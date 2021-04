¡Que lleguen y sean bien aplicadas las vacunas!

Por Juan Pablo Guanipa

Seguimos perdiendo tiempo, que se traduce en pérdida de vidas, para iniciar un verdadero, serio y masivo proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Como en todo lo que hace, la dictadura ha quedado varias veces en evidencia: miente, se contradice, divaga y no resuelve. Cada vez que escuchamos a cualquier vocero de esta satrapía, vemos cómo se destila improvisación, incoherencia, afán politiquero y ningún interés por resolver nada.

Lo primero que hicieron fue traer unas pocas vacunas, poquísimas, y vacunarse ellos, alardear de eso y demostrar que –estando ellos inmunes– les sabe a casabe la vacunación de los venezolanos. Han hasta permitido que algunas vacunas entren a un inaceptable mercado negro. Mientras tanto, han dicho que han contratado 10 millones de dosis con Rusia, que debieron llegar durante los tres primeros meses del año y ya de eso no hablan. Han dicho que cambiarán petróleo por vacunas, que lograrán producirlas en Venezuela, que las obtendrán de otros países, que los cubanos nos darán sus gotas milagrosas... es que realmente no saben ya qué decir y los resultados son siempre los mismos: la gente enferma, muchos mueren, las vacunas no llegan.

La Asamblea Nacional legítima, la elegida en 2015, hizo todo lo necesario para lograr que el mecanismo Covax pudiera actuar en Venezuela. Para ello hicimos todas las gestiones y autorizaciones y se liberó el dinero necesario. Es más, los equipos técnicos de la Asamblea Nacional 2015 avanzaron en acuerdos con la dictadura para lograr que todo se procesara y se facilitara el ingreso de las vacunas y asumiera la OPS la asesoría y la administración técnica y no partidista de la vacuna. Después de que todo estaba listo, nuevamente el régimen boicoteó todo y la ciudadanía siguió esperando. Mientras en muchísimos países ya se ha superado el 30% de la población vacunada y en algunos se ha superado el 50%, en nuestro país no llegamos al 1%. Seguimos siendo los primeros en todo lo malo y los últimos en todo lo bueno.

Ahora, como si no hubieran lanzado ya a la calle varias versiones contradictorias, salen a decir que ya pagaron el anticipo necesario para integrarse al mecanismo Covax. Entonces surgen las preguntas: ¿No era que no tenían recursos por culpa de las sanciones? ¿Aparecieron los recursos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué siguen perdiendo un tiempo valioso y siguen dilatando la solución? Y seguimos preguntando: ¿Será verdad entonces que pronto vienen las vacunas para el país? ¿Cuándo? ¿Qué criterios van a utilizar para su distribución? ¿En serio van a utilizar el “carné de la patria” para esos fines? Los venezolanos tenemos la convicción de que este régimen no está preparado para administrar adecuadamente las vacunas pero además van a intentar usar todo desde la perspectiva del control social y el interés politiquero al que siempre responden. Debería entonces operar la mesa técnica y la asesoría internacional para que todo se haga desde una perspectiva profesional que es lo último en lo que piensan estos dictadores.

Queda claro que el régimen nunca buscó un acuerdo y prefirió –y prefiere– que la gente muera antes que administrar las vacunas. Realmente todo está empezando. Los venezolanos debemos presionar para que realmente se desarrolle un plan nacional de vacunación que se implemente con transparencia. Esto, como hemos dicho, obliga a que se hagan presentes organismos internacionales y se termine de aceptar la participación integral de la mesa técnica y de especialistas venezolanos no vinculados al régimen. De no darse el proceso de esta manera, los resultados serán malos para todos, especialmente para los sectores más vulnerables.

Es un asunto complejo porque es algo de vida o muerte. Trabajaremos para salir bien de esto y para lograr que Venezuela se libre también de la pandemia política para que podamos, al fin, iniciar un proceso de relanzamiento de nuestra patria. ¡Viva Venezuela Libre!

