrán las herramientas para autoprotegerse”.

Hay que estar atentos sobre la exposición de los niños cuando publicamos sus fotos en las redes sociales, es una realidad que los niños abren cuentas sin tener la edad exigida.

Hipersexualización: niñas que se visten con poca ropa, bailando o cantando canciones con fuerte contenido erótico, para obtener aprobación y popularidad, las hace más vulnerables ante este tipo de riesgos.

Según la Dra. Grillo: “Ellos tienen las competencias tecnológicas, manejan los dispositivos y las aplicaciones mucho mejor que nosotros adultos; pero no tienen las competencias digitales, sociales para resolver los riesgos, conflictos y toma de decisiones que se presentan en las interacciones en las redes sociales”

Internet en el banquillo: ventajas y riesgos

Con el propósito de conocer lo que piensan y proponen los niños y adolescentes sobre el internet, Cecodap realizó un foro-chat por whatsapp y entre alguno de los comentarios cabe destacar:

Ventajas:

“Para mí es importante el internet porque ahí puedo buscar tutoriales de música, aprender a dibujar, las teclas del piano, resultados de mi tarea y muchas otras cosas que son buenas para la educación” (Samuel, 10 años)

“El internet no es bueno ni malo. Tiene información, respuestas para tareas, videos recreativos, videos explicativos” (Ayslin, 13 años)

“Nos ayuda a comunicarnos y a buscar información en google” (Reiner, 7 años)

“El internet me ayuda a buscar información para mis tareas y aprender más” (Alesandro, 8 años)

“Yo opino que internet tiene muchas cosas buenas. Yo lo que hago es ver instagram, youtube, manualidades, cosas que me enseñen” (Miranda, 11 años)

Riesgos:

“Antes de publicar un contenido en internet nos debemos preguntar si haríamos lo mismo en la vida real” (Elías, 14 años)

“Una vez creé Facebook con datos falsos y después le dije a mi mamá y ella me dijo todos los riesgos que tenía y yo me asusté mucho” (Carlos, 10 años)

“Las cosas malas son la dark web por ejemplo. También sin ser Dark web se pueden publicar páginas triple X sean infantiles o no, el robo de identidades, ciberbullying, entre otros” (Ayslin, 13 años)

“A veces a nosotros los adolescentes nos molesta que los padres nos preguntan qué estamos viendo y los vemos como intrusos. Tienen todo el derecho de preocuparse porque hay muchas cosas peligrosas en internet. Uno de los aspectos que más puede dañar es el ciberacoso, su impacto es indescriptible.” (Krisleidy, 16 años)

“Hay unos juegos en línea donde juegan bastantes personas y puedes hablar con ellos y hay personas que preguntan cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives. Si uno entra a un grupo en facebook puede ser que alguien te diga si me dices tu edad te mando mi pac por privado y eso me molesta” (Adriana, 13 años)

“He escuchado a mis hermanos mayores hablando de algo que se llama la “web oscura” y es muy peligrosa. Venden muchas cosas ilegales, desde personas hasta drogas, órganos, todo eso, tráfico de niños” (Miranda, 11 años)

Zulyvic Mejías, joven comunicadora social que desde niña se formó en Cecodap y que se ha comprometido con el tema de prevenir el grooming le propuso a los participantes en el chat lo siguiente:

“¿Alguna vez has chateado con una persona desconocida? A veces queremos conocer a nuevas personas y nos aventuramos a entablar conversaciones con gente que no tenemos ni idea de quiénes son. Y aunque al principio pueda ser emocionante conocer a alguien, ¿Te has preguntado que pudiera pasar si esa persona no es quien dice ser? En internet hay millones de personas y existen algunas con intenciones no tan buenas que se hacen pasar por chamos de tu edad para aprovecharse de ti. A eso se le llama grooming. Ahora bien, ¿qué medidas puedes tomar para evitar que eso te pase a ti?

Nunca reveles tus datos verdaderos: nombre, edad, lugar donde vives o estudias. Protegerte es lo primero. Averigua con quién estás hablando. Hoy el mundo está al alcance de un clic. Puedes buscar sus perfiles en redes sociales, ver quiénes son sus contactos, si tienen amigos en común. De esta forma podrás asegurarte de que esa persona es real. Evita suministrar imágenes o información comprometedora.

Y lo más importante, si llegas a ser víctima de una persona que quiera aprovecharse de ti pide ayuda a un adulto cercano para que pueda protegerte. Tu bienestar es lo más importante.

Ya sabes, en internet no todo es lo que parece. Así que mantente alerta y utiliza la tecnología con responsabilidad”

Coincido con Fernando Pereira de Cecodap en que el MAP debe generar nuestra indignación y rechazo; pero sobre todo, presionarnos a actuar. A no dejarlo para mañana porque un clic puede estar abriendo la puerta de tu casa a un pedófilo en estos momentos.

Hasta la próxima resonancia.